Мировые войны и конфликты: станет ли 2025 год более спокойным? - Der Tagesspiegel

00:50 04.01.2025

Der Tagesspiegel

Германия

03 января 2025



Германские эксперты: в 2025 году произойдет рост числа войн и конфликтов



В последние годы количество войн во всем мире неуклонно растет, пишет Der Tagesspiegel. 2025 год не станет исключением, считают опрошенные изданием эксперты. Виной тому финансовый кризис в развивающихся странах, климатические проблемы и утрата Западом мирового авторитета.



По оценкам американской исследовательской организации Armed Conflict Location and Event Data ("данные о картировании вооруженных конфликтов и событий", ACLED), в 2024 году жертвами вооруженных конфликтов по всему миру стало на 233 000 человек больше, чем в предыдущие годы. Может ли эта зловещая динамика измениться в следующем году? Мы попросили трех экспертов дать свою оценку.



2025 год, по-видимому, также будет характеризоваться многочисленными насильственными конфликтами

Урсула Шредер - научный директор Института исследований мира и политики безопасности, а также профессор политологии, в частности в сфере исследований мира и политики безопасности, в Гамбургском университете с 2017 года.



Количество войн и насильственных конфликтов в мире уже много лет находится на очень высоком уровне. Нет никаких признаков улучшения ситуации и в 2025 году. Военные действия России на Украине могут вступить в новую фазу, в ходе которой будут проведены переговоры о прекращении огня. Однако путь к стабильному миру пока не виден.



"В 2024 году наблюдался устойчивый рост военных действий. В других странах конфликты скорее обостряются, чем утихают".

Напротив, в 2024 году наблюдалось постоянное увеличение числа боевых действий. В других странах конфликты скорее активизируются, чем стихают. Помимо войны в Газе, где в 2025 году следует опасаться дальнейшего роста числа жертв среди мирного населения, мы наблюдаем эскалацию насилия в других регионах мира, что происходит в основном вдали от нашего общественного внимания.

От войны в Судане, Мьянме, Пакистане, Гаити и многих других странах до долгосрочных конфликтов на Африканском Роге и в Сахельском регионе - конца этим конфликтам не видно. По всей вероятности, 2025 год, к сожалению, не будет более мирным.



Не только войны провоцируют крупные конфликты

Олумиде Абимбола - основатель и директор Исследовательского института африканской политики (APRI) в Берлине. Ранее он работал, в частности, в Инициативе G7 Connex и Африканском банке развития. Он получил докторскую степень в Институте социальной антропологии Макса Планка в Галле/Заале и является соавтором нескольких специализированных книг.



Серьезные риски, с которыми мы столкнемся во всем мире в наступившем году, связаны не только с войнами. Существуют фундаментальные проблемы, которые могут спровоцировать новые конфликты или усугубить уже существующие.

К наиболее значимым из них относятся долговой кризис, надвигающийся на многие африканские страны и серьезно ограничивающий их возможности действовать, а также климатическая катастрофа, которая приводит к разрушительным последствиям в наиболее уязвимых регионах. В возникновении этих процессов не виноваты или, по крайней мере, не только виноваты затронутые ими страны.



"В формирующемся многополярном мире Европа должна понять, что ее будущее неразрывно связано с будущим соседнего континента".

Основные виновные стороны, к которым относится и Европа, должны поддержать развивающиеся страны в преодолении возникших проблем - в том числе и для того, чтобы предотвратить будущие конфликты. Европа рассматривает себя как оплот многосторонних отношений и международного порядка, основанного на правилах. В формирующемся многополярном мире Европа должна понимать, что ее будущее неразрывно связано с будущим соседнего континента.



У ЕС есть небольшое пространство для маневра, чтобы помочь предотвратить конфликты

Альмут Меллер - директор по европейским и глобальным проблемам аналитического центра European Policy Centre в Брюсселе. С 2019 по 2024 год она была полномочным представителем города Гамбурга в федеральном правительстве, Европейском союзе. Ранее она возглавляла берлинский офис Европейского совета по международным отношениям (ECFR).



Существует множество признаков того, что 2025 год станет годом усиления конфликтов и войн. Может ли Германия вместе со своими партнерами по ЕС помочь предотвратить это? В принципе, да. Однако возможности для маневра ограничены, в том числе потому, что ЕС потерял авторитет и доверие во многих частях мира.

"Провести реформу международных организаций, таких как ООН, и тем самым сохранить многосторонность как глобальную модель будет гораздо сложнее при Трампе".



Приоритеты внешней политики должны включать в себя продолжение поддержки Украины и решение проблемы с Россией. Для этого Германия и Европа должны продолжать инвестировать в военную мощь и демократическую устойчивость. В надвигающихся торговых конфликтах Европа должна использовать свой политический вес и деэскалировать их, чтобы они решались на основе правил и не перерастали в торговые войны.



ЕС также должен инвестировать значительные политические ресурсы в реформирование международных организаций, таких как ООН, чтобы сохранить многосторонность в качестве глобальной модели. С приходом Дональда Трампа на пост президента в Белом доме все это станет гораздо сложнее.



Авторы: Альмут Меллер, Олумиде Абимбола, Урсула Шредер.