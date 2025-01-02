Точно в цель! Хуситы ударили "гиперзвуковой баллистической ракетой" по электростанции под Тель-Авивом

18:53 03.01.2025

Йеменские хуситы из повстанческого движения "Ансар Аллах" нанесли удар по израильской электростанции в районе Тель-Авива "гиперзвуковой баллистической ракетой". Об этом заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа, заявление которого транслировал подконтрольный движению телеканал Al Masirah.



"Ракетные силы йеменских вооруженных сил провели военную операцию, атаковав с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты „Палестина-2" принадлежащую израильскому врагу электростанцию, которая находится к востоку от оккупированного Яффо (Тель-Авив - прим. ред.)", - подчеркнул Сариа.



По его словам, ракета точно поразила цель.