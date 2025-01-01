Опыт не впрок. Более 100 лет назад распался СССР. Почему? - Вл.Скачко

12:35 04.01.2025 Украинский взгляд: опыт не впрок. Более 100 лет назад распался СССР, самое гуманное государство земли

1.01.2025



Чуть более 100 лет назад в только что созданном СССР началось увлекательное дело - подготовка Конституции новообразованного государства. Она была частично принята 6 июля 1923 года, и этот день чуть было не провозгласили днем образования Союза.

Этот день один раз за всю историю страны даже был провозглашен выходным, который, правда, выпал на воскресенье, и гуляли его без особого пиетета.

Но потом все же решили оставить днем рождения СССР 30 декабря 1922 года. Однако в недавний 100-летний юбилей все прошло буднично и без помпы. Радость некоторых ("монстр умер") сочеталась с общим равнодушием, игнорированием, замалчиванием даты и стремлением занизить роль этого события в дальнейшей истории Украины. Особенно на Украине, где даже память об СССР объявлена крамольной.

И этому есть, как минимум, три причины.



Во-первых, в стране идет спецвоенная операция (СВО) России по приведению Украины к адекватному состоянию (это если мягко сформулировать цели Москвы относительно Киева). И это вызвало полное игнорирование даты еще и потому, что нынешняя Россия является официальным правопреемником СССР.

Основные ЛОМы (лидеры общественного мнения) из числа ученых, обществоведов, политологов и медийных персон с их СМИ на Украине тоже отмолчались. И потому, что тема неблагодарная (можно попасть под репрессии Службы безопасности Украины - СБУ) за потакание России. И потому, что люди действительно мало интересуются прошлым Союза.



Единственным более-менее заметным событием к юбилею стал социологический опрос, проведенный в 112 населенных пунктах Украины в сентябре-октябре 2022 года центром имени Александра Разумкова при поддержке представительства Фонда Конрада Аденауэра на Украине. И в отчете об опросе Центром сказано: "Однозначно хотят восстановления СССР лишь 3% опрошенных (в 2000 году таких было 19%, в 2021 году - 10%), еще 11% ответили "да, но я понимаю, что в современных условиях это нереально" (в 2000 году - 28,5%, в 2021 году - 21%)".



В то же время 87% граждан не стремятся к восстановлению Советского Союза. Причем не особо отличается между собой и разбивка этих данных по регионам. Доля тех, кто не хотел бы восстановления СССР, на юге и востоке страны (соответственно 72% и 81%) всего лишь несколько ниже, чем на западе (93%) и в центре (89%). И во всех регионах противники восстановления СССР составляют подавляющее большинство. "Даже среди представителей самой старшей возрастной группы, те, кто не хотел бы восстановления Советского Союза, составляют подавляющее большинство (74,5%), а среди тех, кому меньше 30 лет, эта доля возрастает до 95%", − пояснили социологи. Хотя опрошен 2021 респондент в возрасте от 18 лет. И погрешность выборки не превышает 2,3%.



Комментаторы же этого опроса указали, что, не исключено, свою роль в таких результатах сыграли и слова президента России Владимира Путина, который 30 сентября 2022 года на церемонии принятия в состав государства четырех новых территорий (Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины) сказал: "Советского Союза нет, прошлого нет. Да и России сегодня это уже и не нужно, мы к этому не стремимся".



Ну, а раз Россия не стремится восстанавливать СССР, то Украина и подавно. Однако кое-что к юбилею все же появилось. Для начала на российском интернет-ресурсе "Украина.ру" 19 декабря 2022 года появилась статья одного из "патриархов" свободной политологической мысли современной Украины Дмитрия Выдрина "Последняя охота. К столетию СССР". В ней г-н Выдрин сравнивает СССР со зверем, на которого все годы его существования охотились, ибо он всем мешал. Но смогли СССР развалить лишь тогда, когда национальные элиты во главе с тогдашним украинским лидером Леонидом Кравчуком, смогли предложить план тотальной чистки всего и всех в СССР, его президента Михаила Горбачева, и с этим согласился президент России Борис Ельцин, который таким образом получал всю полноту власти в России. Это видение будущего в подготовленном Кравчуком плане "реформирования СССР" и победило 8 декабря 1991 года в Беловежской Пуще, когда Белоруссия, Россия и Украина развалили СССР своим совместным последним выстрелом.



Известный украинский журналист, публицист, политический аналитик

"... Беловежский сходняк решил спроецировать выстрел на будущее Союза. Получалось - тот не жилец! Поэтому так просто отбросили предварительные наработки по его реабилитации и на коленке, дрожащей рукой Бурбулиса (Геннадия - тогда госсекретаря России и соратника Ельцина - авт.) нацарапали некролог. И накатили по первой крови", - написал афористично, но правильно Выдрин.

Более-менее объективный украинский интернет-ресурс "Страна.ua", правда, прямо под юбилей 30 декабря 2022 года поместил большую аналитическую статью, посвященную юбилею СССР под красноречивым названием "От „шовиниста‟ Сталина к „белогвардейцу‟ Путину. Как 100 лет назад был создан Советский Союз". В ней довольно подробно и объективно изложены исторические и политические условия при образовании Союза, а также различные взгляды и представления 1922 года о сути и будущем новой страны.



В статье особо и, в принципе, совершенно правильно и правдиво указано, что:

- первоначально СССР даже писался как "с.С.С.Р." - союз Советских Социалистических Республик" и их союз не выпячивался в названии нового государства;

- предтечей подписания договора об образовании СССР был договор 28 декабря 1920 года между УССР и РСФСР;

- толчком к образованию СССР стало участие в Генуэзской конференции 1922 года, когда тогдашний глава НКИД Георгий Чичерин впервые официально предложил объединить все существующие тогда советские республики (Азербайджанская, Армянская, Белорусская, Грузинская, Украинская, Бухарская, Хорезмская) и еще не советскую Дальневосточную республику путем вхождения их в РСФСР на правах автономий, что и сформулировало так называемый "план автономизации" который отстаивал генсек РКП(б) Иосиф Сталин. В то время, как подлинный лидер большевиков Владимир Ленин был за "план интернационализации" - равноправного и добровольного вхождения национальных республик в СССР с правом выхода;

- в августе 1922 года Ленин дважды встречался со Сталиным и раз - с руководителем правительства Украины Христианом Раковским, который был за победивший в итоге "план интернационализации";

- СССР создавался как шаг-приглашение ко всем другим советским республикам мира, которые могли возникнуть в ходе мировой пролетарской революции, на которую надеялись в Москве;

- СССР существовал как жесткое унитарное государство, благодаря скрепляющей роли коммунистов, которые никакой автономности не знали и четко выполняли указания центра - своего Центрального Комитета;

- СССР рухнул, как только была отменена шестая статья Конституции о руководящей и направляющей роли КПСС в жизни страны;

- Украина как национальное государство со своим языком и самобытной культурой смогло состояться только благодаря победе большевиков, а не белогвардейцев и вхождению в СССР на равных правах. В указанной статье сказано главное: "... Большевики существование украинской нации признавали. И украинский язык не запрещали, а в 20-е годы даже активно его продвигали в рамках политики „коренизации‟ (она проводилась и в других национальных республиках). Делали они это, естественно, не из особой любви к украинской нации (они вообще мыслили категориями не наций, а классов), а из практических соображений. В годы гражданской войны им нужно было завоевать симпатии украинских селян и показать, что советская власть отличается от „великодержавной шовинистической белогвардейщины‟. ... Украина в виде УССР имела определенные, пусть и формальные, элементы государственности и стала одной из стран-основательниц ООН. Наконец, была графа „национальность‟ в паспорте, в которой никому не запрещалось писать „украинец‟ (по переписи населения 1989 года украинцами себя назвали 72% населения республики)".



Во-вторых, именно положительная роль СССР в создании Украины - это сегодня на ней главное табу. Потому что пришедшие к власти в результате госпереворота 2014 года украинские националисты, мимикрировавшие сегодня в откровенных неонацистов-русофобов, делают все, чтобы переписать историю Украины и минимизировать в ней роль и СССР, и - тем более! - Российской империи.



Историки Украины на службе государства в утверждении нового украинского же мифотворчества будут делать все, чтобы затушевать участие в создании СССР, собственно, Украины, которая была одной из четырех республик, которые и решили объединиться в Союз. И делать все, чтобы граждане Украины "забыли" то, что Украина получила, создав СССР, и получала, пребывая в его составе на главных ролях. А это и огромные территории, и десятый по мощности потенциал Европы на момент распада Союза, и теснейшие связи как с Россией, так и со всеми остальными республиками-"сестрами".

А все происходит потому, что это нарочитое "забвение" - один из главных мифов не только современной историографии, но и идеологического каркаса построения всего как бы независимого Украинского государства, взявшего сегодня курс на разрыв с Россией и наследием СССР и на интеграцию в западное сообщество.

Главное, что сегодня пытаются доказать на Украине, - это не то, что она была одной из создательниц СССР и благодаря ему стала известной и частично признанной в мире, а то, что она - главная причина и инициатор развала Союза. Особо акцентируется внимание на том, что Украина - единственная республика Союза, которая не только объявила о своей независимости 24 августа 1991 года, но и 1 декабря того же года подтвердила ее на всеукраинском референдуме.



И краеугольная суть оценки и отношения к развалу СССР на Украине ясна: он должен был распасться, а Украина призвана была его развалить. Что она, собственно, и сделала, проведя референдум о независимости. А тот - ключевое событие, положившее начало созданию современного независимого украинского государства: его результаты заложили начало международного признания Украины другими странами, после чего формальные признаки государственности, имевшиеся у УССР (границы, собственное министерство иностранных дел, членство в ООН и других международных организациях), наполнились реальным содержанием. И возникла нынешняя Украина.



За время пребывания в СССР, с 1922 по 1991 год, Украина только территориально очень сильно приросла. По словам экс-премьера Украины Николая Азарова, когда Украина стала одной из республик СССР в 1922 году, в ее составе не было Харькова, Херсона, Одессы, Донецка, Луганска, Крыма и Львова, которые она затем получила "бесплатно". А когда она вышла из состава СССР, то имела в пять раз большую площадь, чем, когда вошла в состав Московского царства в 1654 году. "А новоиспеченные так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да еще и ценой десятков тысяч человеческих жизней", - написал Азаров.

И действительно все указанные Азаровым города и территории Украина получила при Ленине. При его последователе Сталине по пакту Молотова-Риббентропа от 4 декабря 1939 года в состав Украины вошли Львовская, Волынская, Ровенская, Тернопольская и Станиславская области. Летом 1940 года добавились еще две - Аккерманская и Черновицкая. Аккерманская область уже при Хрущеве была включена в состав области Одесской. В общей сложности Украинская ССР приобрела 20 495 кв. км новых земель, что составляет примерно 3% современной Украины. А уже после окончания Великой Отечественной войны республика приобрела Закарпатскую область, площадь которой равна 2,11% нынешнего государства.

При Никите Хрущеве Украине был отдан Крым с Севастополем. И к распаду СССР территория УССР составляла без малого 604 тысячи кв. км., а население - почти 52 миллиона человек. В сравнении с 1922 годом население Украины увеличилось почти вдвое (с 26 до 51 млн), а площадь стала больше на 160 тыс. кв. км.



Однако сейчас об этом не говорят. Более того - утверждают, что это Россия отобрала и владеет сегодня украинскими землями.

Но именно в 2021 году на Украине было сформулировано и общественное мнение в отношении СССР. Российский интернет-ресурс "Лента.ру" в статье с красноречивым названием "„У всех была каша в головах‟: 30 лет назад руководство СССР попыталось сохранить страну. Что помешало спасти Союз?" 6 декабря 2021 года дал высказаться представителям Украины. И мало кто из них пожалел о развале СССР. А Михаил Погребинский, политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии резюмировал: "Ключевой фактор, который привел к распаду Советского Союза, - отказ от 6-й статьи Конституции СССР. КПСС играла роль единственной институциональной скрепы, клея, без нее удержать страну от распада было уже невозможно. Это тот самый случай, когда „целились в коммунизм, а попали в Россию‟".

И, наконец, третья важная причина игнорирования СССР на современной Украине состоит в том, что нынешний украинский режим работает в режиме политического отцеубийства и полного отрыва от исторических корней и современной реальности. И на это - на полный разрыв с Россией и разрыв всех украинско-российских отношений - существует заказ западных кураторов нынешней Украины. И все более 30 лет существования Украины после СССР этот заказ с разной степенью интенсивности неуклонно выполнялся.



Еще после первого антиконституционного госпереворота на Украине в 2004 году (так называемая "оранжевая революция"), уже в 2006-м при ее правительстве был создан Украинский институт национальной памяти (УИНП) - госорган, который должен отвечать и за "украинское национальное возрождение", и за новое идеологическое обоснование самого существования независимой Украины. Причем метод был найден и избран изначально. Это подмена исторических понятий, основанная на искажениях исторической действительности и реальной памяти о ней.



За все годы существования Украина прошла четыре стадии отрицания СССР и совместного с Россией прошлого: декоммунизация - десоветизация - деколонизация - дерусификация. Они проходили или сменяя друг друга, или параллельно. Но всегда неуклонно и неотвратимо.

При руководителе Владимире Вятровиче указанный УИНП опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации" и чьи имена должны исчезнуть из географических названий Украины. "Отсюда надо и начать старт деколонизации, уничтожить легенды об общности украинцев и русских", - заявил тогда Вятрович о своей главной задаче и цели.



Например, по состоянию на 1991 год на Украине насчитывалось около 5,5 тыс. монументов, посвященных Ленину. К 2013 году было снесено 3,2 тыс. скульптур, памятников и бюстов руководителю советского государства. Что и получило название "Ленинопад", а фактически было политическим "отцеубийством" - изничтожали память о человеке, который, собственно, создал Украину и дал ей путевку в жизнь.



А вот ко времени принятия в мае 2015 года закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов" в инициативном порядке было демонтировано еще 778 памятников Ленину. И с 2015 года этот процесс регулируется законодательно. Через год, на конец лета 2016 года, тогдашний президент Украины Петр Порошенко отчитался о сносе еще 1,2 тыс., а всего - 1,5 тыс. памятников Ленину.



Кроме того, уже к 2015 году были разработаны и приняты четыре закона: "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики", "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке", "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов" и "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов". Их смысл и назначение упомянутый Вятрович указал предельно четко: "Наша задача - чтобы совок не возродился в будущих поколениях".



Эти документы и узаконили логически связанную идеологическую и практическую цепочку предпринятых шагов: национальное возрождение, как уже было сказано, началось с тотальной декоммунизации, та плавно перешла в десоветизацию, а сейчас, когда декоммунизировать и десоветизировать уже почти нечего, трансформируется в деколонизацию, которая уже подается и навязывается в виде дерусификации, перерастающей в русофобию. Неонацистскую, откровенную, злобную и системно-агрессивно целенаправленную, выражаемую в полной так называемой "культуре отмены России". Сейчас на Украине запрещен русский язык во всех сферах общественной жизни, кроме бытовой. Уничтожаются книги на русском языке. Сносятся памятники деятелям русской культуры. Звучат призывы от министерства культуры запретить или ограничить исполнение произведений русской классики в учреждениях культуры.

Нынешний глава УИНП Антон Дробович еще в 2019 году уже при новом президенте Владимире Зеленском рассказал о планах своего ведомства провести "креативную декоммунизацию" в стране. И тоже перевести ее в деколонизацию и дерусификацию. Тотальную и бесповоротную. Лбом в СВО.



И, конечно же, в этой схеме работы и жизни Украины памяти об СССР места нет. Он уходит с Украины без сожаления и благодарности большей части ее населения. Ностальгия же по советскому времени умирает вместе со старшими поколениями. Украина для украинцев - это главное. А что делать с этой реальностью может подсказать только победа СВО, в которую многие верят и на Украине. СВО – это и расплата за прежнюю беспечную неблагодарность украинцев, и их надежда на то, что все еще может быть хорошо. Может быть. Потом. Если украинцы, конечно, захотят... Источник - Украина.Ру

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