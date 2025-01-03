Навстречу инаугурации Трампа, или Страх и ужас в Америке, - В.Прохватилов

16:14 03.01.2025 ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ

3.01.25



В США встретили Новый год серией терактов



В три часа ночи 1 января во Французском квартале Нового Орлеана в толпу празднующих Новый год горожан врезался пикап, из которого затем вышел мужчина, открывший огонь по полицейским.



Почти одновременно в Лас Вегасе возле отеля Trump Las Vegas взорвался грузовик Tesla Cybertruck.



В Нью-Йорке поздно вечером 1 января неизвестный открыл стрельбу по посетителям ночного клуба. Точное число пострадавших неизвестно, New York Post пишет минимум о 10 раненых.



В результате теракта в Новом Орлеане погибло 14 человек, по меньшей мере 35 человек получили ранения. В Лас Вегасе погиб лишь водитель, семь человек получили травмы.



По горячим следам в ФБР заявили, что нападение в Новом Орлеане и взрыв в Лас-Вегасе не связаны между собой. Однако вскоре это заявление было поставлено под сомнение.



В Новом Орлеане за рулем смертоносного пикапа был 42-летний Шамсуд-Дин Джаббар, родившийся и выросший в городе Бомонт (штат Техас). В августе 2004 года он был зачислен в центр подготовки военно-морских сил США в Хьюстоне. С марта 2007 г. по январь 2015 года Джаббар служил в армии США в качестве специалиста по персоналу и специалиста в области информационных технологий. С февраля 2009 г. по январь 2010 г. Джаббар был командирован в Афганистан. После увольнения с активной службы он оставался в армейском резерве с 2015 по 2020 год. Джаббар возглавлял команду информационных технологий в 1-й бригадной боевой группе 82-й воздушно-десантной дивизии. Это подразделение известно как "Дьявольская бригада".



В его автомобиле был найден флаг запрещенного в России ИГИЛ*. Кроме того, "Джаббар присягнул на верность ИГИЛ* в нескольких видеороликах, размещенных на его странице в [запрещенной в России сети] Facebook* накануне атаки, согласно сотруднику правоохранительных органов, который говорил на условиях анонимности".



Джаббар арендовал электрический внедорожник Ford F-150 Lightning, на котором въехал в толпу на Бурбон-стрит, на сайте Turo - этот сервис позволяет владельцам машин сдавать их в аренду. На этом же сайте был арендован и Tesla Cybertruck, взорвавшийся в Лас-Вегасе у Trump Hotel утром 1 января.



Водителем Tesla Cybertruck был 37-летний ветеран спецназа армии США Мэтью Ливельсбергер. Полиция сообщила, что перед взрывом он выстрелил себе в голову.



Джаббар и Ливельсбергер служили в Афганистане, а ранее проходили службу в одной воинской части "Форт-Брегг" в Фейетвилле (штат Северная Каролина). При этом Ливельсбергер был "действующим военнослужащим "Зеленых беретов" и во время нападения находился в отпуске со своей действительной военной службы в Германии в составе 10-й группы специального назначения". Ливельсбергер побывал на Украине, проходил службу в Таджикистане, Грузии и Конго. Он частенько позировал в футболке с украинской символикой.



Все эти "совпадения" послужили основанием для заявления уходящего президента Байдена о том, что между двумя терактами возможна связь: "Правоохранительные органы и разведывательное сообщество расследуют" взрыв в Лас-Вегасе, включая вопрос о том, существует ли какая-либо возможная связь с атакой в ​​Новом Орлеане".



"Заявление г-на Байдена отразило возросшее чувство тревоги среди сотрудников федеральных правоохранительных органов, которые расследуют, была ли к нападению в Новом Орлеане причастна более крупная ячейка сторонников ИГИЛ - сценарий, который, как предупреждают ФБР и сотрудники разведки, представляет собой растущую угрозу", – отмечает NYT.



Что касается теракта возле ночного клуба в Нью-Йорке, то большого резонанса эта массовая стрельба не получила, так как ее жертвами стали всего 11 человек, получившие некритические ранения. Источники, знакомые с ходом расследования, сообщили порталу amNY.com, что в клубе проходила частная вечеринка. По всей видимости, мероприятие было организовано в честь известного в городском районе Куинс бандита, убитого в октябре 2024 года, чей день рождения совпал с Новым годом.



"Вооруженные мужчины открыл огонь возле ночного клуба Amazura в 23:20 1 января, когда большая толпа покидала это место. По словам источников в правоохранительных органах amNY.com, у входа в Amazura находилось около 80 человек, когда к ним приблизились двое или трое подозреваемых и начали беспорядочно стрелять в толпу. В розыск в связи со стрельбой объявлен серый автомобиль Infiniti, который скрылся с места преступления".



В американском обществе растет паника по поводу "спящих ячеек" террористов среди самых разных социальных групп населения. ФБР определило нынешний уровень террористической угрозы как наивысший с 11 сентября 2001 года.



Инцидент в Новом Орлеане стал самым смертоносным исламистским терактом в Соединенных Штатах после стрельбы в ночном клубе Pulse в Орландо, штат Флорида, в 2016 году, в результате которой погибло 49 человек.



Многие теракты удалось предотвратить.



Так, 6 апреля 2024 года в Кер-д'Ален (штат Айдахо) агенты ФБР арестовали Александра Скотта Меркурио по обвинению в оказании материальной поддержки террористической организации. Меркурио якобы планировал напасть на местные церкви от имени ИГИЛ*, чтобы убить как можно больше людей, прежде чем его убьют сотрудники правоохранительных органов или он покончит жизнь самоубийством. 18-летний Меркурио якобы сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что ранее он придерживался взглядов сторонников превосходства белой расы, но позже перешел на сторону ИГИЛ*.



11 июля 2024 года в Орландо (штат Флорида) федеральные власти арестовали Хашема Юниса Хашема Хнайхена, иорданца, проживающего в Орландо, "предъявив ему обвинения в уничтожении энергетического объекта и четырех случаях угрозы применения взрывчатых веществ. По словам прокуроров, Хнайхен нацелился на предприятия, которые, по его мнению, поддерживали Израиль. Начиная с июня 2024 года, он предположительно совершил акты вандализма в отношении нескольких предприятий и объектов в районе Орландо, включая склад распределения пропана, оставив на территории "письма с предупреждениями", содержащие угрозы и требования. Хнайхен также предположительно напал на объект солнечной электростанции, причинив ущерб на сумму более 700 000 долларов".



6 августа 2024 года в Нью-Йорке федеральные власти арестовали гражданина Пакистана Асифа Мерчанта в связи с предполагаемым заговором с целью совершения политических убийств в США. Мерчант предположительно отправился в Нью-Йорк в апреле 2024 года, чтобы нанять киллеров для совершения убийств, но в итоге заплатил аванс в размере 5000 долларов тайным сотрудникам правоохранительных органов, выдававшим себя за потенциальных убийц. Ему было предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в убийстве по найму, но в сентябре 2024 года федеральные прокуроры подали новое обвинительное заключение, в котором ему также предъявили обвинение в попытке совершения акта терроризма.



6 сентября 2024 года в Нью-Йорке "в рамках расследования, проводимого двумя странами, канадские власти арестовали гражданина Пакистана Мухаммада Шахзеба Хана, который пытался пересечь границу с США, предположительно в рамках запланированного массового расстрела еврейской цели в Бруклине в поддержку ИГИЛ. По данным властей, Хан хвастался, что его атака станет "крупнейшей атакой на территории США с 11 сентября". Федеральное обвинительное заключение в Южном округе Нью-Йорка предъявило Хану обвинение по одному пункту – попытка предоставить материальную поддержку и ресурсы признанной иностранной террористической организации".



7 октября 2024 года в Оклахома-Сити (штат Оклахома) агенты ФБР арестовали гражданина Афганистана Насира Ахмада Таухеди "по обвинению в сговоре и попытке оказать материальную поддержку террористической организации, а также в получении огнестрельного оружия для использования в совершении тяжкого преступления или федерального преступления терроризма. Таухеди предположительно был связан с ИГИЛ-Хорасан, отделением ИГИЛ, базирующимся в Афганистане и Пакистане, и пытался совершить нападение с массовыми жертвами в США в день выборов. Таухеди и его несовершеннолетний сообщник были арестованы при попытке приобрести штурмовое оружие и боеприпасы для своего нападения у тайных агентов ФБР".



18 октября 2024 года в Пеории (штатАризона) полиция Аризоны арестовала подростка по обвинению "в терроризме и заговоре с целью совершения терроризма, утверждая, что ИГИЛ* вдохновил его на организацию атаки на парад Phoenix Pride с использованием дистанционно управляемого беспилотника со взрывчаткой. Несовершеннолетний, которому были предъявлены обвинения как взрослому, приобрел химикаты, необходимые для изготовления взрывчатки".



26 октября 2024 года ы Чикаго (штат Иллинойс) был арестован 22-летний житель Чикаго Сиди Мохаммед Абдуллахи "по 14 пунктам обвинения в совершении тяжких преступлений после стрельбы по еврею, направлявшемуся на службу в синагогу. Сообщается, что Абдуллахи выстрелил в жертву, которая выжила после нападения, а затем задержался на месте происшествия на полчаса, чтобы открыть огонь по сотрудникам правоохранительных органов и спасателям, прибывшим на место стрельбы. Полиция открыла ответный огонь, серьезно ранив, но не убив Абдуллахи. После нескольких дней расследования власти добавили обвинения в совершении преступления на почве ненависти и терроризме, заявив, что доказательства с телефона нападавшего показали, что стрельба была спланирована и преднамеренно направлена ​​на евреев".



17 декабря 2024 года в Фэрфаксе (штат Вирджиния) агенты ФБР арестовали гражданина Египта и студента местного университета Абдуллу Эззельдина Таху Мохамеда Хассана "по обвинению в демонстрации того, как изготовить взрывчатку с целью убийства лиц, находящихся под международной защитой. По данным властей, Хасан восхвалял Усаму бен Ладена* и хвастался распространением исламистской пропаганды в Интернете, включая связанное с ИГИЛ видео с призывом к убийству евреев. Хасан также планировал атаку с массовыми жертвами на израильское консульство в Нью-Йорке".



Всего же, по оценкам Reuters, в прошлом году в США произошло не менее 512 случаев внутреннего терроризма и политического насилия.



При этом "внутренний терроризм все больше мотивируется партийной политикой", пишет аналитик Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Райли Маккейб. Если верить его исследованию, "с 2016 года наблюдается резкий рост числа внутренних террористических атак и заговоров против правительственных объектов, мотивированных партийными политическими убеждениями. Это включает в себя атаки и заговоры против избранных должностных лиц, политических кандидатов, должностных лиц политических партий, политического персонала и работников, а также их офисов со стороны террористов с оппозиционными политическими взглядами… Эти партийные политические мотивы отслеживались отдельно от других идеологий, таких как анархизм, салафитско-джихадистский, превосходство белой расы и общие антиправительственные настроения. Повышенный уровень поляризации и мейнстриминг агрессивной политической риторики, вероятно, способствуют этому быстрому росту партийных нападений".



Новогодние теракты показали, что террористическая война в США стала тотальной. Террористы атакуют не только чиновников, но прежде всего простых американцев.



Америка так долго и старательно выращивала террористов всех мастей для "внешнего пользования", что теперь обнаружила, что русскую поговорку "не рой другому яму, сам в нее попадешь" пора перевести и на American English.



P.S. Противники Трампа продолжают свои усилия по его устранению, и Соединенные Штаты больше не представляют собой безопасное место для своих лидеров, пишет турецкая газета Hürriyet. Источник - fondsk.ru

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