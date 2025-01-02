Ликвидирован начштаба оперкомандования ВСУ "Запад" Селецкий

10:52 03.01.2025

2 января 2025



Ликвидирован начальник штаба оперативного командования ВСУ "Запад" полковник Александр Селецкий.



Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает телеграм-канал "Херсонский вестник". О ликвидации Селецкого пишет также телеграм-канал "Военное дело".



