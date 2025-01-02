Термоядерные двадцатые: эпоха доминирования США завершится в ближайшие 10-15 лет, - Нил Фергюсон

00:42 04.01.2025

2 января 2025



Шотландский историк Нил Фергюсон решил отлично встретить Новый год - первая же его колонка в 2025 посвящена алармистским предсказаниям ядерной войны. Об этом пишет в своем телеграм-канале политолог Малек Дудаков.



Фергюсон ждет продолжения периода серьезной нестабильности в 2020-х годах на фоне разгорающихся конфликтов и раскола на Западе, отмечает эксперт.



В последнее время Фергюсон превратился в настоящую Кассандру. В прошлом году он начал предсказывать упадок США по примеру СССР со своим концептом "Поздней Советской Америки" - все ключевые институты пребывают в кризисе, продолжительность жизни быстро падает, уровень преступности зашкаливает, а Вашингтон завяз в бесконечных международных неурядицах.



Фергюсон уже давно пишет и о критической ситуации на украинском фронте. Недавно у него даже были показательные дебаты на портале Zero Hedge по поводу будущего войны на Украине. На фоне экономических невзгод и усталости от конфликта наблюдается взлет несистемных сил на Западе.



И в его родной Британии Партия реформ Найджела Фараджа бьется за первое место в рейтингах. Фарадж записал новогоднее обращение к британцам из Бленхеймского дворца - родового гнезда Уинстона Черчилля. Он призвал объявить войну истеблишменту обеих системных партий, которые довели Британию до социетального и экономического упадка.



Фергюсон опасается, что западный мир, погруженный в состояние раскола и бесчисленные культурные войны, с ходу начинает проигрывать в новой холодной войне, а "ревущие двадцатые" в один момент превратятся в "термоядерные двадцатые". С эскалацией на Ближнем Востоке и в Южно-Китайском море, что приведет к закату эпохи доминирования США в следующие 10−15 лет, констатирует Дудаков.

2.01.25