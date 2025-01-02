РосАрмия разворачивает веерное наступление на Покровск

00:27 04.01.2025

"СУДНЫЙ ДЕНЬ" ДЛЯ ВСУ ПОД ПОКРОВСКОМ: ПРОТИВ БОЕВИКОВ ВЫШЛА РУССКАЯ ЭЛИТА

Против боевиков ВСУ вышла русская элита. Под Покровском заметили знаменитое подразделение БПЛА "Судный день", куда входят опытные операторы FPV-дронов. Эти военные могут забрасывать своих "птичек" на расстояние более 20 км.



В районе Покровска, где сейчас разворачиваются интенсивные бои, появились дроноводы из подразделения "Судный день", которые считаются элитой среди операторов БПЛА. Это создает большие проблемы для противника.



Мало того, что его теснит и окружает русская пехота, загоняя в котел, так еще и небо надежно укрыто дронами, которые могут и осуществлять разведку, и поражать вражеские цели.



Русские военные выбили украинцев из Соленого и продвинулись севернее освобожденного села Волчье.



Готовится почва для прорыва в Зверево, что существенно осложнит положение украинцев.



Одним из самых важных достижений, которые русская армия совершила в первых числах января, стало освобождение Курахово - стратегически важного населенного пункта на Покровском направлении. Некоторые СМИ все еще пишут достаточно осторожно про бои в Курахово, указывая, что там идет зачистка остатков разрозненных групп ВСУ. Другие уже объявляют о переходе города под контроль ВС России.



Однако даже если немногочисленные силы противника все еще пытаются оказать сопротивление, можно с уверенностью говорить о том, что данный город по факту уже освобожден.



Теперь главная цель русских военных - это Покровск. В настоящее время подразделения армии России пытаются обойти этот населенный пункт с разных сторон и отрезать каналы снабжения. Это уже хорошо отработанная схема, которая хорошо себя зарекомендовала. Город окружается с трех сторон, и перед противником встает достаточно простой выбор: или уйти по единственно оставленному коридору, чтобы потом перегруппироваться и занять оборону в другом месте, или оказаться в полном окружении, где светит лишь полное уничтожение или плен. С помощью этой схемы русским солдатам удается брать города с минимальными потерями и повреждениями гражданской инфраструктуры.



Стоит также отметить, что Покровск очень важен для Украины. Во-первых, взяв этот город, русские получат возможность наступать далее на Краматорск. Во-вторых, это последний город Донбасса, который все еще поставляет на подконтрольную Киеву территорию уголь. А на уголь завязана украинская энергетика (что крайне важно в зимний период года) и металлургия, от которой зависит ВПК.