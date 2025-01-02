Тайна перуанских "мумий инопланетян" сделалась еще более загадочной: найдены еще два странных трупа

16:39 03.01.2025 "Это первый случай, когда мы находим высушенное тело с волосами"



История с загадочными перуанскими "мумиями инопланетян" (Peru's Alien Mummies) продолжает раскрываться после обнаружения двух новых существ, получивших имена Палома и Антонио. Утверждается, что эти трупы были найдены в пустыне Наска, где семь лет назад журналист и уфолог Хайме Мауссан обнаружил первую мумию.







У Паломы и Антонио наличествуют те же три пальца, что и у предыдущих мумий, но у них маленькие раскосые глаза, и они описываются как существа "невысокого роста", пишет Daily Mail.



Недавно доктор Дэвид Руис Вела, бывший президент медицинской ассоциации Перу, проанализировал мумии и определил, что у них есть органы, похожие на человеческие, с видимой структурой мозга.



Доктор Руис утверждал, что у Антонио было ножевое ранение в грудь, в то время как у Паломы были обнаружены волосы - впервые среди таких мумий. Считается, что обеим мумиям по 1500 лет. Исследователи предположили, что тела окаменели благодаря водорослям, которые помогли им сохраниться, а также высокотоксичному клею, который "не соответствует требованиям того времени".



Мауссан представил около дюжины таких тел, демонстрируя многие из них перед Конгрессом Мексики в качестве доказательств существования инопланетных существ, которые когда-то ходили по Земле, напоминает Daily Mail. Хотя Мауссан твердо стоит на своем, эксперты по-прежнему убеждены, что мумии - не более чем куклы, которыми манипулируют "расхитители гробниц".



В 2018 году, спустя год после объявления об открытии, ученые на основе по меньшей мере четырех независимых анализов образцов ДНК и других материалов из мумий пришли к выводу, что это были модифицированные мумии доколумбовой эпохи. Но эти заявления не остановили Мауссана и других исследователей.



Последние находки отличаются от предыдущих мумий, найденных Мауссаном, подчеркивает Daily Mail. Палома и Антонио отличаются чертами лица и размерами, а также ранами, которые были обнаружены на теле Антонио.



"У него ножевое ранение, которое сломало ребра с левой стороны грудной клетки, проникло в грудную клетку, брюшную полость, печень и полностью проткнуло его изнутри", - сказал доктор Руис Вела.



Он считает, что Палома прожила до 60 лет.



"Это первый случай, когда мы находим высушенное тело с волосами, причем волосами медного оттенка", - сказал доктор Руис Вела.



Джойс Мантилья, журналист, посвятивший себя доказательству реальности мумий, сказал, что "в 2025 году будет раскрыто больше информации об этих существах, в частности, о секретном месте, где были обнаружены тела".



По словам исследователей, это место было скрыто от общественности, чтобы отпугнуть мародеров.



Мантилья утверждает, что у ранее найденных мумий есть четыре различных типа ДНК, в том числе у человека из Азии, двух обезьянообразных из Африки и неизвестного. "Вероятно, именно эта неизвестная ДНК придает ему характерные черты трех пальцев, - сказал он. - У меня есть теория, что эта ДНК - ДНК ее создателей. Мы, люди, не обладаем технологическими возможностями для объединения ДНК, и при всех деньгах в мире нам не удастся скрестить обезьяну, шимпанзе, с человеком".



Затем Мантилья заявил, что эти существа были созданы в лаборатории по меньшей мере 1800 лет назад. Недавний анализ изображений одного из гуманоидов по имени Мария показал, что он имеет биологическое сходство с человеком, но "имеет много морфологических и анатомических структурных различий". Было замечено, что кости существа плавно скрывались под мумифицированной оболочкой, как это свойственно всему человеческому телу, а на его удлиненном черепе не было никаких признаков искусственной деформации черепа.



Команда также смогла датировать мумию периодом между 240 годом н.э. и 383 годом н.э., "что указывает на ее сосуществование с древней цивилизацией Наска", - рассказали они в своем исследовании.



Команда ученых провела исследование с увеличением, позволившее им заглянуть внутрь и увидеть, что у мумии отсутствовали волосы и наружные уши - у нее были только отверстия для слуховых проходов.



"Наиболее примечательной особенностью черепа является его значительное удлинение без внешних признаков сдавления черепа внешними факторами, - говорится в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Social and Environmental Management. - В частности, именно свод черепа демонстрирует нетипичный рост и развитие, напоминающее долихоцефальный фенотип. Кроме того, объем черепа на 30 процентов больше, чем у нормального человека".



Сканирование внутренностей существа показало, что у него были выпученные глаза и выступающие верхняя и нижняя челюсти.



Мауссан превратил Конгресс Мексики в цирк, когда привел двух мумий, чтобы доказать, что они не от мира сего, пишет Daily Mail. Он пригласил группу исследователей, которые провели анализ ДНК фигурок, который показал, что 30 процентов из них "не принадлежат ни к одному из известных видов", и заявили, что фигурки были "подлинными" и состояли из одного скелета.



По словам Мауссана, фигуры были подвергнуты радиоуглеродному анализу в Национальном автономном университете Мексики (UNAM), который определил, что у тел были трехпалые руки, отсутствовали зубы и им было более 1000 лет.



"Эти экземпляры не являются частью нашей земной эволюции [...] Это не те существа, которые были найдены после крушения НЛО, - сказал Мауссан Конгрессу в сентябре. - Они были найдены в шахтах с диатомовыми водорослями и позже превратились в окаменелости".



Позже он добавил: "Мы не знаем, инопланетяне они или нет, но они были разумны и жили с нами. Они должны переписать историю. Мы не одиноки в этой огромной вселенной; мы должны принять эту реальность".



Мауссан привел группу медицинских экспертов, которые представили письмо, подписанное 11 исследователями из Национального университета Сан-Луиса Гонзага в Ика, Перу, в котором говорилось о том же.



Антрополог Роджер Зунига из Национального университета Сан-Луис-Гонзага в Ика, Перу, заявил во вторник: "Не было абсолютно никакого вмешательства человека в физическое и биологическое формирование этих существ".



Однако в письме было ясно сказано, что команда не подразумевала, что тела были "внеземными", но и не ответила, откуда взялись останки.



Аргентинский хирург Селестино Адольфо Пиотто заявиk, что он проанализировал результаты исследований, проведенных на телах, и выдвинул странное предположение, что "они были эволюционировавшей версией современных людей, назвав их "нашими потомками".



Но уфолог Уилл Гэлисон - близкий друг археолога, который первым проанализировал предполагаемых "инопланетян", - сказал, что, по его мнению, "трупы" - это манекены, которым 1000 лет.



Гэлисон считает, что они, возможно, были сделаны из останков животных тысячелетия назад, возможно, в ритуальных целях, а головы имели "поразительное сходство" с черепами альпак.



Андрей Яшлавский Источник - МК

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