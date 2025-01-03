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Суббота, 04.01.2025
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Климатические прогнозы на 2500 год: Земля станет непригодной для жизни, а люди обречены на вымирание, - The Conversation
01:46 04.01.2025

The Conversation
Австралия
03 января 2025

Температура на планете Земля может достичь критических для жизни человека показателей, предсказывают ученые. Согласно новым данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН, существует высокая вероятность повышения температуры на Земле на 2,7 градуса уже к 2100 году. Это приведет к катастрофическим последствиям.

Температура на планете Земля может достичь критических для жизни человека показателей, предсказывают ученые. Согласно новым данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН, существует высокая вероятность повышения температуры на Земле на 2,7 градуса уже к 2100 году. Это приведет к катастрофическим последствиям, сообщает The Conversation
Изменения температуры приведут к тому, что пожары, ураганы, засухи, наводнения, жара станут привычными явлениями. Также, по мнению экспертов, произойдут глубокие изменения земной и водной поверхностей. Главной причиной таких изменений называют выбросы углерода.

Как будут развиваться события в дальнейшем? Есть три гипотетических сценария: низкий уровень смягчения последствий глобального потепления, средний и высокий, отвечающий Парижскому соглашению о снижении уровня углекислого газа в атмосфере с 2020 года.

При первых двух сценариях температура начнет повышаться после 2100 года. Растительность и посевные площади переместятся к полюсам, а площадь, пригодная для выращивания ряда культур, сократится. Некоторые территории, такие как бассейн Амазонки, станут непригодными для жизни. Может стать так жарко, что жить в тропических регионах будет невозможно.
При сценарии с высоким уровнем смягчения последствий изменения климата уровень моря продолжит повышаться и в последующие 500 лет планета изменится до неузнаваемости. Это будет угрожать выживанию человека как вида.
Инопланетное будущее?

С 1500 года по сегодняшний день мы стали свидетелями колонизации и промышленной революции, рождения современных государств, идентичностей и институтов, массового сжигания ископаемого топлива и связанного с этим повышения глобальной температуры. Если нам не удастся остановить потепление климата, то в ближайшие 500 лет и далее Земля изменится таким образом, что это поставит под вопрос нашу способность поддерживать многие необходимые для выживания условия - особенно в исторически и географически укорененных культурах, которые придают нам смысл и идентичность.
Земля, которую мы прогнозируем на ближайшие годы, чужда людям. Перед нами стоит выбор: срочно сократить выбросы, продолжая адаптироваться к потеплению, которого мы не можем избежать в результате выбросов до сих пор, или начать рассматривать возможность жизни на Земле, сильно отличающейся от этой.

Источник - inosmi.ru
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