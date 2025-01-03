 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 04.01.2025
18:54  Эркин Мухитдинов возглавил лесную отрасль Узбекистана
18:53  Узбекистан. Скончался певец Бахтиер Султонов
18:50  В Казахстане убирают советские памятники. Кому выгодно избавиться от воспоминаний о той эпохе?
18:44  Утрата года: кого из российских звезд не стало в 2024-м
15:44  По инициативе Таджикистана. ООН объявил 2025 год Международным годом сохранения ледников
15:39  Сельский котик сбил лапой украинский беспилотник
15:35  Основные итоги 2024 года. Что станет с Украиной в 2025 году, - Ростислав Ищенко

15:26  Квебекский вопрос: спровоцируют ли предложения Трампа раскол Канады?
15:04  Министерство странной экономики: $8 млрд Россия потратила на импорт авто и $0,8 млрд на закупку станков
15:00  Жена Байдена получала драгоценности от украинских дипломатов
14:44  Юрий Подоляка: общий обзор ситуации на фронте
14:41  Тегеран презентовал новые дроны с ракетами "воздух - воздух"
14:30  Российский газ в Европе - все только начинается
12:35  Опыт не впрок. Более 100 лет назад распался СССР. Почему? - Вл.Скачко
12:32  Год Спокойного Медведя. Предсказание на заданную тему, - Константин Кеворкян
11:29  Напасть 2025 года. Человечество атакует особо опасный грипп А(H1N1)2009
10:59  Премьер автономной Гренландии Муте Эгеде объявил о курсе на независимость. Кто маячит у него за спиной?
10:30  В России с 5/02 начнет действовать "реестр контролируемых лиц" - неблагонадежных мигрантов
10:26  Трампу назначили решающий суд (по 34 пунктам уголовных преступлений) на 10 января. Могут посадить до инаугурации
10:22  В Германии запретили мужикам ходить в женские бани. Явная дискриминация!
08:33  155-я ("французская") бригада ВСУ разбежалась и расформирована не доехав до фронта
01:46  Климатические прогнозы на 2500 год: Земля станет непригодной для жизни, а люди обречены на вымирание, - The Conversation
01:29  По пути султана: Эрдоган рвется через Сирию к новой империи, - Станислав Тарасов
01:09  Корейская политическая драма "Импичмент Юна", или Как арестовать президента? - Игорь Ким
01:08  Денацификация Украины и роль посольства США при смене режима власти, - С.Луценко
00:50  Мировые войны и конфликты: станет ли 2025 год более спокойным? - Der Tagesspiegel
00:42  Термоядерные двадцатые: эпоха доминирования США завершится в ближайшие 10-15 лет, - Нил Фергюсон
00:27  РосАрмия разворачивает веерное наступление на Покровск
00:17  Дубай. На находящегося в международном розыске рос-пирамидостроителя Сабирова - напали "два казаха", ограбили и отрезали ухо
00:16  Маск обвинил британского премьера Стармера в соучастии в сексуальных преступлениях и требует его отставки
00:09  Джо Байден очнулся и заблокировал продажу сталелитейной фирмы U.S. Steel японской компании
00:03  Битва за Кобаниград. Почему курдам отступать некуда, - СП
Пятница, 03.01.2025
18:53  Точно в цель! Хуситы ударили "гиперзвуковой баллистической ракетой" по электростанции под Тель-Авивом
17:37  На автотрассе под Астаной столкнулось 95 машин - виновны "нарушители скоростного режима"
17:27  Литовскому нацику Барткевичюсу, помочившемуся на русский воинский мемориал в Судже, оторвало пальцы на руках
16:39  Тайна перуанских "мумий инопланетян" сделалась еще более загадочной: найдены еще два странных трупа
16:34  РосАрмия выбила бандеровцев из крупнейшего в Европе Шевченковского литиевого месторождения
16:14  Навстречу инаугурации Трампа, или Страх и ужас в Америке, - В.Прохватилов
15:23  Китай ввел в эксплуатацию крупнейшую в мире ГАЭС "Фэннин"
13:13  Подорвавший себя в Лас-Вегасе террорист оказался матерым американским спецназовцем, с опытом "работы" в Таджикистане и Украине
12:53  В Бадахшане (таджикской провинции Афганистана) мужчинам запретили брить бороды и стричься в "западном стиле"
12:31  Южная Корея на грани гражданской войны. Служба охраны президента Юн Сок Еля не дает полиции его арестовать
12:10  Китай сверг США с еще одного пъедестала. Зачем Пекину ВМС №1
12:06  "Складывается особая ситуация"... Казахстан затеял опасную авантюру, - "Царьград"
10:57  Антироссийские санкции Запада не дали ожидаемого эффекта, - Патрисия Коэн
10:52  Ликвидирован начштаба оперкомандования ВСУ "Запад" Селецкий
10:48  Координационный совет по аналитическим и исследовательским структурам создается в Узбекистане
10:43  Беглая оппозиция не способна разродиться "правительством России в изгнании", - П.Игнатавичюс
10:41  Глубинное государство питается наркотиками, - В.Катасонов
10:24  "Убийственное решение". Как в Европе встречают новый год без российского газа
10:18  Россия увеличила объемы и долю в импорте газа в Кыргызстан
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Таджикистан   | 
По инициативе Таджикистана. ООН объявил 2025 год Международным годом сохранения ледников
15:44 04.01.2025

26 декабря 2024 Климат и окружающая среда

В соответствии с резолюцией, принятой в Генеральной Ассамблее ООН по инициативе Таджикистана в 2022 году, 2025 год объявлен Международным годом сохранения ледников. В программе проведения Года запланировано множество мероприятий, включая конференцию в Душанбе.

Таяние ледников

За последние 20 лет ледники в Западном Тянь-Шане – в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане – сократились на 27 процентов. Их таяние продолжается. В Африке и других регионах мира ситуация еще более тревожная.

Антарктида ежегодно теряет в среднем 150 миллиардов тонн ледяной массы. Гренландская ледяная шапка тает еще быстрее, теряя 270 миллиардов тонн ежегодно. Общий объем тающего льда за один год эквивалентен ледяному пласту высотой пять метров.

К 2050 году, несмотря на усилия, направленные на ограничение повышения температуры, ледники исчезнут на территории трети из 50 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время они ежегодно теряют 58 миллиардов тонн льда, что эквивалентно совокупному годовому потреблению воды Францией и Испанией. Их таяние является причиной почти пяти процентов глобального повышения уровня моря.

Для справки: на территории 50 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО сосредоточены 18 600 ледников общей площадью около 66 тысяч квадратных километров, а это – 10 процентов общей площади ледников Земли. В их числе – расположенные на наибольшей высоте ледники рядом с Эверестом, самые протяженные – на Аляске и последние оставшиеся ледники в Африке.

Значение ледников

Ледники обеспечивают потребности множества людей в таких областях, как водоснабжение, сельское хозяйство, гидроэнергетика и туризм, поэтому крайне важно иметь возможность точно прогнозировать и планировать то, что будет происходить с ними дальше.

Почти два миллиарда человек – каждый четвертый житель Земли – живут в районах, которые обеспечиваются водой за счет ледников и сезонного таяния снега.

Международный год

По инициативе Таджикистана ООН объявила 2025 год Международным годом сохранения ледников. В следующем году в Таджикистане пройдет конференция, посвященная этому вопросу. Для этой страны проблема ледников стоит особенно остро.

На сегодняшний день из 14 тысяч ледников Таджикистана, являющихся основным источником питьевой воды в регионе, более тысячи полностью растаяли, темпы их таяния увеличиваются. При этом осадки и ледники Таджикистана составляют до 60 процентов источника образования водных ресурсов Центральной Азии. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая в сентябре в Генассамблее ООН.

Источник - ООН
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735994640


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 25 декабря 2024 года №744
- Год единства и созидания
- Маулен Ашимбаев встретился с юными параспортсменами Казахстанской федерации бочча
- Олжас Бектенов провел заседание Совета по переходу к "зеленой экономике"
- Идеологический блок: итоги года
- Состоялось торжественное собрание, посвященное 90-летию КазНУ им. аль-Фараби
- В Правительстве обсудили ход реализации совместных проектов с корпорацией CNPC
- Социальное самочувствие населения РК: итоги 2024 года
- Истерия вокруг авиакатастрофы продолжает нарастать
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  