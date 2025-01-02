 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Маск обвинил британского премьера Стармера в соучастии в сексуальных преступлениях и требует его отставки
00:16 04.01.2025

Маск призвал британского премьера уйти в отставку из-за сексуальных преступлений

Мария Иванова

Американский миллиардер Илон Маск обвинил британского премьера Кира Сармера в соучастии в преступлениях против несовершеннолетних и призвал его уйти в отставку.
Маск сделал резонансное заявление о британском премьер-министре Кире Стармере, сообщает ТАСС.

По его мнению, Стармер должен уйти в отставку и предстать перед судом за соучастие в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних девочек на севере Англии. Маск отмечает, что Стармер несет ответственность за игнорирование этих преступлений, поскольку возглавлял Королевскую прокурорскую службу в период с 2008 по 2013 год.

Скандал вокруг сексуальных преступлений в Великобритании стал предметом пристального внимания, особенно после расследований в таких городах, как Олдем, Ротерем и Телфорд. В течение десятилетий эти преступления оставались незамеченными и начали обнародоваться лишь с 2012 года. Стармер ранее признавал, что сотрудники правоохранительных органов иногда избегали привлекать представителей этнических меньшинств из-за опасений обвинений в расизме.

Министр здравоохранения Британии Уэз Стритинг прокомментировал заявление Маска, отметив, что некоторые его утверждения могут быть основаны на ложной информации. Стритинг выразил готовность сотрудничать с Маском, если тот захочет внести вклад в решение проблемы. Между тем, в июле 2024 года городской совет Олдема призвал МВД начать национальное расследование, однако это предложение было отклонено.

Консервативные издания обвиняют правительство лейбористов в попытках скрыть масштабы скандала. Лидер Консервативной партии Кеми Бэйднок и представитель партии Reform UK Найджел Фараж также подвергли критике Стармера. Фараж отметил, что и консервативное правительство, руководившее страной до июля 2024 года, также не смогло защитить жертв

По данным Би-би-си, только в Ротереме и Телфорде в период с конца 80-х годов ХХ века пострадали около 2,4 тыс. детей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американский бизнесмен Илон Маск резко отреагировал на слова главы британского кабмина Кира Стармера, поддерживавшего мусульманскую общину страны.

Маск в первый день нового года также высказался в поддержку британской партии Reform UK, назвав ее "единственной надеждой", и призвал избирателей отдать свои голоса за эту политическую силу.

Источник - взгляд
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