Россия увеличила объемы и долю в импорте газа в Кыргызстан

10:18 03.01.2025

С января по октябрь 2024 года Кыргызстан импортировал природный газ из двух стран - России и Узбекистана. Более 97 процентов приходится на поставки из РФ, сообщает Нацстатком.

Всего страна импортировала 421,4 миллиона кубометров газа на 63,2 миллиона долларов.

Страны-поставщики:

Россия - 410 миллионов 3,7 тысячи кубометров;

Узбекистан - 11 миллионов 434,4 тысячи.

За аналогичный период 2023 года КР импортировала почти 307 миллионов кубометров, поставщики были те же:

Россия - 276 миллионов 32,2 тысячи кубометров;

Узбекистан - 30 миллионов 930 тысяч.

Таким образом, по сравнению с январем-октябрем 2023 года доля и объемы импорта природного газа из России увеличились.