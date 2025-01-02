 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Бадахшане (таджикской провинции Афганистана) мужчинам запретили брить бороды и стричься в "западном стиле"
12:53 03.01.2025

В Файзабаде - административном центре провинции Бадахшан в Афганистане движение "Талибан" выпустило указ, запрещающий мужчинам брить бороды и делать стрижки в "западном стиле", сообщает Аnhor.uz.

Как следует из копии документа, опубликованного изданием "8 субҳ", такие действия объявлены противоречащими нормам шариата. Гражданам настоятельно рекомендуется отказаться от подобных практик.

Кроме того, новый указ ограничивает ночное передвижение: мужчинам запрещено выходить на улицу после 22:00, если нет острой необходимости.

Для женщин также введены дополнительные правила: они обязаны строго соблюдать нормы "шариатского хиджаба" при выходе на улицы или посещении рынков.

Причины, по которым ограничения касаются именно этого района, в документе не раскрываются.

Однако движение призвало жителей Файзабада следовать установленным правилам. Аналогичные ограничения уже вводились ранее в других регионах страны, где талибы также запрещали бритье бороды.

Ранее сообщалось, что лидер движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада подписал указ, предписывающий проектировать жилые здания таким образом, чтобы соседи или прохожие не могли видеть женщин внутри дома.

Источник - asiaplustj.info
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