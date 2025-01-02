 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 03.01.2025
12:31  Южная Корея на грани гражданской войны. Служба охраны президента Юн Сок Еля не дает полиции его арестовать
12:10  Китай сверг США с еще одного пъедестала. Зачем Пекину ВМС №1
12:06  "Складывается особая ситуация"... Казахстан затеял опасную авантюру, - "Царьград"
10:57  Антироссийские санкции Запада не дали ожидаемого эффекта, - Патрисия Коэн
10:52  Ликвидирован начштаба оперкомандования ВСУ "Запад" Селецкий
10:48  Координационный совет по аналитическим и исследовательским структурам создается в Узбекистане
10:43  Беглая оппозиция не способна разродиться "правительством России в изгнании", - П.Игнатавичюс

10:41  Глубинное государство питается наркотиками, - В.Катасонов
10:24  "Убийственное решение". Как в Европе встречают новый год без российского газа
10:18  Россия увеличила объемы и долю в импорте газа в Кыргызстан
10:04  "Таза Казакстан" должен стать важнейшим элементом национальной идеологии, - интервью К..Токаева газете "Ана тiлi"
09:58  Год потерь на Ближнем Востоке: Россия отвлечена, Иран отступает, Турция в ударе
08:54  Война - это вкусно. За 2024 год российские бизнесмены увеличили свое состояние на 18,5 млрд долларов
07:46  Есть 871-я шайба - первая в Новом году! Овечкин вернулся и продолжает забивать
01:08  Бурный роман США с террористами, - American Thinker
00:59  Новый миграционный режим в России: по иностранцам нанесен очередной удар - лоббистам не понравится
00:58  Дмитрий Грунюшкин: Время эпатажных фриков уходит. Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления
00:44  Требуется особое соглашение: Иран из-за санкций стремится к перезапуску ядерной сделки, - А.Калашян
00:35  Отказ от российского газа чреват суровыми последствиями для Евросоюза, - В.Малышев
00:34  Зачем в Азербайджане разыгрывают антироссийскую карту? - О.Сергеев
00:30  Бой дракона с орланом. Китай вводит санкции против США, - Евгений Норин
00:21  Предупреждение русофобам. Россия начала судами вставлять прибалтам, - Н.Петров
00:03  Антон Беликов: Демократия – хороший способ для народа... покончить с собой
00:01  Канадскую добычу урана в Казахстане остановили: Cameco разочарована и удивлена
Четверг, 02.01.2025
20:52  В Приднестровье встали все промышленные предприятия
17:23  "У меня для тебя задание". В Турции судят 5 таджиков-джихадистов, причастных к теракту в "Крокусе"
15:12  Обнародованы страшные цифры о количестве изнасилованных мигрантами молодых британок - 250 000 за 25 лет
14:48  Руководство Кот-д'Ивуара требует вывода французских войск. Макрон получил очередной пендель
13:44  Скончался полковник, народный депутат СССР и депутат ГосДумы, непримиримый борец с олигархатом Виктор Алкснис
13:10  России пора создавать плавучие военно-морские базы в Средиземноморье и Атлантике, - А.Широкорад
13:08  Операция "Немыслимое". 75 лет назад США были готовы к нападению на Советский Союз, - В.Бурт
13:06  Запад должен усилить гибридную войну против России, - The Washington Post
13:00  У Узбекистана новый закон "О государственных секретах"
12:58  Возвращение Трампа еще сильнее сплотит страны БРИКС, - Раймон Танвир Хоссейн
12:57  Девять скандалов Байдена: Уходящий президент США подвел итоги своего президентства
12:53  2024 год на Южном Кавказе: крах многовекторности и победа над войной
12:51  Узбекистан в 2024 году. Главное в политике, экономике и обществе
12:47  В каких странах сменится власть в 2025 году
11:48  Грядет очередное мощное извержение вулкана. Оно вызовет хаос, к которому мир не готов, - Лора Паддисон
11:32  Стратегия имперского президентства: чего ждать от Трампа в 2025 году, - Малек Дудаков
10:54  Маск обвинил Байдена в госизмене
10:35  Проститутки, фотографы и революционеры: как японские шпионы помогали победить Россию (из истории войн), - Иван Жуковский
10:29  Дума начала борьбу за русских в России. Первый шаг сделан, - В.Добрынин
10:19  Йеллоустон тронулся: произошел сдвиг в положении резервуаров магмы в супервулкане
10:00  В Казахстане ужесточили наказание за производство наркотиков: закон подписал президент
09:57  Госучреждения Монголии начали использовать национальную вертикальную письменность
09:52  Курская дуга - ожесточенные бои, - Р.Маркуш
02:53  Россия вернулась. Что делает страну сверхдержавой? - Виктория Никифорова
01:49  Исполнителем теракта в Новом Орлеане оказался гражданин США, негр-джихадист, ветеран Афгана Шамсуд-Дин Джаббар
01:36  Год закрытого перелома. Растущая хаотизация мировой политики и балансирование на грани мирового конфликта, - Сергей Строкань
00:32  Кому выгодно сбивать летающие над Россией пассажирские самолеты? - Д.Шевченко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китай сверг США с еще одного пъедестала. Зачем Пекину ВМС №1
12:10 03.01.2025

СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ

В АМЕРИКЕ ПАНИКА. КИТАЙ СВЕРГ США С ЕЩЕ ОДНОГО ПЬЕДЕСТАЛА. ЗАЧЕМ ПЕКИНУ ВМС №1?
Пентагон признал: ВМС Китая стали крупнейшими в мире – свыше 370 кораблей и подводных лодок – и обогнали по этому показателю США. Об этом говорится в ежегодном докладе Минобороны США о военной мощи КНР. Но плохие новости для американцев на этом не заканчиваются: китайцы, например, быстрее строят новые корабли, чем американцы ремонтируют старые. Вот почему США Трампа хотели бы поскорее "завязать" с Украиной: Китай надо догонять, бросив на это как можно больше сил и ресурсов. Иначе в мире появится новый лидер.

США отделены от остального мира двумя океанами. Без мощного флота им никак. Даже тогда, когда у американцев была маленькая армия, у них был огромный флот, способный действовать далеко от своих берегов.

С начала ХХ века ВМС США уже могли претендовать на звание лучших в мире. Олицетворением американской "политики большой дубинки" стал "Великий белый флот", вызвавший восхищение своей мощью соприкасавшихся с ним в иностранных водах русских военных моряков.

АМЕРИКАНСКИЙ "ВЕЛИКИЙ БЕЛЫЙ ФЛОТ" ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПЕРВЫЙ ПОХОД. ДЕКАБРЬ 1907 ГОДА. ФОТО: UNDERWOOD & UNDERWOOD/NAVAL HISTORICAL CENTER

А теперь вот такая незадача. Ой как трудно будет запустившим свой гигантский военный флот после окончания "холодной войны" США угнаться за Китаем. Как отмечается в том же документе, переданном в Конгресс, Пекин тратит на военные нужды на "40-90% больше", чем публично признает. Официальный военный бюджет на текущий год составляет 1,665 трлн юаней (около $230 млрд). В результате КНР стала "практически самодостаточной" в смысле удовлетворения всех своих "потребностей в сфере кораблестроения".

Да, ВМС Китая – самые современные и стремительно пополняются уникальными кораблями. На недавно построенной верфи на острове Чансин под Шанхаем был создан самый большой в мире десантный корабль. А еще у Китая крупнейшая в мире береговая охрана с новейшими и тоже самыми крупными кораблями.

ТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА КИТАЙСКОГО ВОЕННОГО ФЛОТА ВСЕРЬЕЗ БЕСПОКОЯТ АМЕРИКАНЦЕВ. "КИТАЙ УВЕРЕН, ЧТО ЕГО ВЕРФИ ПОБЕДЯТ США В БУДУЩЕЙ ВОЙНЕ", – ПИШЕТ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ REUTERS. СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ ИЗДАНИЯ

Все еще хуже
Военное судостроение тесно связано с гражданским, и тут ситуация для США, значительная часть промышленности которых переехала за границу для получения инвесторами больших прибылей, что привело к сокращению числа квалифицированных рабочих и утрате некоторых компетенций внутри страны, просто чудовищная. Между тем, Вторую мировую войну на Тихом океане для США выиграл, прежде всего, флот, и у очень сильного противника – японцев.

Выступая на слушаниях в Палате представителей Конгресса США, ее член – республиканец Джон Моленар (от штата Мичиган) – заявил:

Сегодня на долю США приходится одна десятая процента от мирового судостроения, в то время как на долю китайских верфей, почти 20% эксплуатационных расходов субсидируется Пекином, приходится 54%.

То есть Китай строит примерно в 540 раз больше кораблей за год, чем США. Причем, предупредил конгрессмен, Китай наращивает производство, чтобы "обеспечить себе устойчивое промышленное доминирование и триумф авторитарной системы".

Без идеологии, как видим, сегодня на Западе, представляющим себя светочем свободы, никак нельзя. Особенно это относится к следующему перлу:

Коммунистическая партия Китая стремится стать арсеналом автократии в мире.

Обыгрывается выражение президента Франклина Рузвельта о США начала спровоцированной им Второй мировой войны, несказанно обогатившей Америку и поднявшей ее из кризиса, как об "арсенале демократии".

Генсек НАТО Марк Рютте также недавно публично признал, что Китай "производит вооружения в 5-6 раз быстрее, чем США"…

ГЛАВА СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО АЛЬЯНСА ВЫНУЖДЕН ПРИЗНАТЬ ОЧЕВИДНОЕ: КИТАЙ ОПЕРЕДИЛ АМЕРИКУ В ПРОИЗВОДСТВЕ ВООРУЖЕНИЙ. ФОТО: ATTILA HUSEJNOW/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBAL LOOK PRESS

Первыми начали, но нужно много учиться
Китайский военный флот известен с 1132 года (даже раньше, чем португальский – ВМС Португалии созданы в 1317 году), достиг невероятного развития при династии Мин в конце XIV – начале XV века, чтобы возродиться в сколько-нибудь заметном виде в конце XIX века при династии Цин. Но лишь в средневековом периоде китайскому флоту было чем похвастаться: господством в Тихом и Индийском океанах – вплоть до Африки. Китайцы совсем чуть-чуть разошлись с португальцами, чьи корабли были скромными по размерам и имели намного меньше пушек.

В более поздние времена китайцы проиграли японцам, строить суда европейского типа которых первыми научили русские в XIX веке, все морские сражения. Европейские флоты тоже в прошлом всегда побеждали китайцев.

Поэтому численное превосходство по кораблям над США китайцам еще придется подкрепить качественными характеристиками, сноровкой и умением их использовать.

КИТАЙ УЖЕ НАЗНАЧЕН ВРАГОМ В ОБНОВЛЕННОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ДОКТРИНЕ США. А ТУТ ЕЩЕ И ЕГО ФЛОТ ОКАЗАЛСЯ БОЛЬШЕ АМЕРИКАНСКОГО... ФОТО: JIANG XIAOWEI/XINHUA/GLOBAL LOOK PRESS

Но они очень стараются, бросая вызов США даже там, где конкурировать, казалось бы, невозможно. В настоящее время у американцев имеются 11 авианосцев (10 авианосных ударных групп). В 1991 году ВМС США располагали 15 авианосцами, что позволило развернуть четыре авианосца для операции "Буря в пустыне", не оголяя других направлений.

Теперь такое уже в прошлом. США из-за старения кораблей, проблем с ремонтом, финансовых ограничений могут вывести в море одновременно – и то с большим скрипом – максимум четыре авианосца с кораблями сопровождения, хотя зона ответственности американского флота – весь мир.

Как же они стараются
В китайских ВМС до 2012 года вообще не было авианосцев. Первым стал достроенный в КНР и купленный у Украины бывший советский "Варяг", получивший название "Ляонин". В 2019 году в ВМС Китая у него появился улучшенный "близнец" – "Шаньдун" – чисто китайской постройки. Сейчас проходит ходовые испытания гигантский авианосец "Фуцзянь", напоминающий самых больших американских "монстров". Это крупнейший в мире неамериканский авианосец. В 2021 году в КНР началось строительство четвертого авианосца, который, вероятно, будет атомным.

САМОЕ ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ АМЕРИКАНСКИХ ВОЕННЫХ ЭКСПЕРТОВ ВЫЗЫВАЕТ НОВЕЙШИЙ ГИГАНТСКИЙ АВИАНОСЕЦ "ФУЦЗЯНЬ". ФОТО: ЖУРНАЛ THE WAR ZONE

Всего Китай планирует создать четыре авианосные ударные группы к 2030 году. А сколько потом? И сколько кораблей останется у США на плаву к тому времени, если Дональд Трамп не сделает Америку великой снова?

В России подтвердили
В США не наврали, что Китай стал №1 среди морских держав мира по количеству кораблей. Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, публикующий рейтинг ведущих морских держав, уже в 2023 году поставил на первое место Китай, на долю которого приходилось 15,9% совокупного морского потенциала всех держав, на долю США – 15,5%, России – 6,8%. Так выглядит тройка лидеров. У нас – твердое третье место.

Американцы лидируют в количестве авианосцев и атомных подводных лодок. Китайцы имеют более развитый легкий военный флот, а по количеству торговых судов опережают всех в мире. Что касается оценки военно-морского потенциала, то тут на первом уже США, на втором – Китай. Россия – снова на третьем.

Как и у американцев, нашей проблемой является старение кораблей. На Черноморском флоте, например, до сих пор трудится судно обеспечение ВМФ, изначально спасатель затонувших подводных лодок "Коммуна", вошедшее под названием "Волховъ" в состав… Российского императорского флота в 1915 году. В 2022 году "Коммуна" обследовала место гибели ракетного крейсера "Москва", флагмана ЧФ, корабля, введенного в эксплуатацию в 1982 году…

СТАРЕЙШИЙ КОРАБЛЬ ВМФ РОССИИ – СПАСАТЕЛЬ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК "КОММУНА". ФОТО: KIANEWS24.RU

Поэтому совершенно неудивительно, что ВМС КНР способны проводить учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе – от Японских островов до Филиппин, вроде тех, что начались 9 декабря, в которых задействовано одновременно около 90 кораблей и значительные силы авиации. У Китая много задач и целей в этом обширном регионе и помимо Тайваня. Конечно, это также сигнал и для США: поосторожнее с нами!

Что с того?
Дело в том, что сокрушить КНР американцы могут единственным способом – лишив рынков сбыта. В отношении подконтрольной США Европы эта политика имеет все шансы на успех, хотя торговля с Китаем выгодна обеим сторонам. Тут китайцам действительно их флот не поможет. Так как европейцы будут вынуждены подчиниться.

Зато он китайцам жизненно необходим, чтобы держать открытыми морские пути в Юго-Восточную Азию (крупнейший торговый партнер), Южную Азию, на Ближний Восток, в Африку, Океанию, Латинскую Америку, где китайские товары идут на ура и откуда Китай экономически вытесняет Запад.

Кроме того, в южных странах проживают десятки миллионов китайцев. На них зачастую держится экономика этих стран, и это естественный плацдарм для дальнейшей экспансии.

Флот нужен КНР, чтобы сорвать попытки Запада помешать Пекину закрепить эти успехи в условиях, когда с тыла Китай прикрывает и снабжает необходимым дружественная Россия.

Источник - tsargrad.tv
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735895400


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 25 декабря 2024 года №744
- Год единства и созидания
- Маулен Ашимбаев встретился с юными параспортсменами Казахстанской федерации бочча
- Олжас Бектенов провел заседание Совета по переходу к "зеленой экономике"
- Идеологический блок: итоги года
- Состоялось торжественное собрание, посвященное 90-летию КазНУ им. аль-Фараби
- В Правительстве обсудили ход реализации совместных проектов с корпорацией CNPC
- Социальное самочувствие населения РК: итоги 2024 года
- Истерия вокруг авиакатастрофы продолжает нарастать
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  