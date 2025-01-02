Подорвавший себя в Лас-Вегасе террорист оказался матерым американским спецназовцем, с опытом "работы" в Таджикистане и Украине

13:13 03.01.2025

Подозреваемый в подрыве Cybertruck у отеля Трампа служил на Украине



Водитель взорвавшегося в Лас-Вегасе Cybertruck Ливельсбергер служил в американском спецназе и побывал в том числе на Украине, заявили в армии США. Шериф говорил, что мужчина перед смертью служил в Германии, где обучают бойцов ВСУ



Водитель взорвавшегося в Лас-Вегасе автомобиля Cybertruck, 37-летний Мэттью Ливельсбергер был служащим армейского спецназа США, сообщили в американской армии, передает The Guardian.



Там рассказали, что Ливельсбергер служил на действительной военной службе с 2006 по 2011 год, прежде чем перейти в Национальную гвардию, а затем в армейский резерв. Он вернулся в армию в 2012 году. Командование специальных операций США подтвердило, что на момент смерти мужчина оставался военнослужащим.



В заявлении армии США говорится, что он служил в "Зеленых беретах", высококвалифицированных подразделениях специального назначения, которые работают над борьбой с терроризмом за рубежом и обучают американских партнеров. В частности, он дважды был направлен в Афганистан, а также служил на Украине, в Таджикистане, Грузии и ДР Конго, сообщили в армии. Он был награжден бронзовыми звездами, в том числе значком "За храбрость под огнем", значком "Боевой пехотинец" и армейской наградной медалью "За отвагу".



Шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл подтвердил личность водителя Cybertruck и добавил, что он, по мнению властей, покончил с собой. У Ливельсбергера нашли с собой два огнестрельных оружия, рассказал шериф. Макмахилл заявил, что мужчина служил в десятой группе спецназа в Германии, а на момент смерти находился в одобренном отпуске. В Германии западные военные проводят обучение украинских военных.



Newsweek отмечает, что на одном из фото на странице Ливельсбергера в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) он появляется в футболке с проукраинским лозунгом.



Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода. Российская сторона неоднократно сообщала о том, что американские военные уже присутствуют на территории Украины. Ряд граждан США, участвовавших в боях, в России заочно обвинили в наемничестве. Президент Владимир Путин говорил, что Россия расценит войска США на Украине как интервентов. При этом, добавил он, такой сценарий не изменит ситуацию на поле боя.



Cybertruck взорвался перед отелем Trump International Hotel в Лас-Вегасе 1 января. Водитель погиб, семеро прохожих получили незначительные травмы. Cybertruck производит компания Tesla Илона Маска. Бизнесмен не исключил, что взрыв был вызван "очень большим количеством фейерверков и/или бомбой" в кузове машины.



Взрыв в Лас-Вегасе произошел спустя короткое время после того, как водитель врезался в толпу в Новом Орлеане, а после открыл стрельбу. Нападавший был убит полицейскими, погибли 14 человек, пострадали около 30.



Водителя идентифицировали как 42-летнего жителя Техаса Шамсуд-Дина Джаббара, который также служил в американской армии, в том числе в Афганистане. В машине нашли флаг "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка). В ФБР заявили, что Джаббар действовал в одиночку, а инциденты, хоть и произошли в один день, не связаны между собой. Оба нападения расследуют как теракты.