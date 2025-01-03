 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Премьер автономной Гренландии Муте Эгеде объявил о курсе на независимость. Кто маячит у него за спиной?
10:59 04.01.2025

Премьер Гренландии заявил о желании независимости от Дании
Глава правительства Гренландии Эгеде является сторонником независимости острова. Его слова прозвучали через несколько дней после предложения Трампа купить Гренландию у Дании. Правда, на это Эгеде ответил, что остров не продается

Глава правительства Гренландии Муте Эгеде заявил о желании добиться для острова независимости от Дании, сообщает издание Politico.

"Настало время сделать следующий шаг для нашей страны", - сказал Эгеде в своей поздравительной новогодней речи. Издание считает, что так политик намекнул на возможность проведения референдума о независимости в 2025 году.

Эгеде возглавляет Гренландию с 2021 года и является членом партии "Народное сообщество" (IA), выступающей за независимость. В своей речи он призвал к независимости от Дании и снятии "оков колониализма". Гренландия, крупнейший в мире остров с населением около 60 тыс. человек, была датской колонией, пока в 1979 году не обрела самоуправление и собственный парламент.

"Как и другие страны мира, мы должны работать над устранением препятствий на пути сотрудничества, которые мы можем назвать оковами колониальной эпохи, и двигаться дальше", - добавил он. По словам премьера, отношения Дании с Гренландией не привели к "полному равенству", он считает, что остров должен сам представлять себя на мировой арене.

Согласно соглашению с Данией от 2009 года, Гренландия может провозгласить независимость только после успешного проведения референдума, отмечает издание. "Уже началась работа по созданию основы для Гренландии как независимого государства. [...] Необходимо предпринять серьезные шаги. [...] Предстоящий новый избирательный период должен вместе с гражданами создать эти новые шаги", - сказал Эгеде.

Заявление прозвучало вскоре после того, как избранный президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о планах включить Гренландию в состав США. По словам Трампа, США "абсолютно необходимо" владеть Гренландией, чтобы "обеспечить национальную безопасность и свободы во всем мире".

Трамп не в первый раз делает подобные заявления. В 2019-м, в свой первый президентский срок, Трамп тоже выдвигал идею приобрести Гренландию у Дании. Премьер-министр королевства Метте Фредериксен назвала предложение абсурдным и отметила, что тогдашний премьер Ким Кильсен дал понять, что регион "не продается". Трамп на фоне этой ситуации отменил поездку в Данию и переговоры с Фредериксен и назвал реакцию Копенгагена на предложение о Гренландии неприятной.

В декабре 2024 года Эгеде в ответ на очередное предложение Трампа заявил, что Гренландия не продается.

"Гренландия наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу", - заявил Эгеде.

Гренландия - самый большой в мире остров площадью 2,166 млн кв. км, из которых почти 80% покрыты льдом. Она расположена на северо-востоке Северной Америки. На острове немногим более 50 тыс. жителей, большая часть из них - инуиты (эскимосы).

Это не самостоятельное государство, а автономная территория в составе Дании. Поселения в основном сосредоточены вдоль юго-западного побережья. Столица Гренландии - Нуук.

Источник - rbc.ru
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