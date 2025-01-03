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155-я ("французская") бригада ВСУ разбежалась и расформирована не доехав до фронта
08:33 04.01.2025

Дезертиры франко-украинской бригады довели до суицида полковника ВСУ
Прошедшие во Франции подготовку украинские военные не захотели идти на убой

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Похоже, еще одна пиар-акция Зеленского накрылась медным тазом. Вслед за "великим контрнаступом", "саммитом мира" и "планом перемоги" бесславно завершилась эпопея с обменом украинского "мяса" на европейские деньги, то есть с формированием новых бригад ВСУ из украинских мобилизованных, вооруженных и оснащенных на евроденьги. По крайней мере, франко-украинская бригада "Анна Киевская", судя по последним сведениям, приказала долго жить из-за массового дезертирства.

Прошедшие во Франции подготовку украинские военные не захотели идти на убой

Казалось бы, такая красивая была идея: сформировать 10-14 новых бригад, укомплектованных мобилизованными украинцами, обучить их на натовских полигонах, вооружить их натовской техникой и бросить на фронт. И все, вроде бы, срослось. По крайней мере, несколько стран согласились выделить почти по миллиарду евро на обучение и экипировку каждой такой бригады.

Первым как обычно поддержал новый военный антироссийский проект француз Макрон. Франко-британскую бригаду почему-то назвали в честь Анны, дочери правителя Киевской Руси Ярослава Мудрого, выданной в 11-м веке замуж за французского короля Генриха I. Во Франции, кстати, королеву звали Анна или Агнесса Русская. Но сценаристы 95-го квартала вышли из положения, назвав новую бригаду "Анна Киевская".

Во Францию отправили пару тысяч украинских военных для обучения по стандартам НАТО. Остальных французские инструкторы учили на Яворовском полигоне подо Львовом. Правда, французский "воздух свободы" сыграл злую шутку с командирами новой бригады: 50 человек решили не дожидаться возвращения на "ридну нэньку", а сбежали прямо с французского полигона. После этого меры охраны усилили. Но зато, как только бригада, экипированная и вооруженная за счет французских налогоплательщиков, двинула в сторону Украины, начался массовый исход военных, которые почему-то решили, что за французские круасаны и сыры они не готовы идти на смерть или становится инвалидами под огнем российской артиллерии и авиации.

Словом, из четырех тысяч офранцуженных укровояк к месту назначения прибыли примерно 2300, остальные 1700 дезертировали. Говорят, что эта новость довела до самоубийства высокопоставленного офицера ВСУ полковника Селецкого, который отвечал за формирование франко-украинской бригады.

В итоге генштаб ВСУ решил 155-ю бригаду "Анна Киевская" расформировать, а ее подразделения раздербанить и отправить на разные участки фронта. Так, несколько французских колесных танков АМХ-10 были замечены и уничтожены в конце декабря в Курской области.

Как сообщил военный эксперт Александр Зимовский, по факту развала 155-й пехотной бригады ВСУ "Анна Киевская" на Украине завели уголовное дело.

Ну, а в украинских соцсетях не захотевших идти на убой "франко-украинских" дезертиров поддержали, похвалив за то, что смогли обмануть Зеленского и его генералов: и во Францию съездили, поели французских сыров и в живых остались. Молодцы. Заодно пример показали другим таким же воякам, которых собираются вооружить и отправить воевать с Россией поляки, датчане, финны, и прочие разные шведы.

Авторы: СЕРГЕЙ ВАЛЬЧЕНКО
3.01.25

Источник - МК
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