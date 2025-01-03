В России с 5/02 начнет действовать "реестр контролируемых лиц" - неблагонадежных мигрантов

10:30 04.01.2025

С проштрафившимися мигрантами собрались запретить семейные отношения



С 5 февраля 2025 года МВД России начнет вести реестр контролируемых лиц. На карандаш возьмут иностранцев, каким-либо образом попавших в поле зрения правоохранительных органов. Согласно новым нормам федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", с 2025 года к иностранцам и лицам без гражданства, не имеющим законных оснований для пребывания в России, будет применяться режим высылки. Такие граждане будут вноситься в создаваемый реестр контролируемых лиц. Иностранцы, попавшие под такой режим, должны будут либо покинуть РФ, либо получить правовые основания для проживания в России. До решения данного вопроса в отношении них будет вводиться ряд ограничений.



Одно из первых объявленных ограничений – запрет на регистрацию брака лицу или с лицом, занесенным в данный реестр. Как только список будет сформирован, работников ЗАГС обязуют сверять с ним всех брачующихся иностранцев. Если жених или невеста будут обнаружены в данном перечне, то сотрудники управления вправе отказать таким молодоженам.



И это будет не единственное ограничение, которое коснется фигурантов реестра, уверен демограф и общественный деятель Юрий Крупнов. Иностранцы, попавшие в этот список, будут значительно поражены в правах на территории РФ. И это важная мера, считает демограф.



- Впервые в единой системе будут данные мигрантов, которые получили взыскание или утратили право пребывания в Российской Федерации, - рассказал Юрий Крупнов специально для "МК". - Все это делается по шажочкам. И подобный реестр – первый шаг. Но лично я не понимаю, почему нельзя на госуслугах создать простейший ресурс, на котором иностранный гражданин с момента въезда или обращения к трудовой деятельности получил бы свой личный кабинет. Его можно было бы отслеживать. Правоохранительные органы имели бы точные данные по количеству пребывающих на территории России иностранных граждан. Сейчас у нас нет такой информации. Так глава следственного комитета России Александр Бастрыкин в одном из выступлений заявил о 14-16 миллионах мигрантов на территории России. В МВД говорят о 6 миллионах 777 тысячах иностранцев. То есть их каким-то образом посчитали до единого человека, хотя я не представляю, как это возможно сделать в нынешних условиях. А независимые источники оценивают количество иностранцев от 9 до 12 миллионов. Кроме этого, в личных кабинетах можно было бы делать пометки: "нарушил закон", "нарушил закон без высылки" и т.д. Такие меры действуют во всех странах с большим потоком мигрантов. У иностранцев есть ID. Любой полицейский может проверить его "след" в принимающем государстве.



Авторы: ОЛЬГА ТЕРЕШКОВА