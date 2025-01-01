Основные итоги 2024 года. Что станет с Украиной в 2025 году, - Ростислав Ищенко

15:35 04.01.2025 Ростислав Ищенко

автор издания Украина.ру



Часы двенадцать бьют. Основные итоги мировой политики в 2024 году

01.01.2025



Люди всегда ждут от Нового года изменений к лучшему во всех сферах. Если на бытовом, региональном и даже государственном уровне такие ожидания часто бывают оправданы, и, в том что касается России скорее всего будут оправданы в 2025 году, то на глобальном уровне резкое улучшение общей ситуации не предвидится.



С распадом СССР возникла глобальная политическая и экономическая система, начавшая распадаться раньше, чем успела окончательно оформиться и укрепиться. Причина – эгоизм, нарцисизм и самоуверенность американских элит, получивших в начале 90-х власть над миром, но не осознавших, что власть только тогда чего-то стоит, когда она сопряжена с ответственностью.



Проще говоря власть должна удовлетворять не только властвующих, но и подвластных. Если последние не видят от власти пользы, у них возникает желание избавиться от нее, ибо любая власть – расходная статья.



Когда в современных конституциях пишут, что народ – единственный источник власти, то это не выдумка и не пропаганда, а всего лишь констатация факта. Если власть не решает проблемы, которые народ считает для себя важными, то рано или поздно создаются общественные структуры, призванные эти проблемы решить. Народ начинает их напрямую финансировать, с их мнением он считается больше, чем с мнением формальной власти.



В результате через непродолжительное время констатируется двоевластие (по крайней мере в какой-то сфере государственного управления). Если же дело заходит достаточно далеко, то реальная власть незаметно перетекает в параллельные структуры, после чего у официальной власти есть три пути:

· признать параллельные структуры и разделить с ними ответственность, постепенно интегрируя их в действующую систему;

· просто уступить им власть без борьбы (мирный переход – "бархатная революция");

· попытаться подавить конкурирующие структуры и, тем самым, создать революционную ситуацию, в которой власть сможет победить только если сама изменится, если же нет, то рано или поздно, с большим или меньшим кровопролитием, она проиграет.



Устойчивое расширение власти за пределы ранее подконтрольной ей территории возможно лишь в том случае, если новые подвластные согласились с теми условиями, на которых им предлагается делегировать власть народа управленческим структурам.



Поначалу народы планеты были согласны с исполнением США роли мирового жандарма, глобального судьи и даже администратора. Однако они быстро столкнулись с неадекватностью американской элиты возложенным на нее обязанностям. Американская элита не считала нужным соответствовать чаяниям не только неамериканских народов, но и американского народа. При этом, если народ США терпел ее так как американская элита за счет своей глобальной гегемонии обеспечивала ему более высокий уровень жизни, чем был у большинства других народов планеты, то остальные, рассчитывавшие, что американская глобальная гегемония поможет и им поднять уровень жизни, быстро в ней разочаровались.



США еще по инерции расширяли ареал своей власти (в основном силовым путем), но их гегемония уже трещала по швам, так как никого не устраивала за пределами США, а вскоре не смогла обеспечивать и внутриамериканский элитный консенсус. Поэтому американская борьба за сохранение гегемонии началась и шла параллельно с установлением американской гегемонии.



Это сыграло с американскими элитами злую шутку. Они не заметили, что создаваемая ими система вползла в кризис раньше, чем окончательно оформилась. Большая часть американских элит рассматривает нынешний системный кризис просто как очередные политические трудности. Да, они самые большие за всю историю США, да, американцы даже готовы согласиться с наличием острейшего глобального политического кризиса. Но они не рассматривают его как системный и пытаются бороться с ним в рамках системы.



Отсюда потуги Трампа "сделать Америку вновь великой", фактически речь идет о возращении утраченных политических и экономических позиций, без изменения сущности системы, кризис которой и привел к утрате этих позиций. Недавнее заявление Трампа о том, что он введет стопроцентные пошлины на товары тех стран, которые попытаются вытеснить доллар с позиции главной мировой резервной валюты и валюты торговых расчетов, демонстрируют полное критическое непонимание ситуации.



Проблемы доллара вызваны в первую очередь попытками США использовать его как оружие. Мир был готов даже платить Вашингтону ренту, как эмитенту глобальной резервной валюты, так как удобства, создаваемые долларом, окупали эту ренту. Но мир не готов пользоваться валютой, которая в любой момент может быть изъята эмитентом. Поскольку же устойчивость любой валюты, ее популярность обусловлены доверием к ней пользователей, а попытка заставить пользоваться валютой насильно приводит только к свертыванию операций этой валютой обслуживаемых, заявления и действия Трампа лишь подрывают позиции доллара и усугубляют и без того незавидное положение США, которое, как предполагалось, они должны выправить.



Следует иметь в виду, что до недавних пор Трамп рассматривался американскими элитами, как enfant terrible – радикальный реформатор, пытающийся в корне изменить всю систему. Если эти жалкие потуги считались планом радикальных реформ, можно только ужасаться представлениям о современном мире, которым руководствуются более "традиционные", чем Трамп американские политики.



Изложенное не позволяет нам оптимистично оценивать глобальные процессы в 2025 году. Очевидно, что США и зависимые от них союзники (фактически их клиентела) будут и в новом году проводить характерную для последних десятилетий политику силового подавления (не обязательно военного, но политического, экономического, финансового, хоть где удастся и военного тоже) оппонентов. Неизбежные провалы этой политики будут пытаться компенсировать усилением давления.



Метод отработан в ходе санкционной войны с Россией. Не работают санкции, введем вторичные, если и они не помогают, значит вводим санкции третьего порядка, затем четвертого и так до бесконечности. Вначале санкции распространяются на тех, кто помогает России обходить американские санкции, затем на тех, кто не помогает США давить Россию санкциями, затем на тех, кто помогает плохо, затем на тех, кто недостаточно, на тех, кто не благодарит за предоставленную возможность ввести против России санкции и т.д.



Задуматься о том, что, если санкционный эксперимент все время проваливается, то возможно он изначально ошибочен, нельзя. Ибо против тех, кто думает, тоже вводят санкции.



Таким образом, в 2025 году конфронтация между Россией и Западом будет нарастать и распространяться на новые регионы. Кроме того, с высокой долей вероятности США таки начнут экономическую войну против Китая. Единственное что внушает некоторый оптимизм, по сравнению с другими американскими политиками, Трамп все же более последователен в попытках избежать прямого военного столкновения Запада с Россией.



Так что, хоть и сейчас радоваться особо нечему, при другом исходе американских выборов глобальная ситуация могла бы быть еще хуже.



***



Часы двенадцать бьют. Основные политические итоги года для России

02.01.2025



Для России 2025 год должен ознаменовать юридическое завершение СВО. Фактически разгром Украины состоялся уже в 2023 году – после провала летне-осеннего наступления ВСУ у Киева не было больше ни одного шанса добиться компромиссного мира с Россией.



Примерно с ноября 2023 года вопрос заключался только в цене, которую Украина заплатит, прежде, чем капитулирует.



Единственное, что изменилось в течение 2024 года, российское руководство, которое еще в начале года явно склонялось к сохранению некоей нейтральной "независимой Украины" в урезанных границах, явно начинает сомневаться не столько даже в целесообразности (это вопрос можно дискутировать вечно, выяснить кто прав можно только эмпирически), сколько в реалистичности сохранения некоей самоуправляемой политической единицы на части территории современной Украины.



Вопрос о судьбе пока еще украинских территорий представляет из себя главную трудность и, очевидно, наряду с избеганием прямого военного столкновения с Западом, будет главной проблемой российского руководства в 2025 году. До сих пор разгромленная на поле боя Украина существовала юридически, а ее власть могла как-то контролировать территорию и обеспечивать выживание остатков населения, но на данный момент военный крах киевского режима со всей очевидность перетек в политическую катастрофу. Собственные украинское управленческие структуры больше не в состоянии выполнять функции, связанные с государственным управлением. Ожидаемы в ближайшем будущем распад фронта добьет их окончательно.



С этого момента перед Россией в полый рост встанет вопрос "украинского наследства". Помимо того, что лучшее (наиболее выгодное в данный момент для России) решение этого вопроса очень трудно угадать, в российском обществе в принципе нет единого мнения относительно того, как распорядиться "украинским наследством". То есть, помимо принятия решения, власти надо будет еще и убедить народ в его правильности.



Ситуация осложняется двумя моментами:



1. Для достижения окончательной победы войскам надо наступать. При этом украинская власть заявляет о своей готовности продолжать войну до тех пор, пока у нее останется малейший клочок украинской территории и хоть один солдат. Таким образом, Киев вынуждает ВС РФ наступать до западной границы или до полного уничтожения ВСУ и коллапса украинской политической структуры (в зависимости от того, что случится раньше).



Однако занятые российскими войсками, обильно политые русской кровью территории, с русскоговорящим населением и памятниками русской истории и культуры на каждом шагу, будет морально трудно потом оставить и кому-то отдать. В том числе и потому, что даже та часть населения, которая сегодня уверена, что "нам не нужны" Харьков, Киев, Днепропетровск и Одесса, совсем недавно были так же уверены, что "нам не нужны" Херсон и Запорожье и даже в нужности Донецка и Луганска сомневались. Но когда эти территории были заняты русской армией и вошли в состав России мнение большинства резко изменилось. Ибо одно дело отказываться от того, что тебе не принадлежит, а другое от своего, да еще и потом-кровью полученного.



2. При решении проблемы "украинского наследства" необходимо будет учитывать неопределенную жадно-трусливую позицию наших восточноевропейских соседей, которые одновременно хотят и буфер от России сохранить и бывшими западными украинскими территориями поживиться, для венгров, румын и словаков это еще и проблема компактного проживания в западных регионах Украины этнически близкого населения.



С восточноевропейцами придется считаться, хотя бы по-минимуму, потому, что мы хотим избежать общеевропейской войны и, с окончанием СВО выйти из горячей фазы конфликта, а часть западных элит пытается горячую фазу продлить и после Украины, даже расширить ее. Позиция восточноевропейцев в данном вопросе будет ключевой, ибо только их территории могут стать очередным плацдармом для военной агрессии против России.



Если бы они открыто заявили свои претензии на какие-то территории бывшей Украины, с ними было бы что обсуждать. Но они действуют по принципу "да" и "нет" не говорить – не претендуют и не отказываются от претензий. Уговаривать их, ясное дело, никто не будет, но при решении вопроса "украинского наследства" с этой стороны нас тоже могут поджидать самые разные неожиданности.



В целом для России в 2025 году общая ситуация смещается от актуальности обеспечения своей оперативной физической безопасности (в том числе военным путем) к актуальности обеспечения своей долговременной политической безопасности, которая достигается в основном дипломатическими усилиями. При этом надо понимать, что четкого водораздела – вчера шли боевые действия, а сегодня уже заседают дипломаты не будет. Дипломатические усилия предпринимаются всеми сторонами постоянно: предпринимались до СВО, предпринимаются во время СВО, будут предприниматься после СВО.



Собственно военные усилия, равно как и экономические и прочие санкции, и информационную войну, стороны рассматривают лишь как поддержу своих дипломатических усилий – создание благоприятных условий для продвижения своей позиции. С другой стороны, долговременные военные усилия также ставят перед дипломатами дополнительную задачу закрепления их результатов.



Решение стоящей перед Россией генеральной проблемы – достижение прочного мира с Западом, на основе признания им новой расстановки глобальных сил и необходимости создания новой системы глобальной безопасности, учитывающей изменившиеся реалии, в 2025 году недостижимо. Запад не считает себя ни проигравшим, ни в достаточной степени истощенным, чтобы идти на конструктивный диалог.



В течении текущего года России необходимо решить две проблемы:

· закрепить результаты одержанной на Украине военной победы, надежно обеспечив безопасность своих западных границ;

· попытаться избежать втягивания в новую конфронтацию, которую агрессивные, русофобски настроенные круги Запада усиленно готовят.



Если эти проблемы будут успешно решены, то, тем самым будет обеспечен отличный задел на 2026-2027 годы. Потеря Украины и отсутствие возможности навязать России новый военный конфликт поставит Запад перед необходимостью, если не в начале (в 2026 году), то в конце этого срока (ближе к 2028 году) согласиться таки на конструктивные переговоры по глобальному урегулированию с участием всех заинтересованных сторон.



При всем этом надо иметь в виду, что для России сам факт победного завершения СВО будет иметь важное символическое значение. Именно поэтому наши враги попытаются, и уже пытаются, информационно дезавуировать нашу победу на поле боя, убеждая российское общество, что результат не соответствуют приложенным усилиям.



Необходимо понимать, что мы не стремимся военным путем победить весь мир. Наша задача добиться признания Западом новой реальности, в которой США больше не являются гегемоном планеты. Причем сделать это максимально аккуратно, без лишних жертв и разрушений, тем более без срыва в глобальную конфронтацию.



Третья мировая война – то, чем США умышленно пугают мир, чтобы оставить Россию без поддержки. В их интерпретации отказ от американской гегемонии делает мировую войну неизбежной. Мы же успешно убеждаем мир, что это не так, что именно попытки сохранить американскую гегемонию вопреки реальным потребностям человечества подталкивает мир к войне, причем конфликты развязывает Запад.



***



Часы двенадцать бьют. Что станет с Украиной в 2025 году

03.01.2025



Украине в 2025 году будет проще всего. От нее и раньше мало что зависело, но больше от нее не зависит даже ее собственная судьба. Остаткам населения тем лучше, чем скорее прекратится существование украинской государственности – тем больше людей и материальных ценностей уцелеет, тем скорее они перейдут к нормальной жизни.



Причем гражданам исчезающего государства по большому счету должно быть все равно, кому отойдут их территории – хуже, чем при украинской независимости им не будет нигде. Уже сейчас украинцы готовы нищенствовать в Европе, всеми правдами и неправдами прорываться через Шереметьево в Россию, лишь бы не "розбудовуваты украйинську дэржаву". Самое страшное что может ожидать часть украинского населения, это если глобальная ситуация сложится таким образом, что на части бывших украинских территорий уцелеет некое независимое государственное образование. Тем, кому придется жить в нем и продолжать наслаждаться независимостью, не позавидуешь.



Впрочем, пока режим Зеленского не коллапсировал окончательно, всем соседям Украины расслабляться рано. Причем восточноевропейцам в первую очередь. Единственный свой шанс уцелеть Зеленский видит в провоцировании большой европейской или даже мировой войны и приложит все силы, чтобы подвести таки мир к краю катастрофы.



Логика киевской пародии на Гитлера проста: ядерной войны никто не хочет, значит подойдя к ядерному порогу все должны будут остановиться и согласовать мир на основе взаимных уступок. В Киеве рассчитывают, что сохранение украинского режима в урезанном территориально варианте будет частью общего компромисса.



Это неправильный подход, так как СВО началась именно из-за угрозы всеобщему миру, исходившему от Украины. Россия – глобальная ядерная держава и угроза ей – угроза всем, поскольку никто заранее не знает как далеко зайдет дело и какие именно средства самозащиты придется применить. Украина же не просто инициативно предоставляла свою территорию для организации операций против России и не просто вела провокационную по отношению к Москве внешнюю в внутреннюю политику, Киев добивался именно полномасштабного столкновения России и Запада, видя свою роль лишь в создании повода к войне.



Сейчас, когда украинские власти убедились, что добровольно участвовать в их военных авантюрах Запад не желает (помогать – сколько угодно, а воевать нет) для них стало актуальным принуждение Запада к участию в военном конфликте, независимо от его собственного желания, а для этого создание таких условий, при которых от прямого конфликта с Россией Запад уклониться не сможет.



Серьезный конфликт нескольких восточноевропейских стран с Россией, по мнению Киева не сможет оставить НАТО безучастным. Ведь если блок не вмешается, то его эффективность окажется скомпрометированной – кому нужен военный союз, который никого не защищает?



Именно поэтому Украина, бесперебойно транзитировавшая российский газ все время конфликта решила внезапно остановить транзит (кстати в полном противоречии с ею же подписанной и ратифицированной Европейской энергетической хартией, которая обязывает транзитные страны в любом случае обеспечивать доставку энергоносителей от поставщика потребителю). При этом транзит нефти Украина не прервала.



Не прервала потому, что главную угрозу своему господству в Европе США видели в развитии российско-европейского сотрудничества именно на основе поставок дешевого российского газа, позволявшего европейской промышленности эффективно конкурировать с американской. Одной из главных экономических целей США при развязывании нынешнего конфликта было вытеснение "Газпрома" из ЕС и замещение на европейском рынке российского газа своим.



Почти вся Европа безропотно отказалась от закупок газа в России. Не считая относительно небольших поставок (через Турцию и трансбалканский трубопровод) в Румынию и Сербию (последняя не является членом ЕС), в Евросоюзе получать в серьезных объемах российский газ транзитом через Украину продолжали только Венгрия и Словакия, выступающие против усиления антироссийских экономических санкций и за возвращение к нормальному экономическому сотрудничеству с Россией. Еще Молдавия – не член ЕС, в которой идет борьба умеренных политических сил с антироссийскими ястребами, и Приднестровье.



На Турцию давить бесполезно. Анкара еще лет двадцать назад поставила перед собой задачу стать главным хабом транзитного газа и последовательно ее выполняет, замыкая на себя возрастающие объемы транзита из разных стран. К тому же Турция, хоть и ненадежный, но важнейший член НАТО на южном фланге и единственная боеспособная европейская армия альянса. А вот вырезая из поставок Венгрию и Словакию, Киев рассчитывает изменить их политику в отношении России. Российского газа не будет, придется искать новых поставщиков и новые пути поставки, подстраивая под них свою внешнюю политику.



Провоцируя же энергетический кризис в Молдавии Украина и вовсе надеется, что Кишинев наконец не выдержит и бросится на Приднестровье, также ослабленное прекращением поставок газа из России. Защищая Приднестровье и спасая свой военный контингент на его территории, Россия вынуждена будет вступить в конфликт с Молдавией, что дает Киеву надежду на столкновение Москвы и покровительствующего прорумынским властям Кишинева Бухареста.



Ну а Румыния уже член НАТО и альянсу, особенно его восточноевропейским членам, придется как-то определяться. В любом случае, втягивание в конфликт Молдавии и Румынии должно улучшить для Киева ситуацию на южном фланге, который серьезно ослаблен за счет переброски боеспособных соединений из Николаевской, Херсонкой и Одесской областей в Курскую область и в Донбасс, и где Украина с недели на неделю ждет начала очередного российского наступления.



Нормальному человеку все эти расчеты и надежды киевских властей покажутся ненаучной фантастикой, но не так давно к этому жанру в России и на Украине относили саму возможность военного столкновения между ними. Тем не менее, усилиями киевского режима невозможное быстро стало реальным.



Гигантская провокация, делающая неизбежной войну НАТО с Россией – последняя надежда и голубая мечта киевского режима. Он приложит все силы, чтобы эту провокацию организовать; Другое дело, что для этого тоже необходимо обладать определенным профессионализмом, а у киевских деятелей и с интеллектом, и с психической адекватностью не сложилось, и руки ниже пояса растут.



Но зато энтузиазма им не занимать, отсутствие же мозга избавляет организм от опасных травм при попытке прошибить головой каменную стену. Так что, пока киевский режим агонизирует, он будет пытаться покусать всех окружающих. Другое дело, что коллапс в процессе, и вот-вот эти конвульсии должны прекратиться, но беречься надо – это как раз тот случай, когда мертвые кусают живых. Источник - Ukraina.ru

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