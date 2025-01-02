Есть 871-я шайба - первая в Новом году! Овечкин вернулся и продолжает забивать

07:46 03.01.2025

Овечкин забил и установил крутое достижение. Гретцки остается лишь молиться!

Николай Богданчиков 03 января 2025

Капитан "Вашингтона" помог вратарю "Миннесоты" войти в историю, хотя тот был явно против.



Вашингтон - Миннесота



Александр Овечкин закончил игру. "Вашингтон" проиграл "Миннесоте", но все не так плохо. Несмотря на поражение "Вашингтона" в матче с "Уайлд", у болельщиков столичного клуба есть повод для радости - капитан "Кэпиталз" отметился заброшенной шайбой. Овечкин удивляет уникальным темпом результативности - три шайбы в четырех матчах после тяжелой травмы. До рекорда Уэйна Гретцки уже рукой подать!



Исторический день приближается и, кажется, наслаждаться захватывающей погоней осталось совсем недолго.



Кроме того, Овечкин установил уникальное достижение, вновь огорчив любимого вратаря.



Снайперская дуэль не состоялась



Болельщики очень ждали матча между "Вашингтоном" и "Миннесотой". Обе команды в нынешнем сезоне выступают выше всяких ожиданий. Все-таки по прогнозам североамериканских специалистов и "Кэпиталз", и "Уайлд" могли рассчитывать лишь на борьбу за выход в плей-офф. Однако коллективы выбились в лидеры своих конференций, а столичный клуб и вовсе возглавил Восток.



Фантастические результаты привели к тому, что теперь Спенсер Карбери и Джон Хайнс - главные претенденты на "Джек Адамс Трофи".



Про Овечкина и говорить не приходится, ведь праворукий форвард после травмы поддерживает бешеный темп результативности. Александр забросил в двух матчах подряд после возвращения, а всего у него до встречи с "Уайлд" было "17+10" в 21 игре.



Кирилл Капризов, набравший 50 (23+27) очков за 34 матча, в 2024-м стал лучшим снайпером: лидер "Миннесоты" забросил 56 шайб за прошедший календарный год. Столько же раз огорчал соперника лишь Сэм Райнхарт ("Флорида"). К сожалению, битву двух российских снайперов посмотреть было не суждено: Кирилл, оказавшийся в списке травмированных, в четвертый раз подряд пролетел мимо заявки "Уайлд".



Овечкин забил, но "Вашингтон" не победил

Что касается Овечкина, то было интересно, с кем он и Дилан Строум выйдут на лед. С одной стороны, ударное звено с Коннором МакМайклом в игре против "Бостона" не отметилось заброшенными шайбами. С другой, возвращать в первую тройку Алексея Протаса, отгрузившего два гола "Брюинз", тоже было бы странно.



В итоге Карбери оставил победный состав без изменений, что уже в середине первого периода принесло плоды. На 11-й минуте Том Уилсон показал эталонную игру на пятаке: форвард грамотно закрыл обзор вратарю, подправил шайбу в створ после броска Расмуса Сандина и со второй попытки огорчил Марк-Андре Флери.



Уже через 65 секунд Райан Хартман по конспектам Уилсона сыграл на подправлении после броска Зака Богосяна и сравнял счет. А под занавес периода "Уайлд" вышли вперед, забросив курьезную шайбу. Чарли Линдгрен за воротами слишком долго искал передачу, Яков Тренин его обокрал и забил чуть ли не самый легкий гол в карьере. Теперь у Тренина "3+3" в 34 встречах.



После перерыва "Кэпиталз" получили отличную возможность сравнять счет - Марат Хуснутдинов заработал четыре минуты штрафа. Через 64 секунды хозяева реализовали лишнего: Овечкин принял передачу почти на синей линии и прошил ближний угол ворот Флери.



- Во время моего гола Уилсон и Чикран создали хороший трафик. Мы играли хорошо в последние 10 минут второго периода, нужно продолжить так же в третьем, - рассказал Овечкин во втором перерыве.



Александр Овечкин (слева) / Фото: © Scott Taetsch / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Капитан "Вашингтона" не перестает удивлять, забив три гола в четырех матчах после травмы! Всего же у Александра 871 шайба, до рекорда Гретцки осталось всего 23 точных броска. Интересно, что Овечкин также установил очень необычное достижение. Так, россиянин в плей-офф и "регулярках" забил Флери 41 гол - с сезона-1967/68 еще никто не огорчал столько раз одного и того же вратаря.



В заключительном периоде "Кэпиталз" второй раз за игру вышли вперед. На 46-й минуте Пьер-Люк Дюбуа отдал передачу на Мартина Фегервары, который забросил впервые в сезоне - 3:2. В середине игрового отрезка Уилсон вновь результативно сыграл на добивании, но судьи отменили взятие ворот, разглядев игру высоко поднятой клюшкой. "Уайлд" вдохновило судейское решение и буквально в следующей атаке "дикари" сравняли счет усилиями любимчика болельщиков Марко Росси.



За оставшееся время команды не смогли выявить победителя. Овертайм также прошел без голов, и в итоге дело дошло до серии буллитов, где сильнее оказались "Уайлд" - 4:3. Единственную успешную попытку совершил Мэттью Болди, а вот Овечкин, пробивший третьим, зарядил точно в щитки Флери.