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|Тегеран презентовал новые дроны с ракетами "воздух - воздух"
14:41 04.01.2025
Мировые СМИ и экспертные паблики распространили интересное видео, сделанное военными Ирана.
Таким образом официальный Тегеран доказал миру, что смог успешно закончить модернизацию дронов с ракетами типа "воздух - воздух".
Беспилотники имеют увеличенную дальность действия.
Эксперты оборонной отрасли также констатируют большую высоту полета, вместе с улучшенными радиолокационными и оптическими характеристиками.