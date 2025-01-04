Квебекский вопрос: спровоцируют ли предложения Трампа раскол Канады?

15:26 04.01.2025 Сторонники независимости франкоязычной провинции могут обрести поддержку с неожиданной стороны



04.01.2025 | Дмитрий НЕФЕДОВ



"Предоставьте мне уверенность, что не последует вооруженного сопротивления президенту, несущему власть Североамериканской республики; дайте мне еще тридцать лет жизни, и я обещаю Вам во владение весь американский континент и контроль над всем миром", – возгласил в 1867 году, после завершения кровопролитной Гражданской войны в США госсекретарь Уильям Генри Съюард, считающийся многими современниками и исследователями провозвестником многих позднейших международных доктрин будущей сверхдержавы XX века.



Если верить источникам Fox News, в ходе встречи в резиденции Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде будущий хозяин Белого дома сообщил премьер-министру Канады Джастину Трюдо о своем намерении прямо в день инаугурации (если он, конечно, до нее доживет и если действо не сорвется по каким-нибудь иным форс-мажорным причинам. – Прим. ред.) ввести 25-процентные ввозные пошлины на все товары из Канады. По уверениям миллиардера, это случится, если Оттава не сможет решить вопрос с нелегальной миграцией и не уменьшит торговый дефицит, якобы составляющий около 100 млрд. долл. В ответ на замечание Трюдо о том, что это может убить канадскую экономику, Трамп предположил, что Канада могла бы стать 51-м штатом США, а Трюдо – его губернатором, на что тот отреагировал "нервным смехом". Чем дальше – тем поводов для нервного перевозбуждения больше: "тарифный гамбит" Трампа привел к политическому кризису внутри кабинета министров Канады. В частности, в отставку подала вице-премьер Христя Фриланд, внучка нациста-бандеровца и давняя соратница Трюдо, по факту обвинившая своего бывшего шефа в следовании легкомысленной политике, которая сделает Канаду уязвимой перед Трампом.







…На протяжении всей истории двусторонних отношений, восходящих ко временам Войны за независимость, американцы использовали весьма разнообразные по характеру и тактике приемы вовлечения Канады в орбиту своего экономического и политического доминирования (1). В этой связи неудивительно, что недавние (пока – вербальные) инициативы Трампа присоединить соседние страны и территории вызвали в соседней Канаде оживленный отклик вперемешку с опасениями. В полной мере это относится и к славной своими сепаратистскими настроениями франкоязычной провинции Квебек с ее более чем 800-километровой границей и тесными экономическими связями с южным соседом. Получивший благодаря разнообразию ландшафтов неофициальное прозвание Прекрасная провинция, Квебек составляет почти 30% территории Канады и около четверти населения Страны кленового листа, обеспечивая от 22 до 25% национального ВВП. Параллельно языково-культурно родственной Франции Квебек в последние десятилетия достаточно активно развивал связи и с Соединенными Штатами, стабильно остающимися основным торгово-экономическим партнером Прекрасной провинции. Примерно с середины 1970-х годов в США идет большая часть квебекского экспорта, и эта доля продолжает стабильно расти (в начале 1980-х годов – 65%, в середине 1990-х – 82%, в начале 2010-х годов – до 87%). Особое значение имеет сфера туризма, ибо американцы составляют более 60% посещающих Квебек туристов, и с целью дальнейшего их привлечения в различных городах Америки периодически организуются мощные рекламные кампании, известные как "квебекские сезоны" (2).



Уже только эти параметры показывают, что в случае дальнейшего обострения ситуации, обусловленной "предложениями" Трампа, от которых едва ли получится отмахнуться просто так, и без того не слишком стабильное федеративное устройство Канады может быть поставлено под вопрос.



Еще в середине 2022 года в Квебеке, после 1970-х и 1990-х годов, в очередной раз актуализировался сепаратистский дискурс после принятия местным парламентом закона "О дополнительных мерах по использованию национального языка", который приветствовался не только парижанами, но и внешнеполитическими ведомствами большинства государств-участников "Франкофонии". В соответствии с документом, иммигранты и беженцы должны общаться с официальными структурами Квебека сугубо на французском языке через 6 месяцев после прибытия под угрозой отказа от обслуживания, даже с рассмотрением вопроса об их выселении из Квебека. Кроме того, закон ограничивает использование английского языка в правовой системе и даже ограничивает прием в англоязычные школы провинции, число которых там постепенно сокращается...



Правящая "Коалиция за будущее Квебека", вступающая за большую автономию региона от Оттавы, получила поддержку левоцентристской партии "Солидарный Квебек" в принятии законопроекта 78 голосами за, при 29 против. Контролирующий около 15% местных депутатов "Солидарный Квебек" – тоже в ряду сторонников большей автономии, в т. ч. по внешней политике и торговле. Как ни парадоксально, радикальная "Партия Квебека", представленная в парламенте 12 депутатами, при голосовании воздержалась, заявляя, что "законопроект не зашел достаточно далеко в плане укрепления суверенитета Квебека и его ограждения от ассимиляторских устремлений Оттавы".



Комментируя принятый закон, премьер провинции Франсуа Лего отметил: "...я не знаю языкового меньшинства, которое лучше обслуживается на своем родном языке, чем англоязычное сообщество в Квебеке. Мы гордимся этим, но мы также гордимся тем, что являемся франкоязычной нацией в Северной Америке и наш долг - защищать наш общий язык". Уточним: квебекский премьер, делая реверанс составляющего около 20% англоязычному сообществу региона, говорит не об автономном Квебеке в составе Канады, а именно о "франкоязычной нации".



Административно-политический статус Квебека уточнен в Конституции Канады (1982 г.). Провинция имеет полномочия принимать законы по имущественному и гражданскому праву, в отправлении правосудия, в бюджетной поддержке местной экономики, в сфере здравоохранения, образования, экологии, в обустройстве беженцев / иммигрантов. Референдумы о статусе региона 1980 и 1995 годов, вокруг которых ломалось немало копий, не привели к отделению Квебека от Канады. При этом, разыгрывая козырь не менее чем 60-процентной поддержки со стороны избирателей на упомянутых плебисцитах, власти провинции добивались большей автономии в сферах правоприменения "языкового" закона 2022 года.



Отметим, что спектр требующих независимости Квебека партий и общественно-политических групп весьма пестр: наряду с "Солидарным Квебеком" и "Партией Квебека", это созданный в 1991 году еще более радикальный "Квебекский блок", "Фронт освобождения Квебека" ("ФОК") и еще около десятка франко-националистических группировок в ряде районов провинции. "ФОК" появился на свет еще в 1963 году с поддержкой от сепаратистов французской Корсики и организации баскских сепаратистов "ЭТА", и через короткое время перешел на нелегальное положение. В 1970 г. боевики "ФОК" ликвидировали вице-премьера Квебека Пьера Лапорта, выступавшего против отделения провинции от "британской" Канады...







Характерно, что в период президентства Шарля де Голля (1958-69 гг.) Париж официально выступал за независимость Квебека. Отчасти это было связано с потерей к началу 1960-х годов некогда обширной французской колониальной империи, неудачами в Алжире и стремлением Парижа взять реванш в Западном полушарии, тем более в контексте непростых (если не сказать – конфронтационных) отношений Парижа с Вашингтоном в "деголлевский" период.



Напомним, в 1968 году Франция впервые предоставила франкоязычной стране Гаити, де-факто протекторату США, крупную финансово-экономическую помощь, свыше 70% которой составляли безвозмездные кредит и товарные поставки, а также поддержала требования местного правителя Дювалье о воссоединении с оккупированным США гаитянским островом Навасса (между Гаити и Ямайкой). А еще ранее, 24 июля 1967 г., Шарль де Голль, впервые прибывший в Канаду с официальным визитом, публично заявил в Монреале об "исторической самостоятельности, особой миссии французской нации в Северной Америке", выдвинув в эпилоге выступления броский лозунг "Да здравствует свободный Квебек!", вызвавший восторженную реакцию франко-канадцев. В свою очередь, власти Оттавы и англо-канадская общественность отреагировали на слова де Голля крайне негативно. "...Некоторые заявления президента Франции представляются неприемлемыми для канадского народа и его правительства", – заявил премьер-министр Л. Пирсон, после чего де Голль прервал визит в Канаду с тем, чтобы демонстративно прибыть на близлежащие французские острова Сен-Пьер и Микелон, где он снова высказался за независимость Квебека. В конце 1967 г. – первой половине 1968 г. де Голль несколько раз публично высказывался по поводу "несовершенства" и "непрочности" государственного устройства Канады, о необходимости "изменения ее структуры" с перспективой достижения Квебеком "ранга суверенного государства" (3).



Так что вовсе неспроста яркий лозунг де Голля и его портреты нередко сопровождают мероприятия сторонников независимости Квебека. Поднимут ли они на свои знамена недавние изречения Трампа? При всей экстравагантности выдвигаемых им проектов они могут запустить сценарии тотальной перекройки границ на многих континентах на пути к новому многополярному миру.



Примечания



(1) Цит. по: Киселева О. Дипломатия США и планы аннексии Канады после гражданской войны 1861-1865 гг.

(2) Акимов Ю. Отношения Квебека и США в 1940-е – начале 2010-х годов // Вестник СПбГУ. Сер. 6. 2015. Вып. 3

(3) Акимов Ю. Квебекский фактор в канадско-французских отношениях // Мировая экономика и международные отношения, 2018, том 62, № 7. Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735993560





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 25 декабря 2024 года №744

- Год единства и созидания

- Маулен Ашимбаев встретился с юными параспортсменами Казахстанской федерации бочча

- Олжас Бектенов провел заседание Совета по переходу к "зеленой экономике"

- Идеологический блок: итоги года

- Состоялось торжественное собрание, посвященное 90-летию КазНУ им. аль-Фараби

- В Правительстве обсудили ход реализации совместных проектов с корпорацией CNPC

- Социальное самочувствие населения РК: итоги 2024 года

- Истерия вокруг авиакатастрофы продолжает нарастать

