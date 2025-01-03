В Германии запретили мужикам ходить в женские бани. Явная дискриминация!

10:22 04.01.2025

Правила посещения женских саун изменили в Германии



В Германии изменили правила посещения женских саун, чтобы на территорию могли проходить только "биологические женщины", сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Apollo News, с 1 ноября 2024 года в Германии действует так называемый закон о самоопределении, который позволяет гражданам ежегодно менять запись о поле в ЗАГСе. Однако Немецкая ассоциация саун заявила, что доступ к гендерно-ориентированным местам, таким как женская сауна, по-прежнему зависит от биологического пола.



"Только лица с соответствующими основными половыми признаками имеют право входить в эту сауну, особенно в женскую сауну", – говорится в публикации.

Отмечается, что пол, внесенный в документы, например, паспорт, не имеет решающего значения.



Ранее правозащитники выразили опасения, что женское обрезание распространяется среди суданских беженцев в Чаде.



Фото Елена Беляева

Елена Беляева