Джо Байден очнулся и заблокировал продажу сталелитейной фирмы U.S. Steel японской компании

00:09 04.01.2025

Президент США Джо Байден заблокировал сделку по покупке американской сталелитейной компании United States Steel Corp. (US Steel) японской компанией Nippon Steel. Он предписал двум компаниям в течение 30 дней отказаться от сделки. Президент США обосновал свое решение "заслуживающими доверия доказательствами", что покупка может угрожать национальной безопасности Соединенных Штатов.



"Как определил комитет экспертов по национальной безопасности и торговле в исполнительной власти, это приобретение поставит одного из крупнейших производителей стали Америки под иностранный контроль и создаст риск для нашей национальной безопасности и наших критически важных цепочек поставок",- заявил господин Байден (цитата по сайту Белого дома).



Ранее о намерении заблокировать сделку заявлял избранный президент США Дональд Трамп, президентство которого начнется с 20 января. В сентябре 2024 года Сигэра Исибу, бывший тогда кандидатом на пост премьер-министра Японии, заявлял, что блокировка слияния "очень разочарует" и нанесет ущерб дружеским отношениям Японии с США. В октябре господин Исибу стал премьером.



Nippon Steel объявила о намерении приобрести U.S. Steel в декабре 2023 года и планировала завершить сделку во втором или третьем квартале этого года. Японская компания готова оплатить долги U.S. Steel на сумму примерно $742 млн, а также сохранить бренд и производственные мощности в США.



3.01.25