Год потерь на Ближнем Востоке: Россия отвлечена, Иран отступает, Турция в ударе

09:58 03.01.2025 Два взрывоопасных в военно-политическом плане региона мира вступили в 2025 год. Для Ближнего Востока и Южного Кавказа он чреват новыми тектоническими сдвигами, хотя по широко представленному в экспертном сообществе мнению, для первого перспектива дестабилизации представляется более вероятной. В любом случае крупные эскалации застарелых конфликтов на пространстве от Синайского полуострова до Персидского залива в той или иной степени затрагивают и Закавказье. Об этом свидетельствует опыт последних лет.



На два указанных региона в 2025 году продолжит оказывать большое косвенное влияние российско-украинский вооруженный конфликт. Армянские аналитики прогнозируют углубление противостояния Москвы и Киева, поддержку которому продолжит оказывать Запад. Ведущие силы НАТО в прошедшем году разрешили киевскому режиму обстреливать территорию России из предоставленного ими вооружения, включая дальнобойные ударные системы. Подобное развитие конфликта по эскалационному сценарию делает крайне неопределенной перспективу достижения устойчивого режима прекращения огня в зоне специальной военной операции и последующих переговоров сторон об урегулировании конфликта.



Концентрация Россией практического всего военно-политического внимания и военных ресурсов на Украине не могла не отразиться на позициях Москвы в Ближневосточном регионе. Недавние события в Сирии, где пала власть Башара Асада, подчеркнули данную реальность. Заметна определенное ослабление российского влияния и на процессы в Закавказье, где традиционный союзник в лице Армении в прошлом году продолжил курс на внешнеполитическую "диверсификацию". Миротворческая операция России в Нагорном Карабахе была свернута досрочно, примерно за полтора года до оговоренного по итогам 44-дневной войны в регионе срока - осень 2025 года. Российские пограничники ушли из международного аэропорта Звартноц в Ереване, с 1 января стартовавшего года приступили к совместному несению службы с армянскими коллегами на границе с Турцией и передали им один контрольно-пропускной пункт на границе закавказской республики с Ираном. 102-я база в Гюмри остается на месте, хотя шаг Еревана по "заморозке" его членства в ОДКБ продемонстрировал настрой правительства Никола Пашиняна вывести Армению в конечном итоге из региональной системы коллективной безопасности.



На фоне "армянской диверсификации" и отдаления Еревана от Москвы ее отношения с Баку и Тбилиси, напротив, фиксировали прогресс. Впрочем, под концовку 2024 года в российско-азербайджанских отношениях произошел довольно неприятный инцидент - крушение пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс Баку - Грозный, в казахстанском Актау. Но этот трагический эпизод, как можно с уверенностью предположить, не окажет серьезного влияния на приверженность обеих сторон к более углубленным форматам взаимодействия в регионе.



У Ирана в 2024 году была своя "Украина", требующая отвлечения его внимания и ресурсов. Две вспышки прямой военной конфронтации с Израилем - в апреле и октябре прошлого года, когда Тегеран и Тель-Авив обменялись соответственно ракетными ударами и авианалетами, подчеркнули риски большой войны на Ближнем Востоке. Иран за прошедшие 15 месяцев, если вести отсчет с начала вооруженного конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС в секторе Газа (7 октября 2023 года), отступал в регионе где только можно, сдавая один бастион "Оси сопротивления" за другим. За указанный срок палестинский фронт "сопротивления" фактически разгромлен, на грань такого разгрома была поставлена ливанская "Хезболла", проирански настроенная власть в Дамаске оказалась в прошлом. Израильтяне теперь контролируют Газу, вытолкнули "Хезболлу" из Южного Ливана и приблизились почти вплотную к Дамаску. Советников Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана теперь нет в сирийской столице, как и во всей САР. Зато передовые подразделения Армии обороны Израиля оставили далеко позади себя оккупированные еще с 1967 года Голанские высоты и значительно углубились на территорию Сирии. Попытки Тегерана компенсировать обвал "Оси сопротивления" ракетными ударами йеменских хуситов по еврейскому государству на фоне перечисленных иранских геополитических потерь видятся явно неубедительными.



Плюс ко всему перспектива большой войны между Израилем и Ираном, которой первый захочет окончательно "дожать" своего главного военного противника в регионе и лишить его возможности обзавестись ядерным оружием, встает в полный рост с учетом приближающегося начала второго срока Дональда Трампа в Белом доме. Его первая каденция на посту президента США прошла под знаком "максимального давления" на Иран. Тогда все в целом обошлось для Исламской Республики ростом санкционного давления, хотя и были осуществлены крайне болезненные для Тегерана американские "карательные акции" - убийство командующего силами спецназначения "Кодс" (в составе КСИР) генерала Касема Сулеймани ударом беспилотника ВВС США в международном аэропорту Багдада 3 января 2020 года, ровно пять лет назад. Теперь иранцы могут столкнуться с большими рисками, ибо Трамп, как и израильтяне, демонстрирует настрой раз и навсегда "приструнить" Иран, выбить из его рук любой "ядерный аргумент".



Поддержка Ирана крайне важна для Армении в вопросе сдерживания турецко-азербайджанского тандема. Но следует ли Еревану ожидать от ослабленного на Ближнем Востоке Тегерана реальной помощи в случае возможной дестабилизации на Южном Кавказе? Ответ на данный вопрос с учетом вышеупомянутых потерь иранцев для многих комментаторов в армянской столице представляется очевидным. Однако есть и те, кто полагает, что очерченные Ираном ранее "красные линии" в Закавказье - недопущение прокладывания "Зангезурского коридора" (наземная транспортная связь между Азербайджаном и Нахичеванью) через Армению на принципах экстерриториальности и в целом защиты армянской государственности в регионе - станут еще более выраженными, так как Тегеран после провалов на западном направлении (Газа, Ливан, Сирия) попытается удержать ситуацию хотя бы на своей северо-западной границе.



Политолог Армен Петросян в опубликованной ранее на этой неделе беседе с государственным агентством "Арменпресс", предположил, что 2025 год станет "годом неопределенности и в нашем регионе, причем Южный Кавказ будет затронут влиянием конфликтов как на Ближнем Востоке, так и российско-украинским, поскольку вовлеченными в эти конфликты державами являются Иран и Россия".



"Ослабление позиций Ирана, исходя из той же логики - ослабление или усиление позиций России - напрямую коснется и Южного Кавказа. С одной стороны, не исключено, что Иран и Россия, идя на уступки на Ближнем Востоке, сосредоточатся на нашем регионе и постараются не допустить расшатывания своих позиций. Однако в контексте существующих на данный момент реалий высока вероятность того, что Турция попытается активизироваться на Южном Кавказе и усилить свое политическое и экономическое влияние, если администрация Трампа проявит некоторое безразличие к Южному Кавказу",

- полагает аналитик.

По его словам, важным региональным трендом в 2025 году представляется растущее влияние Анкары на процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений. Поскольку активных посредников в данном процессе на данный момент нет, не исключено, что именно Турция попытается взять на себя данную роль и своим влиянием, особенно на Баку, достичь определенных подвижек.



"Все это (только) прогнозы на 2025 год, их реализация будет существенно зависеть от развития событий, происходящих в других регионах. Не менее важны события в Грузии, где мы видим возможность определенного восстановления влияния России. Не исключено, что с ростом влияния в Грузии и существующего влияния на Азербайджан Россия приложит большие усилия для восстановления своего влияния и в отношении Армении, что также будет обусловлено (предполагаемой) логикой южно-кавказской политики новой американской администрации",

- подытожил собеседник издания.

Таким образом, в Армении не ждут прорывов в главном на сегодня для республики вопросе - заключение мирного договора с Азербайджаном. В своем новогоднем обращении 31 декабря к согражданам премьер-министр Никол Пашинян назвал 2024 год "самым мирным и спокойным для нашей страны по сравнению с предыдущими двадцатью годами" и предположил, что 2025 год станет в плане сохранения стабильности в послевоенном регионе "еще более спокойным и мирным".



Эскалация в Сирии на отрезке ноябрь - декабрь 2024 г. не перекинулась на Южный Кавказ в силу своей внутренней природы, в то время как две ведущие силы в арабской республике - Россия и Иран - во многом смирились со свершившимся фактом усиления позиций Турции в соседней для нее арабской стране. Вместе с тем не вызывает сомнений, что любое втягивание Ирана в масштабный военный конфликт с Израилем в период нахождения Трампа в Белом доме почти неминуемо отразится на ситуации в Закавказье, где установившийся после второй карабахской войны статус-кво остается весьма хрупким.



Вячеслав Михайлов Источник - eadaily.com/

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735887480





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 25 декабря 2024 года №744

- Год единства и созидания

- Маулен Ашимбаев встретился с юными параспортсменами Казахстанской федерации бочча

- Олжас Бектенов провел заседание Совета по переходу к "зеленой экономике"

- Идеологический блок: итоги года

- Состоялось торжественное собрание, посвященное 90-летию КазНУ им. аль-Фараби

- В Правительстве обсудили ход реализации совместных проектов с корпорацией CNPC

- Социальное самочувствие населения РК: итоги 2024 года

- Истерия вокруг авиакатастрофы продолжает нарастать

