Китай сверг США с еще одного пъедестала. Зачем Пекину ВМС №1

12:10 03.01.2025 СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ



В АМЕРИКЕ ПАНИКА. КИТАЙ СВЕРГ США С ЕЩЕ ОДНОГО ПЬЕДЕСТАЛА. ЗАЧЕМ ПЕКИНУ ВМС №1?

Пентагон признал: ВМС Китая стали крупнейшими в мире – свыше 370 кораблей и подводных лодок – и обогнали по этому показателю США. Об этом говорится в ежегодном докладе Минобороны США о военной мощи КНР. Но плохие новости для американцев на этом не заканчиваются: китайцы, например, быстрее строят новые корабли, чем американцы ремонтируют старые. Вот почему США Трампа хотели бы поскорее "завязать" с Украиной: Китай надо догонять, бросив на это как можно больше сил и ресурсов. Иначе в мире появится новый лидер.



США отделены от остального мира двумя океанами. Без мощного флота им никак. Даже тогда, когда у американцев была маленькая армия, у них был огромный флот, способный действовать далеко от своих берегов.



С начала ХХ века ВМС США уже могли претендовать на звание лучших в мире. Олицетворением американской "политики большой дубинки" стал "Великий белый флот", вызвавший восхищение своей мощью соприкасавшихся с ним в иностранных водах русских военных моряков.



АМЕРИКАНСКИЙ "ВЕЛИКИЙ БЕЛЫЙ ФЛОТ" ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПЕРВЫЙ ПОХОД. ДЕКАБРЬ 1907 ГОДА. ФОТО: UNDERWOOD & UNDERWOOD/NAVAL HISTORICAL CENTER



А теперь вот такая незадача. Ой как трудно будет запустившим свой гигантский военный флот после окончания "холодной войны" США угнаться за Китаем. Как отмечается в том же документе, переданном в Конгресс, Пекин тратит на военные нужды на "40-90% больше", чем публично признает. Официальный военный бюджет на текущий год составляет 1,665 трлн юаней (около $230 млрд). В результате КНР стала "практически самодостаточной" в смысле удовлетворения всех своих "потребностей в сфере кораблестроения".



Да, ВМС Китая – самые современные и стремительно пополняются уникальными кораблями. На недавно построенной верфи на острове Чансин под Шанхаем был создан самый большой в мире десантный корабль. А еще у Китая крупнейшая в мире береговая охрана с новейшими и тоже самыми крупными кораблями.



ТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА КИТАЙСКОГО ВОЕННОГО ФЛОТА ВСЕРЬЕЗ БЕСПОКОЯТ АМЕРИКАНЦЕВ. "КИТАЙ УВЕРЕН, ЧТО ЕГО ВЕРФИ ПОБЕДЯТ США В БУДУЩЕЙ ВОЙНЕ", – ПИШЕТ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ REUTERS. СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ ИЗДАНИЯ



Все еще хуже

Военное судостроение тесно связано с гражданским, и тут ситуация для США, значительная часть промышленности которых переехала за границу для получения инвесторами больших прибылей, что привело к сокращению числа квалифицированных рабочих и утрате некоторых компетенций внутри страны, просто чудовищная. Между тем, Вторую мировую войну на Тихом океане для США выиграл, прежде всего, флот, и у очень сильного противника – японцев.



Выступая на слушаниях в Палате представителей Конгресса США, ее член – республиканец Джон Моленар (от штата Мичиган) – заявил:



Сегодня на долю США приходится одна десятая процента от мирового судостроения, в то время как на долю китайских верфей, почти 20% эксплуатационных расходов субсидируется Пекином, приходится 54%.



То есть Китай строит примерно в 540 раз больше кораблей за год, чем США. Причем, предупредил конгрессмен, Китай наращивает производство, чтобы "обеспечить себе устойчивое промышленное доминирование и триумф авторитарной системы".



Без идеологии, как видим, сегодня на Западе, представляющим себя светочем свободы, никак нельзя. Особенно это относится к следующему перлу:



Коммунистическая партия Китая стремится стать арсеналом автократии в мире.



Обыгрывается выражение президента Франклина Рузвельта о США начала спровоцированной им Второй мировой войны, несказанно обогатившей Америку и поднявшей ее из кризиса, как об "арсенале демократии".



Генсек НАТО Марк Рютте также недавно публично признал, что Китай "производит вооружения в 5-6 раз быстрее, чем США"…



ГЛАВА СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО АЛЬЯНСА ВЫНУЖДЕН ПРИЗНАТЬ ОЧЕВИДНОЕ: КИТАЙ ОПЕРЕДИЛ АМЕРИКУ В ПРОИЗВОДСТВЕ ВООРУЖЕНИЙ. ФОТО: ATTILA HUSEJNOW/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBAL LOOK PRESS



Первыми начали, но нужно много учиться

Китайский военный флот известен с 1132 года (даже раньше, чем португальский – ВМС Португалии созданы в 1317 году), достиг невероятного развития при династии Мин в конце XIV – начале XV века, чтобы возродиться в сколько-нибудь заметном виде в конце XIX века при династии Цин. Но лишь в средневековом периоде китайскому флоту было чем похвастаться: господством в Тихом и Индийском океанах – вплоть до Африки. Китайцы совсем чуть-чуть разошлись с португальцами, чьи корабли были скромными по размерам и имели намного меньше пушек.



В более поздние времена китайцы проиграли японцам, строить суда европейского типа которых первыми научили русские в XIX веке, все морские сражения. Европейские флоты тоже в прошлом всегда побеждали китайцев.



Поэтому численное превосходство по кораблям над США китайцам еще придется подкрепить качественными характеристиками, сноровкой и умением их использовать.



КИТАЙ УЖЕ НАЗНАЧЕН ВРАГОМ В ОБНОВЛЕННОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ДОКТРИНЕ США. А ТУТ ЕЩЕ И ЕГО ФЛОТ ОКАЗАЛСЯ БОЛЬШЕ АМЕРИКАНСКОГО... ФОТО: JIANG XIAOWEI/XINHUA/GLOBAL LOOK PRESS



Но они очень стараются, бросая вызов США даже там, где конкурировать, казалось бы, невозможно. В настоящее время у американцев имеются 11 авианосцев (10 авианосных ударных групп). В 1991 году ВМС США располагали 15 авианосцами, что позволило развернуть четыре авианосца для операции "Буря в пустыне", не оголяя других направлений.



Теперь такое уже в прошлом. США из-за старения кораблей, проблем с ремонтом, финансовых ограничений могут вывести в море одновременно – и то с большим скрипом – максимум четыре авианосца с кораблями сопровождения, хотя зона ответственности американского флота – весь мир.



Как же они стараются

В китайских ВМС до 2012 года вообще не было авианосцев. Первым стал достроенный в КНР и купленный у Украины бывший советский "Варяг", получивший название "Ляонин". В 2019 году в ВМС Китая у него появился улучшенный "близнец" – "Шаньдун" – чисто китайской постройки. Сейчас проходит ходовые испытания гигантский авианосец "Фуцзянь", напоминающий самых больших американских "монстров". Это крупнейший в мире неамериканский авианосец. В 2021 году в КНР началось строительство четвертого авианосца, который, вероятно, будет атомным.



САМОЕ ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ АМЕРИКАНСКИХ ВОЕННЫХ ЭКСПЕРТОВ ВЫЗЫВАЕТ НОВЕЙШИЙ ГИГАНТСКИЙ АВИАНОСЕЦ "ФУЦЗЯНЬ". ФОТО: ЖУРНАЛ THE WAR ZONE



Всего Китай планирует создать четыре авианосные ударные группы к 2030 году. А сколько потом? И сколько кораблей останется у США на плаву к тому времени, если Дональд Трамп не сделает Америку великой снова?



В России подтвердили

В США не наврали, что Китай стал №1 среди морских держав мира по количеству кораблей. Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, публикующий рейтинг ведущих морских держав, уже в 2023 году поставил на первое место Китай, на долю которого приходилось 15,9% совокупного морского потенциала всех держав, на долю США – 15,5%, России – 6,8%. Так выглядит тройка лидеров. У нас – твердое третье место.



Американцы лидируют в количестве авианосцев и атомных подводных лодок. Китайцы имеют более развитый легкий военный флот, а по количеству торговых судов опережают всех в мире. Что касается оценки военно-морского потенциала, то тут на первом уже США, на втором – Китай. Россия – снова на третьем.



Как и у американцев, нашей проблемой является старение кораблей. На Черноморском флоте, например, до сих пор трудится судно обеспечение ВМФ, изначально спасатель затонувших подводных лодок "Коммуна", вошедшее под названием "Волховъ" в состав… Российского императорского флота в 1915 году. В 2022 году "Коммуна" обследовала место гибели ракетного крейсера "Москва", флагмана ЧФ, корабля, введенного в эксплуатацию в 1982 году…



СТАРЕЙШИЙ КОРАБЛЬ ВМФ РОССИИ – СПАСАТЕЛЬ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК "КОММУНА". ФОТО: KIANEWS24.RU



Поэтому совершенно неудивительно, что ВМС КНР способны проводить учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе – от Японских островов до Филиппин, вроде тех, что начались 9 декабря, в которых задействовано одновременно около 90 кораблей и значительные силы авиации. У Китая много задач и целей в этом обширном регионе и помимо Тайваня. Конечно, это также сигнал и для США: поосторожнее с нами!



Что с того?

Дело в том, что сокрушить КНР американцы могут единственным способом – лишив рынков сбыта. В отношении подконтрольной США Европы эта политика имеет все шансы на успех, хотя торговля с Китаем выгодна обеим сторонам. Тут китайцам действительно их флот не поможет. Так как европейцы будут вынуждены подчиниться.



Зато он китайцам жизненно необходим, чтобы держать открытыми морские пути в Юго-Восточную Азию (крупнейший торговый партнер), Южную Азию, на Ближний Восток, в Африку, Океанию, Латинскую Америку, где китайские товары идут на ура и откуда Китай экономически вытесняет Запад.



Кроме того, в южных странах проживают десятки миллионов китайцев. На них зачастую держится экономика этих стран, и это естественный плацдарм для дальнейшей экспансии.



Флот нужен КНР, чтобы сорвать попытки Запада помешать Пекину закрепить эти успехи в условиях, когда с тыла Китай прикрывает и снабжает необходимым дружественная Россия. Источник - tsargrad.tv

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735895400





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 25 декабря 2024 года №744

- Год единства и созидания

- Маулен Ашимбаев встретился с юными параспортсменами Казахстанской федерации бочча

- Олжас Бектенов провел заседание Совета по переходу к "зеленой экономике"

- Идеологический блок: итоги года

- Состоялось торжественное собрание, посвященное 90-летию КазНУ им. аль-Фараби

- В Правительстве обсудили ход реализации совместных проектов с корпорацией CNPC

- Социальное самочувствие населения РК: итоги 2024 года

- Истерия вокруг авиакатастрофы продолжает нарастать