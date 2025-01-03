По инициативе Таджикистана. ООН объявил 2025 год Международным годом сохранения ледников

15:44 04.01.2025

26 декабря 2024 Климат и окружающая среда



В соответствии с резолюцией, принятой в Генеральной Ассамблее ООН по инициативе Таджикистана в 2022 году, 2025 год объявлен Международным годом сохранения ледников. В программе проведения Года запланировано множество мероприятий, включая конференцию в Душанбе.



Таяние ледников



За последние 20 лет ледники в Западном Тянь-Шане – в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане – сократились на 27 процентов. Их таяние продолжается. В Африке и других регионах мира ситуация еще более тревожная.



Антарктида ежегодно теряет в среднем 150 миллиардов тонн ледяной массы. Гренландская ледяная шапка тает еще быстрее, теряя 270 миллиардов тонн ежегодно. Общий объем тающего льда за один год эквивалентен ледяному пласту высотой пять метров.



К 2050 году, несмотря на усилия, направленные на ограничение повышения температуры, ледники исчезнут на территории трети из 50 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время они ежегодно теряют 58 миллиардов тонн льда, что эквивалентно совокупному годовому потреблению воды Францией и Испанией. Их таяние является причиной почти пяти процентов глобального повышения уровня моря.



Для справки: на территории 50 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО сосредоточены 18 600 ледников общей площадью около 66 тысяч квадратных километров, а это – 10 процентов общей площади ледников Земли. В их числе – расположенные на наибольшей высоте ледники рядом с Эверестом, самые протяженные – на Аляске и последние оставшиеся ледники в Африке.



Значение ледников



Ледники обеспечивают потребности множества людей в таких областях, как водоснабжение, сельское хозяйство, гидроэнергетика и туризм, поэтому крайне важно иметь возможность точно прогнозировать и планировать то, что будет происходить с ними дальше.



Почти два миллиарда человек – каждый четвертый житель Земли – живут в районах, которые обеспечиваются водой за счет ледников и сезонного таяния снега.



Международный год



По инициативе Таджикистана ООН объявила 2025 год Международным годом сохранения ледников. В следующем году в Таджикистане пройдет конференция, посвященная этому вопросу. Для этой страны проблема ледников стоит особенно остро.



На сегодняшний день из 14 тысяч ледников Таджикистана, являющихся основным источником питьевой воды в регионе, более тысячи полностью растаяли, темпы их таяния увеличиваются. При этом осадки и ледники Таджикистана составляют до 60 процентов источника образования водных ресурсов Центральной Азии. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая в сентябре в Генассамблее ООН.