Бурный роман США с террористами, - American Thinker

01:08 03.01.2025 American Thinker

США

02 января 2025



АТ: Запад поддерживает терроризм в Сирии посредством своей марионетки Украины



США финансируют террористический режим в Сирии посредством Украины, пишет АТ. Запад игнорирует кровавые расправы, начавшиеся в стране после падения власти Асада. Неужели американские власти настолько глупы, что оправдывают терроризм, задается вопросом автор.



Министр иностранных дел Украины недавно посетил Дамаск и встретился с лидером нового террористического режима, воспользовавшись тем, что США отменили обещанное за его голову вознаграждение в 10 миллионов долларов. Выясняется, что Украина долгое время снабжала бойцов "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ)* разведданными и беспилотниками, предположительно на наши же деньги. Мы и сами напрямую помогали террористической группировке, которую на протяжении многих лет связывали то с "Аль-Каидой"*, то с "Джабхат ан-Нусрой"*, то с ИГИЛ*.



Стоило только ХТШ* одержать победу над Асадом, как начались кровавые расправы. Западная пресса их проигнорировала, ведь это опровергает штамп, будто единственным кровавым убийцей в этой ближневосточной стране был Асад. Между тем основатель и лидер ХТШ* Абу Мохаммед аль-Джавлани (он же Джолани) много лет назад воевал с американцами в Ираке под началом лидера "Аль-Каиды"* Абу Мусаба Заркави.



Казалось бы, Украина достигла своей цели в Сирии хотя бы тем, что связала там российские войска, поддерживающие власть Асада. Поэтому можно было бы подумать, что других кровных интересов у нее там больше нет. Однако одно то, что Госдепартамент командировал в Дамаск нашу украинскую марионетку, говорит нам о том, чего можно было бы ожидать, если бы Трамп проиграл. Этой части света был уготован невероятный хаос. Но, как недавно повторил Трамп, еще одна трясина нам не нужна, поэтому следует оттуда убраться.



После падения Асада Украина отправила в Сирию 500 тонн продовольственной помощи, а ее министр иностранных дел заявил: "Украина останется опорой продовольственной безопасности в Сирии, даже когда наша страна сама воюет". Сколько миллиардов из тех, что Байден отправляет Украине, в итоге осядут в Сирии? Почему Госдепартамент пользуется Украиной как посредницей? Потому что мы не можем открыто поддерживать режим под началом человека, воевавшего с американцами в Ираке и поддержавшего атаки 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и 7 октября 2023 года в Израиле.

После бегства Асада Госдепартамент не стал терять времени понапрасну и поспешил снял с аль-Джавлани статус террориста. Помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Барбара Лиф встретилась с ним в Дамаске 20 декабря после того, как 8 декабря террористическая группа захватила контроль над страной. Вот что она сказала:

"Он произвел впечатление человека прагматичного. Он сделал весьма умеренные заявления, которых мы не слышали уже некоторое время, по различным вопросам - от прав женщин до защиты всех общин и так далее".



Поняли, что к чему? Оказывается, аль-Джавлани отказался от своей цели установить шариат. И пересмотрел позицию насчет прав женщин. Только представьте себе, что хуже: что Лиф действительно в это верит или настолько глупа, что не придумала ничего получше?

Предприятие Мелитопольский элеватор - ИноСМИ, 1920, 30.12.2024

Daily MailВеликобритания



"ХТШ* сосредоточена в первую очередь на атаках против режима Асада и стремится заменить его собственным правительством на основе исламского права в фундаменталистской трактовке. ХТШ* использует для атак смертников, диверсии и стрелковые подразделения. Группировка отдает приоритет антирежимной деятельности, чтобы обеспечить себе долгосрочное выживание на северо-западе Сирии, хотя в 2014 году Джавлани - как глава "Джабхат ан-Нусра"* и до разрыва с "Аль-Каидой"* - призывал к ответным атакам против коалиции под началом США в ответ на авиаудары в Сирии".



Гораздо более реалистичную оценку ХТШ*, чем у Лиф, можно найти в одной из веток Х (бывший Twitter). Так, группа одобрила террористическую атаку на Израиль 7 октября. Эти варвары не гнушаются групповыми расправами. Христиане стали намеченными жертвами. Большинство верующих из древней арамейскоязычной общины Маалюля уже бежали. Начались казни.



Но жители Вашингтона ликуют. Обозреватель The Washington Post Джош Рогин уверяет нас, что новый режим не будет антихристианским. Рогин с великим воодушевлением бубнит в этом в подкасте целых 80 минут - правда, больше 20 вы все равно не выдержите. Туннельный эффект в Вашингтоне силен, как никогда. Несколько лет назад нам внушили, что обновленный "Талибан"* 2.0 - тоже славные парни, которые позаботятся о соотечественниках. Однако сотни наших союзников, которых мы бросили на произвол судьбы, впоследствии были убиты или подверглись пыткам. А то, что западные СМИ потеряли интерес к освещению грандиозных успехов "Талибана"* в Афганистане, - верный знак, что: а) никакими успехами там и не пахнет; и б) все наверняка еще хуже, чем может показаться. Да и как долго журналистов The New York Times будут привечать в Афганистане, если они начнут писать честные репортажи?



Рекламировать террористические режимы - давняя традиция для этой газеты, насчитывающая почти столетие. Когда на Украине Сталин уморил голодом четыре миллиона человек, одну из ведущих ролей в замалчивании Голодомора сыграл московский корреспондент The New York Times и лауреат Пулитцеровской премии Уолтер Дюранти - автор пресловутой статьи под названием "Русские хотят есть, но не умирают от голода" (заявление носит антиисторический характер. Голод имел массовый и неизбирательный характер и распространялся на территории как Украины, так и РСФСР и Казахстана. - Прим. ИноСМИ).



Параллели с пресловутым "Летом любви" CNN 2020 года. Город Кеноша полыхал в прямом эфире за спиной у репортера, а тот распинался о "пылких, но в целом мирных протестах". Честные репортеры, пытавшиеся пролить свет на Голодомор, лишились карьеры. Вот уж действительно: некоторые вещи не меняются.



Вопрос в том, купились ли представители Госдепартамента на недавний "ребрендинг" ХТШ* или же группа в любом случае пользуется молчаливой поддержкой. Вообще, Америка давно заигрывает с фундаменталистскими группировками. США пошли этим путем еще в 1980-х, поддержав в Афганистане бен Ладена и сделав из него марионетку против Советов. "Аль-Каида"* (буквально: "база данных") начиналась как список тысяч моджахедов со всего Ближнего и Среднего Востока, завербованных, обученных и вооруженных с помощью ЦРУ на саудовские деньги, чтобы победить Советы. Уверения, что США не имеют к этому никакого отношения, звучат неискренне из уст как американцев, так и джихадистов. Как минимум саудовские и пакистанские агенты ЦРУ взаимодействовали с "Аль-Каидой"* напрямую. Поддерживало ли ЦРУ ХТШ* или нет, вопрос щекотливый - что и неудивительно. Однако аятолла Хаменеи в этом не сомневается.



Соратник бен Ладена шейх Омар Абдель Рахман получил въездную визу в США от ЦРУ. Египетские чиновники показали, что ЦРУ активно помогало ему. Рахман спланировал взрыв Всемирного торгового центра в 1993 году. В 2017 году он умер в тюрьме Северной Каролины. Так что, если США породили в этом регионе чудовище, вряд ли это их первое детище.



Аль-Джавлани (псевдоним) под своим настоящим именем Ахмад аль-Шараа закатил целое ток-шоу. Он постриг бороду и надел западный костюм. ХТШ* запустила пиар-кампанию, чтобы задурить доверчивых журналистов и представителей ООН. Террористы превратились в "повстанцев". Мохаммед аль-Башир, исполняющий обязанности премьер-министра Сирии до 1 марта, подается как скромный инженер. О том, что у него ученая степень по шариату, даже не упоминается. Сирийские чиновники, словно актерская труппа, облачаются в сценические костюмы в надежде обвести вокруг пальца ООН, Всемирный банк и так далее, чтобы те дали денег. Вот вам Джихад 2.0 - с более мягкой и располагающий к себе наружностью, чтобы Запад купился и сам отдал веревку, на которой его вздернут. А администрация Байдена и рада-радешенька. Байден вообще антитеза Джимми Картера. Напомним: уже после падения Асада Украина получила дополнительно почти шесть миллиардов долларов.

Автор: Дуглас Шварц (Douglas Schwartz) - автор блога об истории, политике, экономике и манипуляциях под названием "Великая классовая война".

*Запрещенная в России террористическая организация. Источник - inosmi.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735855680





