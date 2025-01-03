 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Год Спокойного Медведя. Предсказание на заданную тему, - Константин Кеворкян
12:32 04.01.2025

03.01.2025

Нам не дано предугадать - нам должно анализировать факты и понимать окружающий мир. Тем удивительнее построения некоторых экспертов, уверенных, что "вот приедет барин, барин нас рассудит". Например, придет к власти Трамп и уладит российско-украинский конфликт - к удовольствию обеих враждующих сторон
Трамп будет "улаживать" конфликт исключительно в интересах Америки, поскольку заинтересован в геополитическом ослаблении России. Может с меньшим вовлечением Соединенных Штатов и большей финансовой нагрузкой на Европу, но президент США точно не собирается помогать нам реализовать заявленные цели СВО, не говоря уж об отступлении НАТО на позиции 1997 года (о чем, как мы помним, гласил наш меморандум от декабря 2021 года). Следовательно, война продолжится.

Вряд ли наступающий год будет утешительным и для любителей рисовать карты глубоких фронтовых прорывов: скорее всего, боевые действия продолжатся в нынешнем темпе - по-своему неторопливом, планомерном, без залихватского взятия штурмом украинских мегаполисов.

Во-первых, из-за сомнительности таких операций наличными силами и возможности огромных человеческих потерь. Во-вторых, России это не нужно. Цель, как ни жестко бы это звучало, нанести противнику максимальный урон в живой силе. Война - страшная машина, собирающая урожай жизней вражеских солдат, и чем кровавей жнива, тем эффективней ее работа.

Уничтожение живой силы ВСУ сегодня приняло такой размах, что в Незалежной заговорили о необходимости снижения мобилизационного возраста до 18 лет, а тамошние ученые (например, известный социолог Элла Либанова) предупреждают о грядущей демографической катастрофе. Размах спровоцированной Зеленским бойни столь эпичный, что будь автор статьи сторонником конспирологических теорий, то заподозрил бы его в сознательной мести украинскому народу за Хмельниччину, Колиивщину и Петлюровщину одновременно.

Тем не менее, факт остается фактом: Россия действует по принципу "уничтожьте вражескую армию и территория противника сама упадет к вашим ногам". Перемалывать ВСУ значительно удобней в поле, нежели в городской застройке, а растянутый на сотни километров фронт помогает делать это ежедневно и в огромном объеме. Настолько большом, что о нехватке живой силы в открытую заявляют практически все военнослужащие украинской армии - от выступающих в тамошних СМИ до попавших в российский плен.

Наша задача не взять штурмом как можно больше территорий и, соответственно, тут же получить на содержание миллионы озлобленных укрограждан (которые все-равно будут недовольны денежным довольствием или темпами восстановления инфраструктуры). Жизнь сама снизит уровень их требований до удовлетворения реальных потребностей: свет, вода, канализация... Все остальное это прерогатива новых российских граждан - безусловно лояльных, принявших соответствующую присягу, готовых работать и служить во благо Отечества, а не держать фигу в кармане вечно нестиранных шаровар.

Россия возьмет то, что ей нужно и посильно экономически, а пока самый большой в мире концлагерь, в который превратили Украину майданщики, пускай на свои деньги содержит Запад. Причем цена этого материального содержания - по мере отмирания украинской экономики - будет возрастать ежедневно. Так тяжеленная гиря пока висит на шее наших геополитических противников. Пусть они за свой счет поставляют Киеву не только оружие (что, кстати, тоже стоит огромных денег), но и электричество, топливо, гуманитарку, дают деньги для бюджетной сферы и пенсий, финансируют многое другое. Пусть за свой счет содержат два десятка миллионов человек.

В войне на истощение чрезвычайно важно сохранить собственную устойчивость. Ведь именно на крах внутренней стабильности и последующий развал России рассчитывают ее враги. Для чего ими задействован мощный арсенал психологической борьбы, призванный максимально "украинизировать" российское общество - то есть вызвать его хаотизацию, дефрагментизацию, неуправляемость. В ход идут все средства: от стимулирования межнациональных и межконфессиональных конфликтов до массированных кампаний по дезинформации населения и кровавых террористических актов.

Существуют ли реальные проблемы в нашем государстве? Безусловно - как и в любой иной большой стране. Можно ли их решить с помощью революций и анархии - разумеется, нет! Потому призывающих к подрыву тыла воюющей страны следует наказывать по законам военного времени. Наряду с исправлением реальных ошибок помнить, что коррупционер - пособник неприятеля, болтун - находка для шпиона, дурак - добыча для вражеской пропаганды.

Если выстоит тыл - армия сдюжит; будем поддерживать фронт в режиме постоянного перемалывания врага - и живая сила противника надорвется; растопчем ВСУ - территория упадет к ногам. Однако важно и не подавиться слишком большим куском: Новороссия от Одессы до Харькова безусловно необходима для обеспечения безопасности пределов России, остальное (подконтрольное и подопечное), как в классическом фильме - "сама-сама". Право стать частью процветающей России надо заслужить. То есть в полной мере осознать и захотеть самому населению подопечных территорий.
Перестроить человека и социум задача не из легких, и многие наблюдатели искренне сомневаются: а можно ли из озверелого украинского общества вылепить хотя бы подобие человеческого. Но что людьми сделано, то и людьми исправить можно. Современное украинское общество тридцать лет взращивали для совершенно конкретной цели - быть противником единственного государства, которое представляет для Запада экзистенциальную военную угрозу. Для науськивания на Россию активно использовались политические технологии, исторические фальсификации, психологические манипуляции, коррупционные схемы, националистические бредни.
Но построенное на гнилом фундаменте не простоит долго, это нам еще предстоит увидеть воочию. И отстроить нашими врагами порушенное. Не впервой.

Источник - Украина.ру
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735983120


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