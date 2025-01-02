Дубай. На находящегося в международном розыске рос-пирамидостроителя Сабирова - напали "два казаха", ограбили и отрезали ухо

00:17 04.01.2025

Сооснователю финансовой пирамиды Сабирову отрезали ухо в Дубае



На сооснователя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова напали в его собственной вилле в Дубае. Об этом сообщает издание "БизнесOnline" со ссылкой на источники.



"На сооснователя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова, который находится в Дубае, напали и нанесли ему увечья", - отмечается в публикации.



Сабиров живет вместе с женой. В результате нападения у семьи были украдены 300 тысяч долларов. Кроме того, сообщается, что Сабирову отрезали ухо.



Стоит отметить, что Сабиров находится в международном розыске. Генпрокуратура направляла запрос о выдаче бизнесмена в Россию, но его до сих пор не экстрадировали.



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По данным собеседников издания, нападавшие проникли на территорию виллы, где проживает Сабиров с супругой, напали на них, а также похитили деньги в эквиваленте примерно $300 тысяч. По информации источников, Сабирову якобы отрезали ухо. По предварительным данным, совершить нападение могли два гражданина Казахстана.