 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Жена Байдена получала драгоценности от украинских дипломатов
15:00 04.01.2025

Жена Байдена получала драгоценности от украинских дипломатов – The Washington Post

Сергей Рыжов. 04.01.2025

Принадлежащее основателю "Амазон" Джеффу Безосу издание The Washington Post публикует материал со ссылкой на ежегодный отчет Офиса начальника протокола Государственного департамента США о подарках федеральным служащим.

В документе подробно описаны "дико дорогие подарки", преподнесенные Байдену и первой леди Джилл Байден в 2023 году.

Согласно отчету, жена уходящего президента Джилл Байден получила в подарок от посла Украины Оксаны Маркаровой бриллиантовую брошь стоимостью $14 000. Также среди подарков первой леди выращенный в лаборатории бриллиант весом 7,5 карата и стоимостью $20 000 бриллиант от премьер-министра Индии Нарендры Моди.

"В наше время президент может получать на $15 000 подарков в год, согласно данным Национального архива. Подарки от иностранных правительств почти всегда принимаются, потому что, как сообщается в отчете Госдепартамента: непринятие вызовет смущение дарителя и правительства США", - уточняется в документе.

По закону все федеральные служащие обязаны сообщать о подарках из иностранных правительственных источников стоимостью 480 долларов и более. Президент, первая леди и вице-президент Камала Харрис были самыми частыми получателями иностранных подарков, учитывая их должности.

Среди примечательных подарков в отчете за 2023 год - портрет с драгоценными камнями стоимостью 2100 долларов, подаренный президенту Байдену Нгуен Фу Чонгом, бывшим лидером Коммунистической партии Вьетнама, и часы стоимостью $11 000, подаренные директору ЦРУ Уильяму Бернсу.

Эти часы были затем уничтожены, а информация об их происхождении не была включена в отчет, в котором подчеркивается, что глава разведывательного ведомства может попросить исключить такую информацию, "если ее публикация может негативно повлиять на источники или методы разведки Соединенных Штатов".

Другой высокопоставленный сотрудник ЦРУ получил в подарок женский ювелирный набор стоимостью 30 000 долларов, который также был уничтожен.

Интересно, что после опубличивания информации о подарке Маркаровой несколько американских медиа обратились в посольство Украины в США с вопросом о подаренном украшении.

Украинская послица указала, что брошь якобы сама получила в подарок от украинского ювелира, харьковчанина Станислава Дрокина.

"Он начал серию "Незабудок", и в особые дни превращает обломки российских ракет в красоту, добавляя к ним маленькие незабывания из обсиденного титана и бронзы. Станислав передал мне эту брошь, созданную в День Независимости США 4 июля 2022 года безвозмездно", - подчеркнула. .

Маркарова также принялась оправдываться, что, мол, стоимость материалов, из которых изготовлена ​​брошь, "символична", однако ее художественная ценность и значение чрезвычайно важны.

"Себестоимость недорогих материалов даже смешно указывать, однако искусная работа и значимость такого подарка бесценна с моей точки зрения. И конечно Украина не покупает и не дарит ценные подарки", – говорит украинская послица.

Источник - politnavigator.news
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