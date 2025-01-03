Корейская политическая драма "Импичмент Юна", или Как арестовать президента? - Игорь Ким

01:09 04.01.2025 03.01.2025 | ИГОРЬ КИМ



Южную Корею продолжает трясти



Пока все приходят в себя от празднования Нового года, в свет вышла новая серия происходящей в Сеуле политической дорамы (так называют корейские сериалы) про импичмент президента Южной Кореи. Напомню краткое содержание предыдущих событий.



Президент Юн Сок Ель в своем противостоянии с оппозиционным парламентом пошел на крайние меры и 3 декабря 2024 года объявил в стране чрезвычайное военное положение (ЧВП).



Возмущенные депутаты заставили президента отменить ЧВП, обвинили его в попытке узурпации власти и 14 декабря проголосовали за импичмент. Исполняющим обязанности (и. о.) президента стал премьер-министр Хан Док Су, а дело президента Юна отправилось на рассмотрение Конституционного суда (КС), который в течение 180 дней должен принять окончательное решение об импичменте.



Для рассмотрения вопроса в КС желательно иметь полный штат из 9 судей, а их оставалось только 6. Поэтому парламент подобрал еще 3 кандидатуры судей для утверждения президентом. Однако и. о. президента Хан отказался их назначать. Мол, я не президент, а всего лишь и. о., поэтому с меня взятки гладки.



Ну нет, так нет! – заявила оппозиция, и 27 декабря парламент проголосовал за импичмент и. о. президента Хана, отстранив его также от должности премьер-министра. Новым и. о. президента (и одновременно премьера) стал вице-премьер, министр экономики и финансов Чхве Сан Мок, а дело об импичменте и. о. президента Хана также отправилось в КС.



Параллельно с этими событиями корейская вона покатилась вниз, экономику страны начало лихорадить, а граждане страны стали массово выходить на митинги за или против отстраненного президента Юна.



Вот с таким раскладом Южная Корея встретила 2025 год. И тут началась новая серия политических событий.



Нет, если кто-то подумал, что второй и. о. президента тоже отказался назначать новых судей КС и был отправлен в отставку, то напротив. И. о. президента Чхве поступил немного хитрее.



Он все-таки назначил новых судей в КС, но не трех, а двух – по одной предложенной кандидатуре от оппозиции и партии власти, оставив одно место вакантным (на него была также предложена кандидатура от оппозиции).



Вроде бы требование парламента исполнил, хоть и не до конца, поэтому и импичмент ему выносить пока еще не за что.



Назначение новых двух судей КС немного увеличило шансы на подтверждение решения об импичменте президента Юна (и и. о. президента Хана тоже), однако все-таки не дало существенного перевеса контролирующей парламент оппозиции.



Между тем Управление по расследованию коррупции высокопоставленных должностных лиц (УРК) продолжало собирать улики и опрашивать всех причастных к введению ЧСВ президентом Юном. Как и многих других государственных чиновников, его также вызвали дать показания. Да вот только он не явился на допрос. И так три раза.



Вспоминая известную сказку Пушкина, можно сказать, что три раза забрасывали они свой невод в море, а золотую рыбку поймать так и не смогли.



Тогда следственная группа УРК получила судебный ордер на арест президента Юна и рано утром 3 января явилась в его резиденцию, чтобы силой доставить на допрос, а заодно и произвести обыск и выемку документов.



Вручив повестку начальнику службы охраны президента, следователи стали ждать допуска в здание, однако никто их никуда не пропустил. Начальник службы заявил, что не будет исполнять решение суда, потому что охрана президента осуществляется в соответствии со специальным законом.



Что называется, нашла коса на камень. Почти целый день следователи УРК и около 2700 полицейских толпились вокруг президентской резиденции, но на ее штурм так и не решились. Наверное, побоялись таких же обвинений в нарушении закона или превышении полномочий, которые как раз и были предъявлены Юну. А скорее всего, не захотели сталкиваться с обученной и вооруженной президентской охраной, тем более что вокруг резиденции собралось около 11 тысяч обычных граждан – сторонников президента Юна.



В конце концов следователи УРК отступили, заявив, что исполнение ордера на арест практически невозможно из-за продолжающегося противостояния с сотрудниками охраны президента и опасений за безопасность штатского персонала резиденции. Они посетовали, что "подозреваемый отказался соблюдать установленные законом процедуры", а также потребовали от и. о. президента Чхве дать указание президентской охране не препятствовать исполнению судебного ордера.



В свою очередь, служба охраны президента пригрозила подать в суд на представителей УРК, заявив, что те "ворвались в зону безопасности и на военный объект без разрешения, мобилизовав полицейский отряд без каких-либо законных оснований".



Сам президент Юн заявил пришедшим его поддержать сторонникам, что "Южная Корея находится в опасности из-за внутренних и внешних сил, угрожающих ее суверенитету и целостности", а также поклялся "бороться до конца со всеми вами, чтобы защитить эту нацию".



Сложилась патовая ситуация. Теоретически УРК еще может организовать силовую операцию, потому что ордер на арест формально действует до 6 января 2025 года. Однако практически это маловероятно, поскольку никто не решится на проведение военной операции в центре Сеула против хоть и отстраненного от власти, но легитимного президента страны.



Пока же оппозиция и партия власти высказывают противоположные оценки попытки ареста Юна, предпринятой представителями УРК. Если депутаты от партии власти заявляют, что "такие попытки никогда не должны предприниматься в будущем", то оппозиция считает, что "закон один для всех" и "те, кто препятствует исполнению ордера на арест, должны быть немедленно арестованы".



Адвокаты президента Юна на заседании КС 3 января заявили о его невиновности, поскольку, по их словам, ЧСВ действовало в течение лишь шести часов и основные права южнокорейских граждан практически не были нарушены.



Вдобавок адвокаты неожиданно заявили об иммунитете Юн Сок Еля по обвинению в мятеже. При этом они сослались на решение американского суда, вынесенное в июле прошлого года, в котором говорится, что президент США Дональд Трамп не может быть привлечен к ответственности за действия, которые входят в его конституционные полномочия как президента.



Казалось бы, какая связь между решением американского суда и конституционным правом Южной Кореи? С одной стороны, прямой связи нет, потому что в стране действует система континентального (романо-германского) права, а не прецедентного (англосаксонского).



С другой стороны, за десятилетия нахождения Южной Кореи под полным контролем США (фактически в статусе американской колонии) дух и процедуры англосаксонского права не могли не оказать влияния на развитие судебной системы и процесс формирования решений в КС. Так что остаются все шансы, что заявление об иммунитете со ссылкой на американский прецедент будет внимательно рассмотрено при прениях в КС, которые начнутся 14 января.



По результатам социологического опроса Korea Research, опубликованным в СМИ 2 января, около 72% граждан Южной Кореи считают, что объявление ЧВП является "тяжким преступлением против Конституции", а 24% их соотечественников уверены в том, что президент не превысил своих полномочий. При этом 69% опрошенных заявили, что КС должен утвердить решение парламента об импичменте президента Юна.



Происходящие события продолжают усугублять свое негативное влияние на экономику страны. Правительство 2 января снизило прогноз роста ВВП Южной Кореи на 2025 год с 2,2% до 1,8%.



Не осталась в стороне и Северная Корея, которая считает, что государственное управление в Южной Корее парализовано в результате политического противостояния между правительством и оппозицией. По сообщению агентства ЦТАК, "главный мятежник" президент Юн "отрицает свое преступление, распространяя ложь".



В любом случае корейский политический сериал "Импичмент Юна" на этом далеко не закончен, и вскоре мы станем свидетелями новых увлекательных событий из жизни сеульских политиков. Источник - fondsk.ru

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