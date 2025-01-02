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"Убийственное решение". Как в Европе встречают новый год без российского газа
10:24 03.01.2025

Bloomberg: стоимость газа в ЕС достигла максимума с октября 2023 года

Антон Ишбульдин

Цена газа в Европе после прекращения транзита через Украину взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти всех предприятий. Венгрия и Словакия пытались сохранить транзит российского голубого топлива, но украинские власти отказались продлевать договор. В МИД России заявили, что это решение негативно скажется на жизни европейцев.

Цены выросли

Транзит российского газа в Европу через территорию Украины прекратился утром 1 января. В "Газпроме" сообщили, что завершился срок действия подписанных еще 30 декабря 2019 года соглашений с украинской стороной.

"В связи с неоднократно и явно выраженным отказом украинской стороны продлевать данные соглашения "Газпром" был лишен технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины",
- объяснили в компании.

После этого голубое топливо в Европе начало дорожать. По данным лондонской биржи ICE, цены умеренно в четверг утромвыросли примерно на 1%, это максимум с 15 ноября 2023 года. Стоимость февральского фьючерса на хабе в Нидерландах составила $543,4 (около 55 тыс. руб.) за тысячу кубометров. А вечером, по информации Bloomberg, они выросли до максимума с октября 2023 года.

Удар по Европе

Первыми последствия остановки транзита российского газа почувствовали в Молдавии и Приднестровье. Молдавскую ГРЭС в ПМР перевели на уголь, молдавским потребителям перестали поставлять электроэнергию, а у себя отключили отопление - газ подают лишь в многоквартирные дома для приготовления пищи.

"Запасов угля хватит на 50-52 дня, что позволит обеспечить жителей Приднестровья электроэнергией. Контракт МГРЭС с Молдавией закончился: из-за отсутствия газа электростанция больше не поставляет недорогое электричество в соседнюю страну",
- рассказали в Молдавской ГРЭС.

Там уточнили, что молдавские власти не урегулировали долговой спор с "Газпромом", а также не предложили другой маршрут поставки голубого топлива.

Днем 2 января из-за энергетического кризиса все промышленные предприятия в Приднестровье остановили работу, заявил министр экономического развития непризнанной республики Сергей Оболоник.

"Стоят все промышленные предприятия за исключением лишь тех, кто обеспечивает продовольственную безопасность Приднестровья. Для промышленного сектора нет энергетического ресурса", - отметил глава минэкономразвития.

Молдавия, около 80% потребностей которой обеспечивала МГРЭС в Приднестровье, теперь закупает энергию в Румынии, правда, по цене почти втрое выше. В госкомпании Energocom объяснили, что намерены также закупать энергоресурсы на Украине.

Реакция России

Ответственность за прекращение поставок российского газа через украинскую территорию полностью лежит на США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что "Газпром" выполнял свои контрактные обязательства, а Украина своим решением лишила голубого топлива жителей европейских стран.

Ответственность за прекращение поставок российского газа целиком и полностью лежит на США, марионеточном киевском режиме, а также властях европейских государств, пожертвовавших благополучием своих граждан ради финансовой поддержки американской экономики.
Мария Захарова
официальный представитель МИД России

По ее словам, прекращение поставок российского газа не только ослабляет экономический потенциал Европы, но и "самым негативным образом сказывается на уровне жизни" европейцев. Главным выгодоприобретателем передела энергетического рынка Старого света Захарова назвала США.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет раскритиковал решение Украины прекратить транзит российского газа. Он назвал действия украинских властей "ударом в спину" Европы.

"Зеленский отплатил злой монетой своим европейским партнерам, обрекая экономики их стран на разрушение. Решение киевского режима о прекращении транзита стало шоком для стран Евросоюза", - подчеркнул парламентарий.

Что говорят в Европе и на Украине

Президент Владимир Зеленский наотрез отказался продлевать соглашение с "Газпромом" о транзите в Европу. Украина не позволит России "зарабатывать дополнительные миллиарды" на нем, объяснил он.

Из-за этого решения страна понесет не только финансовые, но и репутационные потери, заявил депутат Рады Артем Дмитрук. По его словам, Украина лишится около $800 млн в год за транзит российского газа.

Бывший министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис назвал решение Украины и ЕС остановить транзит российского газа преступным и предательским.

"Это убийственное решение, срежиссированное исключительно брюссельской бюрократией, хищническим политическим и экономическим руководством европейских стран и США без участия европейских народов, ведет Европу к гибели, а Украину - к "смерти",
- заявил Лафазанис.

Против остановки поставок газа выступал премьер Венгрии Виктор Орбан. Он предлагал считать голубое топливо при поступлении на территорию Украины уже не российским, а принадлежащим покупателю. Предложение Орбана украинские власти даже не рассматривали.

О последствиях остановки транзита предупреждал и премьер-министр Словаки Роберт Фицо. По его словам, на России решение Украины не скажется, зато на ЕС окажет "резкое" воздействие. Глава словацкого правительства допустил возможность остановки поставок электроэнергии Украине после прекращения транзита российского газа.

Источник - Газета.Ru
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