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Битва за Кобаниград. Почему курдам отступать некуда, - СП
00:03 04.01.2025

20 декабря 2024

После инаугурации Трампа у Эрдогана могут возникнуть большие проблемы на всех фронтах
Дмитрий Родионов
Материал комментируют:
Владимир Сапунов Надежда Саблина

Вооруженная оппозиция, захватившая власть в Сирии, попытается подавить курдов, которые могут лишиться поддержки США после падения Башара Асада, считает бывший посол Великобритании в Сирии, эксперт по Ближнему Востоку Питер Форд.

По его словам, "задача курдов заключалась в том, чтобы помешать сирийскому правительству экономически восстановиться после длительной войны, взяв на себя контроль над сирийскими нефтяными и зерновыми ресурсами, расположенными на северо-востоке, но в этом больше нет необходимости". Эксперт уверен, что оппозиция будет пытаться нормализовать отношения с США, но она может пройти не так гладко, как думается.

Что дальше? Курды станут предметом торга между Вашингтоном и Анкарой? Администрация Дональда Трампа настроена негативно по отношению к Эрдогану. Другой вопрос, что до вступления избранного президента США в должность может произойти все, что угодно…

- После свержения правительства Башара Асада Сирия оказалась оккупирована силами американского империализма, турецкого фашизма и израильского сионизма, - говорит белорусская журналистка, член Антиимпериалистического фронта Надежда Саблина.

- Началась борьба за раздел сфер влияния - в частности, в Сирийском Курдистане, куда направились протурецкие боевики и где начались боестолкновения. В связи с этим, как сообщалось, курды запросили помощь у США.

Они долгое время сопротивлялись силам турецкого фашизма, боролись за свою независимость и национальное государство. Однако, в конце концов, пошли на сделку со своим врагом - США. В Сирийском Курдистане теперь расположены военные базы Пентагона, американские компании беспрепятственно добывают здесь нефть. И для дальнейшего ограбления сирийского народа, а заодно и курдского, США необходима стабильность в регионе.

Эрдоган в этой ситуации вряд ли пойдет на конфронтацию с Вашингтоном, ведь Турция остается американской неоколонией. Все стратегические решения Анкара принимает с предварительного одобрения из-за океана. Поэтому, так или иначе, американские нефтяные вышки в Сирийском Курдистане останутся в безопасности. А уж чьи вооруженные формирования: курдские, турецкие или американские - будут их охранять, большого значения не имеет.

- На данный момент протурецкие силы решили важную тактическую задачу на северо-западе Сирии - вытеснили курдов YPG на западный берег реки Ефрат, - отмечает военно-политический эксперт Владимир Сапунов.

- Там курдские силы самообороны будут пытаться выстроить новые рубежи обороны. Очевидно, что турецкие прокси из СНА попытаются взять еще один важнейший курдский город в провинции Алеппо - Кобани (Айн-эль-Араб), к северо-востоку от Манбиджа и на самой границе с Турцией.

Именно за Кобани в октябре 2014 года курды встали насмерть, отражая атаки ИГИЛ*. Использовали даже отряды женщин-смертниц. И смогли тогда отстоять этот город. Как и в следующем году. Город тогда назвали Кобаниградом. Контроль над ним принципиально важен для Турции.

Битва за этот город будет иметь уже стратегическое значение именно для Рожавы (Сирийского Курдистана). Да, в составе СДС (Сирийских демократических сил) курды так или иначе контролируют всю восточную часть страны. Это треть сирийской территории. Но собственно курдскими считаются земли на северо-востоке.

"СП": Сообщают, что арабские боевики покинули курдские СДС и присоединились к "вооруженной оппозиции". Каковы силы самих курдов? Смогут ли они отстоять свои города?

- Очевидно, что против протурецких боевиков из ХТШ** и им подобным курды будут сражаться не менее ожесточенно, чем против ИГ. Отступать им некуда, иначе - резня.

В СДС курдов было 25 тысяч, арабов - около 5000. Последние там нужны больше как смотрящие от США. Неудивительно, что сейчас арабы из коалиции вышли.

Есть очень важный момент. Сирийские курды сражались с ИГ в том числе при поддержке американской авиации.

Она не играла ключевой роли, но определенную помощь все же оказывала, в том числе психологическую. Именно курдам и СДС в целом США передали свои зоны контроля в Сирии, в том числе нефтяные и, в частности, бывшую столицу ИГ - Ракку.

Теперь же, когда режим Асада пал, СДС как противовес правительственным войсками на востоке Сирии не нужны. И курдов американцы вполне могут разменять в политических играх с турками.

"СП": Возможны ли договоренности курдов с новыми властями? Или те имеют четко протурецкую позицию по этому вопросу?

- Разгром курдов в Рожаве был давней турецкой мечтой. Особенно, если учесть их определенную близость к РПК (Рабочей партией Курдистана).

Возможно, прежде чем планировать и осуществлять совместную с США и Израилем операцию "Дамаск за 10 дней", они договорились с Вашингтоном, что за океаном не будут препятствовать определенным военным действиям Турции в Сирийском Курдистане.

"СП": Вашингтон не будет защищать курдов? Договорится с Эрдоганом о каких-то гарантиях для них?

- Курдов американцы всегда рассматривали как противовес Турции. Возможно, они решат в том или ином виде оставить Рожаву, не позволив ХТШ, туркоманам и другим турецким прокси захватить весь Курдистан в Сирии. Но и курды давно доказали, что они одни из лучших бойцов в мире, и списывать их со счетов не стоит - при любом решении Вашингтона.

"СП": Насколько жизнеспособно курдское административное образование на территории Сирии? Может ли быть использован опыт Эрбиля? Для улаживания отношений с турецкими курдами недавно привлекали Оджалана. Теперь Эрдоган все переиграл?

- Эрбиль - это все же другое, и с иракскими курдами у Турции всегда были лучшие отношения из всех трех крупнейших частей Курдистана. Во многом потому, что у иракских курдов лучшие из всех соплеменников отношения с США.

Любые договоренности турок с РПК всегда заканчивались обманом с их стороны. Курды давно это поняли, но шантаж с Оджаланом периодически срабатывает. Его авторитет у курдов по-прежнему высок, за 25 лет в тюрьме он стал еще большим символом борьбы против турецкой оккупации. Иногда Оджалана используют как приманку. Но, по сути, и турки, и сирийские курды из YPG прекрасно понимают: если переговоры и начнутся - для успеха нужен очень серьезный фундамент на фронте.

* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

** Исламистская организация "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) решением Верховного суда РФ от 4 июня 2020 г. признана террористической, ее деятельность на территории нашей страны запрещена.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735938180


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