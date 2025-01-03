РосАрмия выбила бандеровцев из крупнейшего в Европе Шевченковского литиевого месторождения

16:34 03.01.2025

03 января 2025

ВС РФ захватили крупнейшее на Украине месторождение лития

"РГ": ВС РФ взяли под контроль одно из крупнейших в Европе месторождений лития

Матвей Игнатьев



Вооруженные силы России взяли под свой контроль Шевченковское месторождение лития, которое являлось крупнейшим на Украине и одним из богатейших в Европе. Об этом сообщает "Российская газета".



Ведущий специалист комиссии по экономике и промышленности Евросоюза Арнольд Ренингард заявлял, что запасов Шевченковского месторождения лития должно было хватить на все нужды ЕС до 2050 года и требовал не допустить перехода месторождения под контроль РФ.



Шевченковское литиевое месторождение открыто в 1982 году Новомосковской ГРЭ КП "Южукргеология". Площадь месторождения 0,8 квадратных километра, мощность перекрывающих осадочных пород 70-130 м, запасы подсчитаны до глубины 500 м.



До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский отложил до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа подписание с Вашингтоном соглашения о сотрудничестве в сфере добычи и переработки полезных ископаемых.



Ранее Зеленский предложил США разрабатывать месторождения, находящиеся под контролем России.