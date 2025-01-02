Беглая оппозиция не способна разродиться "правительством России в изгнании", - П.Игнатавичюс

10:43 03.01.2025 02.01.2025 | ПОВИЛАС ИГНАТАВИЧЮС



Убогий цирк продолжается



Депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предложил коллегам принять санкции против чиновников, причастных к новому витку репрессий против российского оппозиционера Ильи Яшина*. "МВД РФ вновь объявило в розыск по надуманной уголовной статье противника военной операции на Украине. Кремль мстит лидеру политической эмиграции за публичную критику и организацию берлинского "Антивоенного марша" 17 ноября".



На этом основании вильнюсский либерал потребовал от европейцев "реанимировать план создания правительства России в изгнании под бело-сине-белым флагом антивоенного движения, которое сопротивляется путинскому режиму" и выдвинул кандидатуру своего фаворита на позицию главы кабинета.



В Литве Ауштрявичюса не поняли, несмотря на всю ненависть местных политэлит к Российской Федерации и ее гражданам. В стране с конца февраля 2022 года смотрят на прижившихся "политических эмигрантов" как на ненужный балласт. Пятраса даже в собственной партии критиковали за неуместную поддержку "беспомощного шлака, который многое обещает и планирует, однако на дела по развалу России не способен, поскольку ему не на кого опереться".



Тем более что часть политических беглецов настроена проимперски и антиукраински, не устает повторять Фредерик Янсон из команды советников президента Гитанаса Науседы, имея в виду живущих в Вильнюсе сторонников покойного Алексея Навального*. В частности, Леонида Волкова*. Сейчас в его руках находится антигосударственный Фонд борьбы с коррупцией.



Политолог Марюс Лауринавичюс и журналист Витаутас Бруверис напомнили Ауштрявичюсу о ноябре 2022 года, когда удравшие из России отставные депутаты различных уровней и созывов, например Илья Пономарев*, Аркадий Янковский*, Дмитрий Гудков*, Петр Царьков* из Мосгордумы, Нина Беляева из Воронежской области заявили о намерении создать демократический кабинет министров РФ.



Инициаторы целями правительства назвали свержение конституционного строя, деимпериализацию, деколонизацию, демилитаризацию РФ, распад Российского государства на мелкие образования.



Под этими привлекательными (расходы невелики, вдруг что-нибудь да получится?) для западных кураторов лозунгами в Польше в ноябре 2023 года прошел "I съезд российских депутатов"*. Фрики приняли "Акт о национальном сопротивлении", но до формирования "правительства" дело не дошло. Грубо нарушившие законодательство РФ экстремисты и террористы переругались. Каждый считал себя достойным премьерства. Чтобы окончательно не дискредитировать "дело борьбы" в глазах шефов, "революционеры" решили отложить формирование кабинета до II съезда.



Но прохиндей Пономарев* переиграл коллег. Он возвратился к отложенной до лучших времен идее 6 августа минувшего года, прознав о выдвижении своей кандидатуры в губернаторы Курской области, на захват которой пошли штурмовики ВСУ. "Впервые в истории России мы сформируем параллельный парламент, который в свою очередь создаст переходную российскую администрацию. Ее признание будет зависеть от Украины и иностранных государств, что станет альтернативой режиму Путина. Моя мрiя – цэ демократична Росiя", – заявил будущий гауляйтер.



На мгновение возвратимся к маршу в столице Германии. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков охарактеризовал организаторов шествия, как людей "чудовищно и окончательно оторванных от своей страны".



Продажный Илюша с Кремлем согласился. "Называющие себя российскими оппозиционерами и политзаключенными Кара-Мурза* с Яшиным*, а также вдова Алексея Навального* Юлия* не требуют военного поражения России, настаивают на том, что Путин и российский народ – не одно и то же, а также не призывают поддерживать украинскую армию, воюющую против агрессора".



Поэтому, по словам "губернатора и претендента на портфель премьер-министра", на Украине к мероприятию отнеслись критически, потенциал марша остался нераскрытым. Для дискредитации возможных конкурентов Пономарев* создал сетевое издание, в котором рассказывает о подготовке к предстоящему "II съезду", задачах будущего "кабмина в изгнании", пропагандирует интересы запрещенных в России диверсионных группировок "Легион "Свобода России""*, "Русский добровольческий корпус"* и "Национальная республиканская армия"*, открыто призывает к совершению терактов на территории РФ. Инспирированное извне восстание в России признает законным, а преступления радикалов, завербованных СБУ агентов и пособников ВСУ – "национальным сопротивлением".



Как только части российской армии начали утилизировать в приграничной российской области "щэнэвмэрликов" в компании с иностранными наемниками, страстные речи коллаборанта иссякли. Процесс создания "правительства" вновь встал на паузу.



Такое случалось и прежде. Например, в январе 2015 года на "Снежной встрече" в литовском Тракай (зимние консультации экспертов в области политики безопасности берут начало с 2007-го) Михаил Ходорковский* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в статусе непримиримого врага России много говорил о необходимости формирования из оппозиционеров "правительства в изгнании", которое будет призвано помогать "Литве, как главному мировому форпосту по сдерживанию восточного агрессора".



Глава МИД Линас Линкявичюс потирал руки, модератор (ныне покойный философ) Леонид Донский согласно поддакивал. Но только до тех пор, пока опальный Михаил Борисович не сказал: "По российскому законодательству Крым законно отошел к России".



Автор собственными глазами видел, как у хозяина внешнеполитического ведомства выпал из рук блокнот, а лицо Донского окаменело. На следующий день из олигарха пресса сделала отбивную: "Мы его встречаем, кормим, а он говорит, что Крым – российский!" Всякие разговоры о планах консолидации оппозиции для Ходорковского и членов его "Антивоенного комитета" на этом закончились.



Американец Гарри Каспаров* в 2023 году в Вильнюсе на своем форуме "Свободной России"* пробовал реанимировать идею, но потерпел фиаско. Алексей Павлов*, организатор антироссийских протестов в Риге, обвинил Гарри Кимовича в "желании верховодить из Атлантики", тогда как "работать нужно на территории России".



"Ваше время истекло", – заявил жадный до славы Павлов белоэмигрантам Каспарову и бывшему главе российского правительства Михаилу Касьянову*. Досталось от нервического нью-рижанина и другим ветеранам "демократической оппозиции".



Надо сказать, эмигранты – не маргиналы, но личностей невероятного масштаба среди них нет. Грязный финансовый скандал между навальненком Леонидом Волковым* и олигархом, спонсором оппозиции террористом Леонидом Невзлиным, человеком Ходорковского (занимал у него высокие посты в Group Menatep и в ее дочерней компании Jukos Oil), показал: деньги для так называемых "творцов России будущего" стоят на первом месте. О завтрашнем дне РФ не им говорить.



Эстонец Ээрик-Нийлес Кросс – генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по российским демократическим силам. В чем заключается его мандат? В изучении оппозиции и в советах, как отличить хорошего россиянина от плохого.



Ээрик называет сложной темой политические группы в эмиграции. "Российская оппозиция как дома не отличалась единством, так и сохраняет эту особенность в изгнании. Далеко не все подписали Берлинскую декларацию, а представители ФБК вообще не участвовали в Берлинском конгрессе "Антивоенного комитета России".



Кто для европейцев ее представляет? Ситуация такова, что не представляет никто, но идея свободной России тем не менее существует".



Для европейцев все просто – в глобальном плане различия между политическими группами в российской эмиграции определяются их отношением к Украине. Пока различия не преодолены, возможности сотрудничества минимальны. Никто в Европе не решится поддерживать одно крыло оппозиции в ущерб другим.



Отсюда следует, что никакого правительства в изгнании не появится в обозримом будущем. Все, как в басне Крылова: "А вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь", подвел черту под темой Ээрик-Нийлес Кросс.



* - признаны решением Минюста России иностранными агентами, террористы и экстремисты, запрещены в России Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735890180





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 25 декабря 2024 года №744

- Год единства и созидания

- Маулен Ашимбаев встретился с юными параспортсменами Казахстанской федерации бочча

- Олжас Бектенов провел заседание Совета по переходу к "зеленой экономике"

- Идеологический блок: итоги года

- Состоялось торжественное собрание, посвященное 90-летию КазНУ им. аль-Фараби

- В Правительстве обсудили ход реализации совместных проектов с корпорацией CNPC

- Социальное самочувствие населения РК: итоги 2024 года

- Истерия вокруг авиакатастрофы продолжает нарастать

