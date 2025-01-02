Южная Корея на грани гражданской войны. Служба охраны президента Юн Сок Еля не дает полиции его арестовать

12:31 03.01.2025

Охране президента Южной Кореи пригрозили обвинением в соучастии в мятеже



Оппозиционная Объединенная демократическая партия Южной Кореи пригрозила правящей партии "народным судом", а охране президента Юн Сок Еля, которая препятствует его аресту, обвинением в "соучастии в мятеже", передает агентство Yonhap.



"Любое препятствование исполнению ордера приведет к наказанию за противодействие исполнению служебных обязанностей особым должностным лицом и соучастие в мятеже",

- заявил лидер парламентской фракции демократов Пак Чхан Дэ, выступая на заседании высшего руководства в парламенте.

Он обратился к главе и заместителю главы службы охраны президента, а также к командованию обороны столицы с просьбой "не совершать ошибку в оценке ситуации" и сотрудничать в исполнении ордера.



"Глава мятежа уже месяц находится в резиденции, просматривая ультраправые YouTube-каналы и подстрекая ультраправые силы. Это абсурдная ситуация",

- заявил Пак Чхан Дэ, говоря о президенте Юн Сок Еле.

Он добавил, что президент должен "ответить за свои преступления", и призвал правящую партию "Гражданская сила" перестать защищать "главу мятежа", который "разрушает конституционный порядок и демократию".



"Если вы продолжите поддерживать его до конца, вас ждет народный суд",

- заявил политик.

По закону Юн Сок Ель как все еще действующий глава государства, хотя и временно отстраненный, находится под охраной службы безопасности президента, которая заявила, что будет действовать в соответствии с законодательством. Следователей пропустили на территорию резиденции, хотя и без машин. В то же время военные не дают следователям арестовать Юн Сок Еля.