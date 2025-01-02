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|Точно в цель! Хуситы ударили "гиперзвуковой баллистической ракетой" по электростанции под Тель-Авивом
18:53 03.01.2025
Йеменские хуситы из повстанческого движения "Ансар Аллах" нанесли удар по израильской электростанции в районе Тель-Авива "гиперзвуковой баллистической ракетой". Об этом заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа, заявление которого транслировал подконтрольный движению телеканал Al Masirah.
"Ракетные силы йеменских вооруженных сил провели военную операцию, атаковав с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты „Палестина-2" принадлежащую израильскому врагу электростанцию, которая находится к востоку от оккупированного Яффо (Тель-Авив - прим. ред.)", - подчеркнул Сариа.
По его словам, ракета точно поразила цель.