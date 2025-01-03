Денацификация Украины и роль посольства США при смене режима власти, - С.Луценко

01:08 04.01.2025 03.01.2025 | СЕРГЕЙ ЛУЦЕНКО



Автор рассматривает цель проведения и предпосылки со стороны России специальной военной операции на территории Украины. Анализируется особенности механизма денацификации в контексте исторической памяти. Отдельно рассматривается роль спецслужб и посольств США, осуществляющих уголовно-правовую юрисдикцию на территории других государств, в том числе и для устранения неугодных лиц.



Президентом РФ Путиным В.В. было принято решение о реализации специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года.



Целью данной операции является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду со стороны Киева. Для этого, по словам Путина, Москва будет стремиться в том числе к демилитаризации и денацификации Украины.



В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов, от пронацистски настроенных людей и идеологии", – сказал Песков в ответ на вопрос, как можно понимать слова о необходимости денацификации страны.



Он также пояснил, что демилитаризация Украины означает "нейтрализацию военного потенциала, который за последнее время был изрядно подрощен, в том числе и благодаря активной деятельности зарубежных стран".



Предпосылки для проведения специальной военной операции на территории Украины



Как отмечается в Резолюции (принятой в г. Берлине 15.12.2009 - 17.12.2009 на Международной конференции "Уроки Второй мировой войны и Холокоста") в последние годы память о Второй мировой войне подвергается искажению в спекулятивных политических целях. Попытка поставить знак равенства между СССР и фашистской Германией, отрицание холокоста, героизация принимавших непосредственное участие в геноциде гитлеровских пособников, забвение побед Красной Армии, необоснованные обвинения советских солдат и партизан в мифических преступлениях – все это не может не вызывать серьезные опасения.



В данной Резолюции речь идет о недопустимости возведения в ранг "героев Украины" боевиков ОУН и УПА.



В свою очередь, стороны американских и европейских "партнеров" реализуется политика, направленная на пересмотр итогов войны для открытия пути к пересмотру решения Нюрнбергского процесса 1946 г.



Речь идет об отказе от тех его решений, которые сформировали основы современной политической морали и международного права: отсутствие срока давности за преступления против человечности, признание преступными всех эсэсовских формирований, признания наличия у нацистов планов "окончательного решения" еврейского вопроса, запрет на деятельность нацистских организаций и т. д.



Попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, отрицания холокоста, героизации нацистских преступников и пособников прямо ведут к росту неонацистских, ксенофобских и антисемитских настроений в обществе.



Как отмечается в Замечаниях властей Российской Федерации по вопросу приемлемости жалобы "Украина против Российской Федерации (Крым)", представляемых в Большую палату Европейского суда по правам человека (представлены в г. Москве 29.12.2018) внешние усилия, направленные на "смену режима" на Украине, имели место начиная с 1991 года.



К ним относились переводы огромных сумм денежных средств на Украину для поддержки оппозиции, включая поддержку оппонентов президента В. Януковича в ходе "оранжевой революции".



Насильственные действия набирали обороты, в феврале 2014 года Европейский союз и Германия попытались разрешить кризис путем переговоров. Однако их усилия не были одобрены повсеместно: "Правый сектор" отказался вступать в переговоры, а Америка была намерена сместить правительство В. Януковича, как следует из перехваченных телефонных переговоров, имевших место примерно 7 февраля 2014 г. между помощником государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по делам Европы и Евразии В. Нуланд и послом Соединенных Штатов Америки на Украине Д. Пайеттом.



В ходе разговора В. Нуланд и Дж. Пайетт обсуждали утверждение Арсения Яценюка в должности премьер-министра, а также удерживание вне правительства Виталия Кличко и Олега Тягнибока, с сохранением их поддержки. Виктория Нуланд очень хотела, чтобы вице-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден курировал новое правительство Украины. Она также хотела, чтобы украинское правительство было одобрено и поддержано Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Пан Ги Муном. Она сказала следующее: "…это было бы здорово, я думаю, чтобы помочь скрепить все это и дать Объединенным Нациям помочь скрепить это и, вы знаете, к черту Европейский союз".



В дальнейшем, события представляли собой типичный образ действия при смене режима власти.



В Постановлении Международного суда ООН (ICJ) в деле "Никарагуа против Соединенных Штатов Америки", Международный суд ООН (ICJ), Reports 1986, с. 14, § 118, процитировал руководство Центрального разведывательного управления по ситуации разжигания революционных действий: В разделе "Контроль массовых скоплений и собраний людей" даются следующие указания: "Если возможно, для выполнения особых, специфических "заданий" нанимаются профессиональные преступники. Другим даются особые задания, чтобы создать "мучеников" для дела, что приведет к столкновению демонстрантов с властями, к волнениям и стрельбе, в ходе которых погибнут один или несколько человек, которые и станут "мучениками" в конфликте – этой ситуацией нужно пользоваться незамедлительно против правящего режима, чтобы создать еще большие конфликты".



27 февраля 2014 вице-президент Соединенных Штатов Америки Д. Байден сообщил А. Яценюку, что временное правительство будет иметь полную поддержку Соединенных Штатов Америки.



Затем Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Д. Керри посетил г. Киев 4 марта 2014 г. и встретился с А. Яценюком и его ультраправыми сторонниками, включая Олега Тягнибока из "Свободы".



Провал попытки покушения на президента В. Януковича, единственным конституционно возможным способом смещения его с должности был импичмент, но эта процедура так и не была осуществлена. В. Янукович не был обвинен ни в преступлении, ни в измене, что могло быть единственным законным поводом начать процедуру импичмента. Отсутствовало заключение следственной комиссии. Не проводилось голосование в парламенте (с требуемым большинством голосов) с целью предъявления обвинений президенту, Конституционный суд не проверял надлежащий характер расследования, Верховный суд не подтверждал, являлись ли рассматриваемые действия уголовно наказуемыми и/или изменой, и не проводилось окончательное голосование по вопросу о смещении президента. Таким образом, отсутствовал конституционный способ назначения новых министров и прочего.



Поэтому новое правительство было неконституционным и повсеместно считалось таковым в Восточной Украине и в Крыму. Также правительство не отвечало требованию представления интересов. Все ключевые посты занимали представители Западной Украины.



"Историческая миссия нашей нации в этот переломный момент – вести за собой белые расы мира в заключительном крестовом походе за их выживание. Поход против возглавляемых семитами низших рас" (замечания властей Российской Федерации по вопросу приемлемости жалобы "Украина против Российской Федерации (Крым)", представляемых в Большую палату Европейского суда по правам человека (представлены в г. Москве 29.12.2018)).



Более того, какое-либо сомнение о характере людей, участвующих в таких объединениях, должно развеяться у любого разумного человека при рассмотрении того, что эти люди сделали (и что им позволили делать) с русскими протестующими в г. Одессе.



Власти Украины полагали, что административная практика заключается в похищениях гражданских лиц, бесчеловечном обращении, незаконном лишении свободы, лишении гражданских лиц права на свободу передвижения, нанесении ущерба имуществу гражданских лиц и прочем.



Необходимо отметить, что действия киевского режима, подконтрольного США и Западу, создали непосредственно угрозу суверенитету, территориальной целостности, национальным интересам России, жизни и здоровью наших граждан. На протяжении восьми лет Вооруженные силы Украины (начиная с 2014г.), националистические батальоны и их иностранные инструкторы убивали мирных жителей Донбасса: женщин, детей, стариков, целенаправленно разрушали инфраструктуру Донецкой и Луганской народных республик. Все эти преступления имеют документальные подтверждения.



Спустя восемь лет политика геноцида украинских властей и бездействия международных институтов (прежде всего речь идет о такой авторитетной организации, как ООН) заставило Россию принять тяжелое решение в отношении денацификации на Украине.



На самом деле, итог войн отражается на формах участвующих в них государств, но чаще всего это касается потерпевших поражение.



Например, поражение Германии и ее союзников во Второй мировой войне повлекло за собой комплекс демократических преобразований.



В Германии был проведен комплекс мероприятий, получивший название "денацификация", который предусматривал: ликвидацию национал-социалистической партии; роспуск всех нацистских учреждений; запрет на ведение любой нацистской деятельности и пропаганды; уголовное преследование лиц, виновных в военных преступлениях против мира и человечности; освобождение нацистов со всех руководящих постов; отмена фашистского законодательства; изъятие нацистских доктрин из системы народного образования и т. д. (Дымарский В. О политическом экзорцизме // Российская газета от 08.11.2007).



Неотъемлемым элементом денацификации усилиями победивших союзников проводилась активная просветительская работа. В принудительном порядке немцев возили в концлагеря, чтобы они собственными глазами увидели преступления, совершаемые своими соотечественниками. Самым мощным фактором искоренения нацизма стали экономические успехи Германии и повышение уровня жизни населения.



Процедура денацификации является очень сложной.



Речь идет о комплексе мероприятий по очищению государственной, общественно-политической и экономической жизни от последствий господства фашистского режима с целью демократических преобразований страны.



В ходе денацификации осуществляется: уничтожение национал-социалистической (фашистской) партии, ее филиалов и подконтрольных ей организаций; роспуск всех нацистских учреждений и обеспечение того, чтобы они не возродились ни в какой форме; предотвращение всякой нацистской деятельности и пропаганды; привлечение к суду лиц, виновных в преступлениях против мира и человечности, а также активных нацистов; удаление нацистов со всех постов; отмена нацистского законодательства; устранение нацистских доктрин из системы народного образования и др. (Стецовский Ю. "Фашизм в современной Европе. "Адвокат". 2008. № 1).



Приведем другой пример.



В Австрии после освобождения от фашизма в 1945 г. и осуществленных в первое послевоенное десятилетие решительных мер по денацификации противодействию проявлениям неонацизма по-прежнему уделяется значительное внимание (доклад МИД России "Неонацизм – опасный вызов правам человека, демократии и верховенству права. Москва. Апрель. 2015).



Международно-правовые обязательства Вены по борьбе с нацизмом вытекают из положений Государственного договора о восстановлении независимой и демократической Австрии от 15.05.1955 г., в соответствии с которым (ст. 9 и 10) государство обязалось искоренить из австрийской политической, экономической и культурной жизни все следы нацизма, предотвратить возрождение таких организаций в любой форме, а также всякую нацистскую и милитаристскую деятельность и пропаганду на территории страны.



Конституционным законом "О запрете национал-социалистских организаций" 1947 г. установлен запрет деятельности НСДАП, а также всех созданных под ее началом военных союзов и иных организаций. Любые "действия в национал-социалистском духе" недопустимы и квалифицируются как уголовное преступление.



Важную роль в воспитании населения, в первую очередь молодежи, в духе осознания и неприятия преступлений национал-социализма играет государственный мемориальный комплекс на территории бывшего концентрационного лагеря "Маутхаузен". На его базе по линии МВД Австрии ведется образовательно-воспитательная работа с молодежью в целях поддержания памяти о Войне и недопущения повторения ужасов нацизма. Ежегодно в мае в годовщину освобождения лагеря проводятся поминальные мероприятия с участием руководства Австрии, местной общественности, многочисленных зарубежных гостей.



Нацизм и историческая память



Реабилитация нацизма на Украине преследует своей целью изменение сознания и воли значительного количества людей, подмену их ценностных ориентиров, формирование у них чувства социальной вражды, склонение к социально деструктивному поведению.



Отрицание геноцида в отношении русского населения на территории Украины оказывает негативное влияние, прежде всего, на детей и молодежь, дезинформируя по поводу опасности деструктивной (человеконенавистнической) идеологии, ведет к эскалации современных форм нетерпимости, основанных на социальных, расовых, национальных и иных предубеждениях.



Кроме того, недопустима ситуация фальсификации событий и итогов Второй мировой войны со стороны США и коллективного Запада, обеления злодеяний нацистских преступников и их пособников и нивелирование исторической памяти.



Интересным представляется опыт Республики Беларусь.



В рамках законодательного регулирования деятельности по недопущению реабилитации нацизма и в целях защиты конституционного строя, обеспечения национальной безопасности, сохранения исторической памяти и недопущения фальсификации истории, был принят закон "О недопущении реабилитации нацизма" (Закон от 14.05.2021 № 103-З).



Реабилитация нацизма признается преступлением против мира и безопасности человечества.



Кроме того, власти Республики Беларусь отмечают важность формирования у учащихся коллективной исторической памяти, умения противостоять попыткам фальсификации событий Великой Отечественной войны и реабилитации нацизма.



В частности, в инструктивно-методическом письме Министерства образования Республики Беларусь "Об изучении в учреждениях общего среднего образования материалов о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны" от 30.08.2024 г. отмечается, что одной из важнейших задач изучения в учреждениях общего среднего образования вопросов геноцида белорусского народа во время Великой Отечественной войны и послевоенный период, является углубление знаний об истории своей семьи, судьбах близких и родных людей, формирование у учащихся исторической памяти.



Международный военный трибунал для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергский процесс) вошел в историю человечества как "Суд народов".



В соответствии с Уставом Международного военного трибунала от 08.08.1945 г. приговор Нюрнбергского трибунала является окончательным и не подлежащим пересмотру.



Приговор Нюрнбергского трибунала является международным актом, давшим юридическую оценку на основании фактов, документов, живых свидетельств и доказательств чудовищным преступлениям гитлеровцев как преступлениям против мира, военным преступлениям и преступлениям против человечности – наиболее тяжким и опасным деяниям, нарушающим общепризнанные принципы и нормы международного права.



Наконец, приговор Нюрнбергского трибунала, а также иные документы, свидетельствующие о чудовищных зверствах фашизма, являются актами, обеспечивающими в том числе сохранение и защиту исторической памяти о жертвах Второй мировой войны, напоминанием о злодейских преступлениях гитлеровцев и главных военных преступниках.



Насилие против граждан иностранного государства: роль спецслужб и посольств США



Федеральная служба безопасности совместно со Следственным комитетом задержала группу членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism / White Power ("Национал-социализм / Белая сила, власть") - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство общественного деятеля, известного журналиста Владимира Соловьева.



Ранее о предотвращении покушения на известного российского журналиста заявил Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что нападение готовилось по указке из Киева. Президент отметил, что Кремлю пофамильно известны кураторы украинских нацистов из западных служб, прежде всего ЦРУ, которые дают такие советы, как убийства журналистов.



Попытаемся разобраться в схеме работы иностранных спецслужб в тандеме со своими представительствами (посольствами и консульствами) при устранении неугодных лиц иностранного государства.



На самом деле, для спецслужб США (в частности, ЦРУ) является привычной практика, именуемая "экстраординарная рендиция". Другими словами, задержание (в том числе, устранение) и внесудебный перевод лица (похищение людей на территории иностранных государств) в секретный объект содержания под стражей в целях допроса, во время которого часто применяются незаконные методы.



Обстоятельства, окружавшие экстраординарную передачу иностранных граждан, являлись предметом различных докладов и расследований, включая доклады, подготовленные Диком Марти в качестве докладчика по результатам расследования, проведенного Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) по предположениям о существовании тайных мест лишения свободы, подведомственных ЦРУ, в некоторых государствах – членах Совета Европы ("доклады Марти").



В "докладе Марти" речь идет о программе рендиции, секретных американских объектах содержания под стражей, в которых гражданин содержался, пытках и бесчеловечном и унижающем достоинство обращении.



Более того, отмечается, что иностранные государства позволяют ЦРУ перемещать с их территории граждан, несмотря на наличие достаточных оснований полагать, что имеется реальная угроза применения к нему смертной казни и дальнейшего жестокого обращения и одиночного заключения, а также что он не будет иметь возможности справедливого судебного разбирательства.



Распространенной практикой США является также делегирование своей уголовно-правовой (законодательной) юрисдикции на зарубежные представительства (посольства и консульства).



В решении 1973 г. по уголовному делу по обвинению американского дипломата (сотрудника посольства США в Республике Экваториальная Гвинея Эрдоса) в убийстве сотрудника этого же посольства, совершенном на его территории, указывается, что на территорию посольства США распространяется особая территориальная юрисдикция этой страны, поскольку США осуществляют в отношении данной территории так называемое практическое верховенство. Кроме того, со ссылкой на дело в отношении Арчер (1943 г.) суд определил, что посольства и консульства США являются частью территории США независимо от вещных прав на соответствующие здания.



Интересным представляется практика деятельности специальных агентов-следователей Бюро дипломатической безопасности Госдепартамента США, аккредитованных в зарубежных представительствах США (в частности, в посольствах) в качестве региональных офицеров безопасности – следователей и обладающих статусом консульских должностных лиц. К их полномочиям среди прочего относится расследование дисциплинарных проступков и уголовно наказуемых деяний, совершаемых сотрудниками представительств на их территории (в основном фактов нарушения должностных полномочий, коррупции, так называемого домашнего насилия, насилия на рабочем месте, нарушения законодательства о гостайне, шпионажа, проверки по фактам смерти); насильственных преступлений в отношении представительства, его персонала и их семей, в том числе террористических атак.



В Бюро функционирует подразделение по насильственным преступлениям, располагающее "командировочными группами" для срочного прибытия в зарубежные представительства США, закрепления и сбора там доказательств (Bureau of Diplomatic Security).



Другими словами, посольство США в тандеме с ЦРУ осуществляет свою уголовно-правовую юрисдикцию на территории других государств, в том числе и для устранения неугодных лиц.



Приведем небольшой пример.



В 2008 г. по уголовному делу по обвинению бывшего сотрудника ЦРУ Э. Уоррена, аккредитованного при посольстве США в Алжире, в изнасиловании алжирских гражданок в своем жилище в Алжире агенты Бюро опросили потерпевших и произвели обыск в данном жилище (Аффидевит агента Бюро дипломатической безопасности С. Бэнкера для получения ордера на обыск в Окружном суде США округа Колумбия).



Поэтому недопустимо на территории зарубежного представительства, представляемым государством, процессуальное насилие, определяемое как применение физической силы к лицу при проведении процессуальных действий или ограничение его личной свободы. Источник - fondsk.ru

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