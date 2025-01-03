Напасть 2025 года. Человечество атакует особо опасный грипп А(H1N1)2009

11:29 04.01.2025

НАПАСТЬ 2025 ГОДА: ГРИПП ЗА СУТКИ МОЖЕТ ПРИВЕЗТИ К ПНЕВМОНИИ. ЧТО ИЗВЕСТНО ОБ ЭТОМ ШТАММЕ?

Роспотребнадзор сообщил о появлении штамма гриппа А(H1N1)2009, который вызывает тяжелое течение болезни и легочные осложнения. Этот штамм за сутки может привезти к пневмонии. Что еще о нем известно?



Штамм А(H1N1)2009 отличается острым началом, лихорадкой, интоксикацией и поражением дыхательных путей. Он способен быстро прогрессировать, приводит к тяжелым осложнениям - в частности, к пневмонии.



Грипп способен в течение 24 часов прогрессировать до развития тяжелых осложнений, наиболее частое из них - пневмония. Она составляет 65 % всех осложнений и может приводить к летальным исходам,



- предупредили в Роспотребнадзоре.



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Однако стоит уточнить, что штамм этот не новый. Собственно, это заметно уже из названия - А(H1N1)2009.



Это тот штамм, который вызвал крупную вспышку, можно сказать, пандемию в 2009 году - его тогда называли "свиным гриппом". Клинические особенности его течения тогда, в 2009 году, действительно отличались тяжестью заболевания и частыми осложнениями. Это грипп А, который и вызывает наиболее крупные эпидемии,



- напомнил эксперт, врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков в беседе с "Российской газетой".



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Станет ли А(H1N1)2009 напастью 2025 года? Судить об этом пока рано, потому что будет или нет эпидемия - это всегда зависит от нескольких факторов. Но раз уж A(H1N1)2009 уже пошел по стране, то можно предположить, что заметный подъем заболеваемости будет в феврале-марте. В связи с этим Поздняков советует сделать прививку - конечно, она не убережет от заражения на все 100%, но хотя бы предотвратит тяжелую форму заболевания.