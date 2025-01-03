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Российский газ в Европе - все только начинается
14:30 04.01.2025

Сергей Савчук

К счастью или на беду, но в новогодние праздники, если не учитывать планомерное продвижение наших войск на ряде направлений фронта, главным событием стало прекращение подачи газа в украинскую ГТС. Киев, верный своей цирковой политической манере, умудрился и эту ситуацию превратить в мощную победу, заявив, что это не "Газпром" перекрыл вентиль, а Украина перестала транспортировать газ агрессора. Казалось бы, все - завершена целая эпоха, но мы осмелимся утверждать, что в данной исторической и геополитической симфонии это не финал, а лишь интерлюдия.

Давайте обо всем по порядку, а то в последнюю неделю набилось столько больших и малозаметных событий, что не мудрено и запутаться.

Главное заявление о судьбе украинского транзита прозвучало под занавес уходящего года из уст Владимира Путина. Дословно глава государства на вопрос о подписании нового соглашения ответил, что эта страница закрыта. В точности формулировок президента сомневаться не приходится, но нужно помнить, что Владимир Владимирович - политик с громадным стажем, а его талантами, скрипя зубами, восхищаются даже отъявленные русофобы. А еще Путин юрист, и потому читать его заявления нужно буквально. В конкретном случае он ответил: "Контракта нет, и за три-четыре дня заключить его невозможно, его не будет". Точка.

Фактически это констатация факта, и никаких вторых и третьих смысловых слоев здесь искать не нужно.

При этом вместе с Украиной в принципиальную бутылку полезла и Молдова. Там отказываются признавать долг за поставленный природный газ в размере свыше 700 миллионов долларов. Притом что в 2021 году компания "Молдовагаз" заключила новое соглашение с "Газпромом", признала наличие и размер долга и обязалась его погасить. На дворе 2025-й - и Кишинев резко передумал, возложив всю финансовую ответственность на Приднестровье: якобы это пророссийский регион не платит Москве за поставки газа. Сие умышленная ложь, так как импорт газа в Молдову шел напрямую с Украины.

В результате самоубийственного упрямства поставки в Молдову были перекрыты, началось мгновенное схлопывание местной энергетики. Введены графики тотальных отключений света, на общественных зданиях погасла иллюминация, внутри остановлены лифты и системы климат-контроля. Парламент призывает сограждан экономить электричество и поддерживать в домах температуру не выше 19 градусов. В Приднестровье прекращена подача газа в жилые дома, перекрыты отопление и горячая вода.

Одновременно с разрывом отношений с "Газпромом" от Кишинева отвалилась еще и крупная Молдавская ГРЭС, расположенная в городе ПМР и входящая в состав группы "Интер РАО ЕЭС". Питавшая значительную часть Молдовы станция в новогоднюю ночь перевела топки с газа на уголь, текущих запасов которого должно хватить до начала марта.

Правящая команда, перенимая медийный опыт своих киевских друзей, впрочем, с гордостью отчиталась в том, что 1 и 2 января энергетика республики не умерла совсем, так как удалось закупить немного электричества в Румынии. В дальнейшем местные руководители очень рассчитывают на братскую помощь украинского "Энергоатома".

Мы не просто так уделили внимание молдавскому энергошторму. Существует мнение, что крохотная и бедная Молдова в рамках своего осознанного пике может стать шаблоном для дальнейших - намного более масштабных - деструктивных процессов уже внутри Евросоюза.

Что касается "Энергоатома", то есть основания предполагать, что некоторый объем перетоков на юг он обеспечить сможет, но вопрос в том, какого размера и насколько постоянными будут эти поставки. Для Молдовы же вопрос переходит в категорию жизненно важных, так как у ее европейских союзников нет ни избыточных мощностей генерации, ни свободного газа. Его стоимость на европейских биржах на фоне прекращения транзита медленно, но уверенно растет в среднем на один процент в сутки, но уже сейчас цена за тысячу кубометров является максимальной с ноября 2023 года.

Этот разговор нельзя вести без упоминания Украины, ее позиции и, что главное, - причин явных и незаметных.

В качестве основных постулатов безальтернативности импорта и транзита российского газа обычно приводились два утверждения. Что без этого газа невозможно обеспечивать нужды самой Украины, а Киеву жизненно важно получать плату за прокачку газа. В реалиях 2025 года оба эти тезиса уже не вполне актуальны.

Во-первых, внутреннее потребление на Украине сжалось до минимума. Если в 1992 году стране требовалось 110 миллиардов кубометров газа в год, из которых свыше 40 миллиардов съедала мощная еще советская промышленность, то в 2023-м эти показатели рухнули до 19 и четырех миллиардов соответственно. То есть общий расход сократился в пять, а промышленный - в десять раз. По последним опубликованным данным, за 2021 год Киев с треском провалил инвестиционную программу "20/20" и осилил собственную добычу в размере 19,8 миллиарда кубических метров. При дозакупке определенных объемов в Польше и Венгрии этого вполне достаточно, чтобы поддерживать слабый пульс в теле национальной экономики.

К тому же советская ГТС для нужд самой Украины сегодня избыточна. Более того, ее физическая инфраструктура изношена до предела. Еще в 2015 году аудит, проведенный независимой немецкой компанией, оценивал объем инвестиций, необходимых для приведения УГТС в нормативное состояние, в 2,5 миллиарда евро. С учетом деградационных процессов сегодня эту же сумму можно смело увеличить до семи-восьми миллиардов. У Киева таких денег нет, а всех потенциальных покупателей своей фантастической наглостью отвадил еще Порошенко.

Во-вторых, транзитная плата для Киева уже не столь вожделенная цель. Вспомним, что в конце октября 2024-го Министерство финансов Незалежной признало госдолг Украины в размере 156 миллиардов долларов. Если в 2025 году Киев, как планируется, привлечет внешних займов на 35 миллиардов, то внешний долг Украины превысит 102 процента от текущего ВВП. При таких долгах 800 миллионов уже особой роли не играют. Их потерю иллюстрирует украинская же поговорка "Сгорел сарай - гори и хата".

Ну, и главное.

Сейчас российский газ попадает в ЕС либо через "Южный поток" и Турцию, либо в виде СПГ. Однако события последних двух недель настойчиво намекают, что история с украинским транзитом далеко не завершена. Напомним для тех, кто под занавес года много работал и был занят приятными хлопотами.

Во второй половине декабря Виктор Орбан предложил мирный план урегулирования украинского кризиса. Зеленский в хамской манере ответил, что Украина не нуждается в услугах "холопов Путина". Затем в Москву прилетел Роберт Фицо, который о чем-то говорил с нашим президентом. Коммюнике встречи было предельно лаконичным, но Фицо с ходу предложил встречу Зеленскому, не скрывая, что разговор пойдет о газе. Киевский виртуоз нетрадиционного фортепиано ответил столь же наглым отказом. Далее началась заочная пикировка, в которой Роберт Фицо предлагал Киеву не терять деньги за транзит и дружбу со странами ЕС, а также напомнил Евросоюзу арифметическую истину, что от прекращения транзита ущерб для еврозоны и Украины будет многократно хуже, чем для Москвы.

Владимир Путин в упомянутом выше заявлении лишь констатировал факт невозможности заключения любого нового контракта к новому году. И не более. Активность Роберта Фицо, его обещание перекрыть поставки электроэнергии на Украину, достаточно холодная зима в Европе, иссякающие запасы газа в европейских ПХГ (менее 75 процентов на момент написания) во всей этой запутанной истории ставят не точку, а многоточие.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735990200


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