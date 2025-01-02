"Складывается особая ситуация"... Казахстан затеял опасную авантюру, - "Царьград"

12:06 03.01.2025

СКЛАДЫВАЕТСЯ ОСОБАЯ СИТУАЦИЯ: КАЗАХСТАН ЗАТЕЯЛ ОПАСНУЮ АВАНТЮРУ. ЧТО СТОИТ ЗА ПРИЗНАНИЕМ ТОКАЕВА О НЕПОБЕДИМОЙ РОССИИ?

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью "Ана тілі" заявил о том, что "складывается особая ситуация", и признал Россию непобедимой в военном отношении. Но что стоит за этим признанием политика, на фоне того, что Казахстан пытается втянуть нашу страну в опасную для Москвы международную авантюру?



О чем сказал Токаев

В интервью государственному изданию "Ана тілі" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вспоминал о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, отметив попутно, что они были весьма содержательными. Путина при этом Токаев назвал "опытным государственным деятелем".



Но самое любопытное было под конец интервью, когда президент Казахстана внезапно свернул на переговорный трек по украинскому конфликту. Припомнил, как в телефонном разговоре избранный президент США Дональд Трамп поинтересовался его мнением относительно прекращения военных действий на Украине.



Для меня это не девственная тема, - признался Токаев журналистам. - Потому что в 2024 году многие главы государств и международных организаций спрашивали меня об этом. Складывается особая ситуация: Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется с помощью западных союзников выстоять в войне, хотя бы не проиграть ее.



На кого сделана ставка?

По мнению Токаева, решение конфликта на Украине "зависит от воли лидеров двух конфликтующих стран и самого Трампа как лидера мировой державы". Ставку казахский лидер делает на необходимость проведения мирных переговоров.



Вот только Киев к этим переговорам категорически не готов.



Стоит также напомнить, что и Токаев не в первый раз говорит о непобедимости России на поле боя. Ранее он о том же заявил во время своей октябрьской встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.



Однако, позиция Астаны по отношению к Москве вызывает некоторое, мягко скажем, недоумение.



Обозреватель Царьграда Олег Беликов ранее уже подробно рассказывал про многовекторную внешнюю политику казахов.



Попытка Казахстана втянуть Россию в международную авантюру значительно понижает шансы президента Токаева вписать свое имя в мировую историю и, более того, напрямую угрожает нашей безопасности,



- настаивал обозреватель.



ЯДЕРНАЯ УГРОЗА В ПОДБРЮШЬЕ РОССИИ: КАЗАХСТАН ЗАТЕЯЛ АВАНТЮРУ. ЧЕМ ОТВЕТИТ КРЕМЛЬ

Чем ответит Россия?

У Москвы есть только два варианта, как удержать Астану от падения в пропасть, считает журналист-международник, обозреватель Царьграда Сергей Латышев.



Первый - не побрезговав, взять на вооружение, адаптировав к нашим реалиям, западные методы работы с казахстанской элитой. Которую, если та не сделает верных выводов, следует заменить на другую, готовую тесно работать с Россией,



- высказал свою точку зрения эксперт.



Второй вариант более жесткий - на тот случай, если ничего из вышеперечисленного не получится и положение будет продолжать ухудшаться.



Нужно постараться договориться с китайцами о превентивных мерах. Не будем уточнять каких. Но четко сознавая, что народ Казахстана и помимо местных русских, составляющих 15% его населения, нам друг и брат, что мы и хотим сохранить. Руины или сборный пункт Евразии - этот несложный выбор в конечном счете должны сделать сами казахи,



- подытожил Латышев.