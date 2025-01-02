Война - это вкусно. За 2024 год российские бизнесмены увеличили свое состояние на 18,5 млрд долларов

08:54 03.01.2025

Елизавета Коновалова

2/01/25

Самый значительный рост показал бенефициар НЛМК

В минувшем году российские предприниматели значительно увеличили свое совокупное состояние, прибавив в общей сложности 18,465 млрд долларов. Такие данные следуют из рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), которые проанализировало РИА "Новости".



Отмечается, что наибольший прирост капитала продемонстрировал бенефициар Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин. Ему удалось увеличить свое состояние примерно на 5 млрд долларов. Менее успешный год оказался у основателя холдинга "Металлоинвест" и владельца оператора "МегаФон" Алишер Усманов. Среди предпринимателей он понес самые большие потери – за год его состояние сократилось на 6,34 млрд долларов.



Между тем лидером в рейтинге миллиардеров стал один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин. За год он разбогател на 736 млн долларов, а его состояние достигло 31,8 млрд долларов. Второе место с 29 млрд долларов занял Лисин, а на третьей строчке расположился совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов с состоянием в 27,2 млрд долларов, увеличив его за год на 2,59 млрд. Замыкают первую пятерку лидеров председатель правления ПАО "Новатэк" и крупнейший акционер холдинга "Сибур" Леонид Михельсон (24,8 млрд долларов) и бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов (24,2 млрд долларов). Состояние последнего выросло на 3,3 млрд долларов.



На 6-м месте оказался экс-бенефициар компаний "Еврохим" и "СУЭК" Андрей Мельниченко, который, несмотря на санкции ЕС и выход из числа совладельцев в 2022 году, увеличил свое состояние на 1,47 млрд, доведя его до 20,3 млрд долларов. Следом за ним с 18,4 млрд долларов идет основатель группы "Онэксим" Михаил Прохоров, разбогатевший по итогам года на 2,68 млрд. На 8-й строчке расположился совладелец "Альфа-групп" Михаил Фридман, с 15 млрд долларов. В общей сложности к состоянию он прибавил 2,66 млрд долларов.



Завершают данный рейтинг Усманов с уменьшившимся до 14,7 млрд долларов состоянием и основной владелец ФК "Монако" Дмитрий Рыболовлев, заняв предпоследнее и последнее место соответственно. При этом если основатель "Металлоинвеста" понес значительные потери, то второй предприниматель смог разбогатеть на 1,39 млрд долларов.



Напомним, что летом прошлого года стало

известно, что за первую половину 2024 совокупное состояние богатейших российских предпринимателей выросло на 28,7 млрд долларов. Тогда больше всех прибавил Мельниченко. Бывший бенефициар "Еврохима" стал богаче на 5,76 млрд долларов.