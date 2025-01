Глубинное государство питается наркотиками, - В.Катасонов

Оно уже может распоряжаться суммами, сопоставимыми с декларируемым государственным бюджетом США



Сегодня многие события в мире и в отдельных странах трудно, почти невозможно объяснить без признания того факта, что кто-то управляет этими событиями из-за кулисы. Этих "кто-то" называют "мировой закулисой", "мировой элитой", "тайным мировым правительством", "комитетом 300" и т. п. В последнее время этот невидимый центр управления также стали называть глубинным государством. Мне кажется это название более точным, ибо в нем содержится намек на то, что центр управления находится не где-то вверху, а внизу, в "преисподней". Я уже неоднократно писал о глубинном государстве и о том, за счет каких средств осуществляется его деятельность.



Наблюдательные эксперты приходят к выводу, что у глубинного государства есть свой бюджет. И основным источником поступления средств в этот секретный бюджет являются те средства, которые Конгресс США выделяет на военные расходы. Значительная часть военного бюджета США идет в казну глубинного государства. Происходит это в результате завышения цен на продукцию, закупаемую Пентагоном. По оценкам экспертов, в секретном бюджете глубинного государства уже скопились средства, сопоставимые с величиной официального государственного бюджета США. Вторым по значимости источником формирования бюджета глубинного государства являются доходы от наркобизнеса. Его "крышуют" Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, другие американские спецслужбы, а также спецслужбы других западных стран. Прежде всего тех, которые включены в группу "Пять глаз" (разведывательный альянс, в который, кроме США, входят Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия).



В свое время о тесных связях западных спецслужб и наркобизнеса говорилось и писалось очень много. Конечно, наиболее фундаментальным трудом по данной теме является книга бывшего сотрудника британских спецслужб Джона Коулмана "Комитет 300. Тайны мирового правительства". Первое издание этой книги было в 1992 году. Она уточнялась и дополнялась автором, появлялись новые ее издания. Последнее, кажется, относится к 2006 году. У нас эта последняя версия была издана на русском языке 14 лет назад (Джон Коулман. Иерархия заговорщиков. Комитет 300. – М.: "Древнее и современное", 2011). Наверное, половина книги посвящена такой теме, как наркобизнес, его связи с западными спецслужбами, роль в финансирование проектов и операций "комитета 300" (фактически все того же глубинного государства).



Впрочем, Джон Коулман дает картину не только нынешнего времени (XX – начала XXI вв.). В книге содержится очень серьезный исторический экскурс. Из него следует, что англосаксонский капитализм (который дал толчок развитию всего капитализма в мире) был взращен на опиуме, которым торговала учрежденная в 1600 году "Ост-Индская компания" (позднее "Британская Ост-Индская компания).



Глава 24, которая называется "Неограниченная торговля наркотиками", начинается так: "Плутократия, контролирующая британские банки, держала в руках денежные вожжи и тогда, как и теперь, организовывала надежнейшее прикрытие для своего грязного бизнеса. Никто никогда не мог схватить их за их грязные руки. Они всегда имели и имеют людей, принимающих на себя вину, если дело идет неправильно. И тогда, и теперь связи с торговлей наркотиками были скрытыми. Никто никогда не мог бросить даже легкую тень на "благородные" семьи Британии, члены которых состоят в Комитете 300".



Красной нитью через книгу проходит мысль о том, что торговля наркотиками и наркобизнес в целом – самая засекреченная сфера экономики. Секретность в этой сфере такая же, как в деятельности спецслужб государств. На протяжении десятилетий и даже столетий те или иные государства, а после Второй мировой войны и некоторые международные организации пытались бороться с этим злом. Были созданы специальные ведомства по борьбе с наркобизнесом. Так, в США в составе министерства юстиции в 1973 году было учреждено Управление по борьбе с наркотиками (Drug Enforcement Administration, DEA). В Российской Федерации с 2003 по 2016 год функционировало ведомство, которое называлось "Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков". 9 лет назад оно было упразднено, а его функции переданы в МВД России. В ООН имеется подразделение, которое называется Управление ООН по наркотикам и преступности (United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC).



Война государств и международных организаций с наркобизнесом велась, мягко выражаясь, с переменным успехом. Но, по крайней мере, соответствующие ведомства и организации регулярно о своей работе отчитывались. Конечно, нередко отчеты выдавали желаемое за действительное, счет в игре был все-таки в пользу наркобизнеса (и стоящего за ним глубинного государства). Лично я за этой игрой стал следить где-то лет двадцать назад. Тогда какую-то картину по состоянию мирового наркобизнеса можно было составить.



В конце нулевых годов операции с наркотиками, по оценкам экспертов, приносили от 300 до 2000% прибыли. По оценкам ООН и МВФ, ежегодная сумма прибыли от незаконного оборота наркотиков в мире составлял около 600 млрд долларов, или 7-8% от мировой торговли. Т. е. в стоимостном выражении это было сопоставимо в мировой торговлей энергоносителями. Некоторые эксперты оценивали оборот наркоденег в мире в 800 млрд – 1 трлн долларов. Источником 70% денег, находящихся в руках криминальных группировок, был наркобизнес (Ахмет Хатаев. Мировой наркобизнес // Международная жизнь, 2009, № 1).



А вот еще оценки ООН (UNODC): величина валовых доходов от наркобизнеса в США в 2000 году составили 0,7% ВВП страны. А вот оценки этого показателя по некоторым другим странам (%): Нидерланды – 0,4 (2003 г.); Германия – 0,4 (2007 г.); Великобритания – 0,5 (2003/04 г.); Австралия – 0,3 (2003 г.) ("Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational Organized Crimes". United Nations Office on Drugs and Crime. Vienna, October 2011, р. 30).



В нулевые годы на наркобизнес в мире приходилось примерно половина суммарной величины доходов от всех видов транснациональной организованной преступности (ТНОП); остальное – бизнес на контрафактной продукции, торговля людьми и человеческими органами, оружием, животными и растениями из "красной книги" и проч. В целом величина доходов от наркобизнеса в первое десятилетие нынешнего века оценивалась независимой аналитической группой Global Financial Integrity (GFI) в 0,75% мирового ВВП (Global Financial Integrity. Transnational crime in the Developing World, February 2011). Последняя оценка GFI: доходы от транснационального наркобизнеса в 2014 году приблизились к 1 проценту мирового ВВП.



Понятно, что все оценки были примерными, эксперты спорили и уточняли цифры. Соответствующие ведомства и организации докладывали о том, что они усиливают наблюдение и повышают раскрываемость преступлений на почве наркобизнеса, также подкрепляя свои рапорты цифрами.



Но вот что удивительно: примерно десять лет назад число докладов, рапортов, обзоров по теме наркобизнеса, публикуемых соответствующими ведомствами и организациями, стало быстро сокращаться. Вслед за этим стало сокращаться число публикаций экспертов по данной теме (о чем писать, если исчезают источники информации?). Раньше интернет был переполнен материалами по наркобизнесу, сегодня их крайне мало, да и те преимущественно устарелые или базируются на устарелых цифрах. Может быть, обсуждения прекратились, поскольку предмет обсуждений исчез? Может быть, мировую наркомафию удалось победить?



Сомневаюсь. Косвенные данные свидетельствуют о том, что наркотическая пандемия не идет на спад, она прогрессирует. Вот, например, официальная статистика количества умерших от передозировки наркотиков в США. В 1968 году таковых в Америке было зарегистрировано всего около 5 тысяч человек. В 1980 году этот показатель был рекордно низким за все время учета – 2,5 тысячи человек. Затем началось постепенное и неуклонное нарастание числа летальных исходов от наркотиков. В 2000 году их число достигло 17,4 тысячи. В середине прошлого десятилетия показатель перевалил за пятьдесят тысяч. В 2015 г. – 52,4 тыс. В 2020 году – уже 91,8 тыс. В 2022 году число сметных случаев достигло своего пика – почти 108 тысяч. Более чем двукратный рост числа жертв наркомании в США за период 2015-2022 гг. Логично предположить, что на указанном отрезке времени потребление наркотиков в Америке росло. Следовательно, не могли не расти продажи отравы даже в физическом выражении (про стоимостные показатели продаж я не говорю, цены на наркотики, согласно разным источникам, также росли).



Я привел лишь один пример. Есть множество других косвенных признаков роста наркомании как в США, так и других странах мира. Наркомафия, таким образом, никуда не исчезла. Просто она стала еще более невидимой. Она как работала, так и продолжает работать на глубинное государство. Судя по всему, деятельность Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) становится все более формальной. Все сводится к красочным буклетам, в которых содержится информация о проведенных саммитах, круглых столах и семинарах. Как тут не предположить, что щупальца глубинного государства дотянулись уже до ООН и что последняя стала сквозь пальцы смотреть на трансграничную наркопреступность.



Многие рассчитывали на то, что в нынешнем столетии к борьбе с мировой наркомафией подключится такая международная организация, как ФАТФ (The Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF). Хотя ФАТФ была учреждена еще в 1989 году для борьбы с отмыванием "грязных" денег, однако к активной своей деятельности она приступила лишь в 2001 году. После событий 11 сентября 2001 года, когда ФАТФ было поручено также заниматься борьбой с финансированием терроризма. Учитывая, что половина всех доходов трансграничной преступной деятельности приходится на наркобизнес, ФАТФ должна была определить борьбу с этим видом преступной деятельности своим главным приоритетом. Но, увы, ФАТФ, очень вяло участвовала в борьбе с международной наркомафией. А в последние годы, если судить по годовым отчетам ФАТФ тема наркоденег оказалась на периферии внимания этой организации. На сайте ФАТФ есть такие тематические страницы, как "Экологическая преступность", "Операции с виртуальными активами (крипто-активами)", "Коррупция" и проч. А вот тематической страницы, посвященной наркобизнесу, нет.



Среди экспертов царит пессимизм. Если кто-то еще продолжает писать и говорить на тему наркотиков, то все сводится к заключению: война с наркобизнесом, наркомафией проиграна. Кто-то из экспертов выступает с предложениями усовершенствовать использовавшиеся ранее методы борьбы с наркобизнесом (прежде всего, за счет усиления мер по предотвращению коррупции чиновников и введения смертной казни за участие в наркобизнесе и "крышеванию" его).



Другие считают, что нужны нестандартные решения, такие, как декриминализация наркобизнеса и даже полная легализация наркотиков. Вот, например, статья под названием "The War on Drugs is Lost. What is Next?" ("Война с наркотиками проиграна. Что дальше?").



Ее автор Стен де Схрейвер пишет: "Миллиарды долларов были потрачены на "войну с наркотиками" с тех пор, как президент США Никсон начал ее в 1970-х годах, когда он объявил наркотики "врагом общества номер один". Основной целью этой кампании было воспрепятствовать и сократить незаконную торговлю наркотиками. Для достижения этой огромной цели национальные и международные усилия, включая полицию и армию, были значительно расширены, и ошеломляющее количество людей было заключено в тюрьму. Тем не менее ни одна из целей не была достигнута".



И автор предлагает легализовать наркотики. Логика у него примерно такая: "запретный плод сладок. А если "плод" перестанет быть "запретным", то он перестанет быть очень уж "сладким" и "привлекательным". Он ссылается на опыт легализации наркотиков в Швейцарии, где, по его мнению, это зелье получило статус "медицинских препаратов". Тут можно еще добавить примеры легализации некоторых наркотиков в Голландии, Великобритании, Австралии, Канаде, Австрии и ряде других стран (там уже стало нормой "культурное потребление" "мягких" наркотиков). Да, частичная легализация наркотиков уже началась и будет продолжаться. Но о полной речи быть не может.



Большинство "тяжелых" наркотиков, наиболее дорогих и наиболее прибыльных, будут оставаться под запретом. И не по той причине, что власти западных стран опасаются за здоровье и жизни своих граждан. Нет, нелегальный статус многих видов зелья позволяет поддерживать очень высокие цены на него и, следовательно, обеспечивать бешеную прибыльность. И самое главное: пребывание наркобизнеса в "серой" и даже "черной" зоне необходимо для того, чтобы сохранять его секретные связи с глубинным государством и обеспечивать бесперебойную финансовую подпитку последнего. Источник - fondsk.ru

