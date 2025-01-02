Координационный совет по аналитическим и исследовательским структурам создается в Узбекистане

10:48 03.01.2025

В Узбекистане создается Координационный совет по организации деятельности аналитических и исследовательских структур. За его работу будет отвечать советник президента Сардор Умурзаков. Совет будет регулярно представлять главе государства предложения по внутренней и внешней политике страны.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 31 декабря подписал постановление о мерах по эффективной организации деятельности по стратегическому анализу и исследованиям в социальном, политическом и экономическом развитии страны. Об этом сообщает Министерство юстиции.



Документом создан Координационный совет по организации деятельности аналитических и исследовательских структур.



Одной из ключевых задач совета определено регулярное представление президенту долгосрочных стратегических аналитических документов и предложений по внутренней и внешней политике страны.



Координационный совет будет консультативным органом, ответственным за организацию стратегических исследований по внутренним и внешним политическим процессам, а также за координацию всех этапов их проведения.



Общее руководство и координация работы совета, а также обеспечение межведомственного взаимодействия будут осуществляться советником президента по специальным поручениям. Эту должность с августа 2023 года занимает бывший глава Администрации президента Сардор Умурзаков.



В структуре совета будут созданы рабочие группы, ответственные за следующие направления:



безопасность и социальная стабильность;

государственное и общественное строительство;

социально-экономическое развитие;

внешняя политика и международное сотрудничество;

стратегическое планирование и развитие регионов;

экологическая повестка, включая вопросы изменения климата и водного дефицита.