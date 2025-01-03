Тегеран презентовал новые дроны с ракетами "воздух - воздух"

14:41 04.01.2025

Мировые СМИ и экспертные паблики распространили интересное видео, сделанное военными Ирана.



Таким образом официальный Тегеран доказал миру, что смог успешно закончить модернизацию дронов с ракетами типа "воздух - воздух".



