Трампу назначили решающий суд (по 34 пунктам уголовных преступлений) на 10 января. Могут посадить до инаугурации

10:26 04.01.2025

Назначена дата вынесения приговора Трампу: беспрецедентный случай

Избранного президента США в тюрьму сажать не планируют



Судья назначил дату вынесения приговора Трампу, но исключил возможность тюремного заключения. Судья Хуан Мерчан постановил, что избранный президент США будет приговорен по 34 пунктам уголовных преступлений 10 января.



Судья в пятницу назначил вынесение приговора Дональду Трампу по его делу о "деньгах в обмен на молчание" на 10 января - чуть более чем за неделю до того, как избранный президент США должен вернуться в Белый дом, – но пообещал не сажать его в тюрьму.



Как пишет The Guardian, судья Хуан Мерчан, который председательствовал на процессе над Трампом в Нью-Йорке, отклонил ходатайство избранного президента о прекращении дела в связи с его победой на выборах в ноябре. Он сказал, что ожидается, что Трамп явится для вынесения приговора лично или виртуально.



Но Мерчан дал понять в 18-страничном письменном решении, что он не намерен приговаривать будущего президента к тюремному заключению, поскольку прокуроры "признают, что они больше не рассматривают это как практическую рекомендацию" в свете победы Трампа на выборах в ноябре.



Приговор о "безусловном освобождении", то есть без содержания под стражей, денежного штрафа или испытательного срока, был бы "наиболее приемлемым решением", – написал Мерчан.



Даже в этом случае вынесение приговора стало бы громким напоминанием о том, что Америка впервые собирается привести к присяге президента с судимостью. Однако Трамп все еще может попросить апелляционный суд вмешаться и отложить вынесение приговора.



Неожиданное развитие событий знаменует собой еще один поворот в этом исключительном деле, отмечает The Guardian.



В мае Трамп был признан виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации. Дело касалось предполагаемой схемы сокрытия денежной выплаты актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс в последние недели первой предвыборной кампании Трампа в 2016 году. Выплата была произведена для того, чтобы удержать ее от огласки заявлений о том, что она занималась сексом с женатым Трампом несколько лет назад.



Трамп не признал себя виновным и заявил, без доказательств, что он стал жертвой политического преследования. В пятницу Трамп обрушился на Мерчана на своей социальной платформе Truth, написав, что "это будет концом президентства, каким мы его знаем", если решение судьи останется в силе.



Дональд Трамп повторил свои заявления о том, что это дело было "незаконной политической атакой" и "ничем иным, как сфальсифицированным фарсом", организованным окружным прокурором демократом Манхэттена Элвином Брэггом. Он не уточнил возможные дальнейшие юридические шаги.



Пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг заявил в своем заявлении: "Это беззаконное дело никогда не должно было возбуждаться, и Конституция требует, чтобы оно было немедленно прекращено. Президенту Трампу должно быть позволено продолжить президентский переходный процесс и выполнять жизненно важные обязанности президента, не сталкиваясь с остатками этой или любых других форм охоты на ведьм. Не должно быть никакого приговора, и президент Трамп будет продолжать бороться с этими мистификациями, пока все они не будут мертвы".



Первоначально планировалось, что приговор Трампу будет вынесен 26 ноября, но Мерчан отложил это на неопределенный срок после того, как кандидат от республиканцев победил вице-президента Камалу Харрис на выборах 5 ноября.



Отсрочка позволила защите и обвинению принять решение о будущем этого дела. Адвокаты Трампа призвали Мерчана отказаться от него. Они заявили, что в противном случае это приведет к неконституционным "нарушениям" способности нового президента управлять страной.



Мерчан отверг этот аргумент, написав, что отмена вердикта присяжных "неизмеримым образом подорвет верховенство закона".



Судья Мерчан также пришел к выводу, что решение Верховного суда о том, что президенты обладают иммунитетом от судебного преследования за "действия должностных лиц", не защищает избранного президента. "Соответственно, избранному президенту не разрешается пользоваться средствами защиты, предоставляемыми лицу, занимающему этот пост", - написал судья.



Судья сказал, что он не нашел "никаких юридических препятствий для вынесения приговора" Трампу, и он был "обязан" вынести приговор Трампу до его приведения к присяге 20 января. "Только доведя это дело до конца", интересы правосудия будут соблюдены, написал Мерчан.



Прокуроры из офиса Брэгга предложили Мерчану несколько вариантов, включая отсрочку вынесения приговора до тех пор, пока 78-летний Трамп не покинет Белый дом в 2029 году, или гарантию вынесения приговора, который не включал бы тюремное заключение.



Фальсификация деловой документации карается тюремным заключением на срок до четырех лет, но лишение свободы не требуется. До победы Трампа на выборах эксперты-юристы говорили, что маловероятно, что Трампа посадят за решетку из-за отсутствия у него криминального прошлого и преклонного возраста.



В 2023 году Трампу были предъявлены обвинения по трем другим уголовным делам штата и федерального уровня: одно касалось секретных документов, которые он хранил после ухода с должности, и два других - его попыток отменить свое поражение на выборах 2020 года.



Он не признал себя виновным во всех трех случаях. Министерство юстиции приняло решение закрыть два федеральных дела после победы Трампа на выборах. Уголовное дело Трампа в Джорджии по обвинениям, связанным с его попытками отменить свое поражение на выборах 2020 года в этом штате, находится в подвешенном состоянии.



Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ