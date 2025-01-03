 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Утрата года: кого из российских звезд не стало в 2024-м
18:44 04.01.2025

В 2024 году из жизни ушли многие выдающиеся деятели искусства. В этой статье рассказываем, с кем из российских звезд нам уже не увидеться в 2025-м и чем они запомнились поклонникам.

Раиса Максимова (95 лет)
За свою долгую жизнь Максимова сыграла немало знаковых ролей в кино и театре. Карьера ее началась в Саратовском ТЮЗе, позднее актриса перешла на работу в столичные театры.
На сцене МХАТа и МХТ имени Чехова она блистала в чеховских и горьковских пьесах. Вскоре талантливую артистку заметили кинорежиссеры. В классической экранизации "Идиота" Достоевского, снятой в 1958 году, она сыграла Аглаю Епанчину. На сцену Максимова выходила практически до самой смерти. Свою последнюю роль она исполнила в 2021 году, когда ей было уже 92 года.

Вячеслав Добрынин (78 лет)
С композитором и эстрадным певцом Вячеславом Добрыниным страна попрощалась 1 октября 2024 года.
В середине сентября 2024 года у него случился третий инсульт, который пережить певцу было не суждено. Интересно, что Добрынин не собирался строить музыкальную карьеру. После школы он поступил в МГУ на факультет искусствоведения, потом в аспирантуру. Дебют Добрынина как композитора состоялся только в 1972 году, когда ансамбль "Веселые ребята" записал песню его авторства "На Земле живет любовь". За свою музыкальную карьеру Добрынин сочинил и исполнил тысячи музыкальных треков, но самым известным из них стал трек "Прощай".

Владимир Левкин (57 лет)
Головокружительная музыкальная карьера Левкина началась в 1989 году, когда харизматичного юношу пригласили стать основным солистом группы "На-На".
За годы выступлений в составе группы он стал кумиром миллионов по всему миру, а песни "На-На" регулярно попадали в топ-чарты страны. В 1998 году контракт с руководством группы закончился, и Владимир Левкин покинул коллектив. В ночь с 16 на 17 ноября певца не стало. О кончине сообщила его супруга Маруся Левкина. На своей страничке она выложила фотографию мужа с подписью "Лети, мое солнышко". В середине ноября исполнителя доставили в больницу с подозрением на пневмонию. На следующий день Левкина отправили в реанимацию в связи с обострением основного заболевания - лейкоза. Вероятно, именно оно и послужило причиной гибели.

Светлана Светличная (84 года)
Кинодебютом Светланы Светличной стала небольшая роль в фильме Михаила Калика "Колыбельная" (1959). Но запомнилась она поклонникам как роковая красавица Анна Сергеевна из гайдаевской "Бриллиантовой руки".
Экранное время, отведенное героине, не превышало 10 минут, но этого хватило, чтобы Светличная запомнилась и полюбилась советскому, а затем и российскому зрителю. В последние годы актриса боролась с тяжелой болезнью, в августе 2024 года врачи признали ее неизлечимо больной. Светличная скончалась 16 ноября 2024 года в возрасте 84 лет, причиной смерти была сердечно-сосудистая недостаточность на фоне онкологического заболевания.

Владимир Шкляров (39 лет)
В ноябре общественность потрясла смерть знаменитого артиста балета Владимира Шклярова.
39-летний танцор погиб при загадочных обстоятельствах. Согласно официальной версии, артист готовился к операции и принял сильнодействующие обезболивающие препараты. Находясь в нестабильном психоэмоциональном состоянии, он попытался перелезть на соседний балкон по карнизу здания, где находилась его квартира, и сорвался вниз с пятого этажа. За свою короткую жизнь Шкляров сделал головокружительную карьеру в балете, танцевал на сцене Мариинского театра, был премьером в Баварском государственном балете.

Роман Мадянов (62 года)
Отец Мадянова работал режиссером на телевидении и часто брал мальчика с собой на работу. Поэтому впервые Мадянов снялся в кино еще в возрасте 11 лет. Тогда он исполнил роль Гекльберри Финна в картине Георгия Данелии "Совсем пропащий". С тех пор Мадянов успел сняться в более чем 200 проектах.
Особенную популярность среди российского зрителя ему принесла роль полковника Колобкова в сериале "Солдаты". Роман Мадянов является четырехкратным лауреатом премии "Ника" за лучшую мужскую роль второго плана. В 2020 году Мадянову диагностировали рак легкого. Победить болезнь актер не смог.

Александр Масляков (82 года)
Александр Масляков - легенда советского и российского телевидения. А ведь образование у него было совсем нетворческое: в 1966 году он окончил Московский институт инженеров транспорта. Инженер Масляков даже успел поработать в проектном институте, параллельно посещал Высшие курсы работников телевидения. Призванием Александра Васильевича однозначно являлась работа телеведущего.
В разные годы он вел передачи "Алло, мы ищем таланты!", "А ну-ка, девушки!", "А ну-ка, парни!", "Веселые ребята", "12 этаж". Но всенародную славу Маслякову, конечно же, принесла телеигра "КВН". В апреле 2024 года Масляков завершил карьеру из-за неоперабельной опухоли в легких.

Любовь Стриженова (83 года)
Любовь Стриженова родилась 6 августа 1940 года в Москве. В 1963 году она окончила Школу-студию МХАТ. На театральной сцене она исполнила множество классических ролей в пьесах Островского, Горького, Чехова, Распутина, Вампилова и Розова.
Кроме того, Любовь Стриженова работала на Гостелерадио СССР, где вела передачу "Взрослым о детях". Стриженова удивила коллег и поклонников, когда в 2007 она внезапно завершила карьеру и ушла в монастырь. Жизнь монахини Иудифи закончилась в Киево-Николаевском женском монастыре в Чувашии.

Анастасия Заворотнюк (53 года)
Анастасия с детства мечтала стать актрисой. В 1991 году она снялась в экранизации романа Набокова "Машенька". В 1993 году Заворотнюк окончила Школу-студию МХАТ и стала актрисой Театра-студии Олега Табакова. За десять лет службы в театре она приняла участие почти в 30 спектаклях.
На всю страну прославилась Заворотнюк благодаря роли обаятельной и находчивой няни Вики, которая "воспитала" целое поколение телезрителей. Также Анастасия запомнилась как ведущая передач "Танцы со звездами", "Танцы на льду", "Ледниковый период", "Две звезды". В 2020 году стало известно, что актриса страдает от агрессивной опухоли головного мозга - глиобластомы. Она скончалась в мае 2024 после четырех лет упорной борьбы с болезнью.

Евгений Кунгуров (40)
Кунгуров родился в городе Заречном Свердловской области. В юности он окончил музыкальную школу по классу баяна, а потом стал выпускником Московской государственной консерватории имени Чайковского, играл в оркестре МВД России.
В 2012 году Кунгуров попал в команду Александра Градского в проекте "Голос" на Первом канале, но в финал конкурса певец не прошел. Кунгуров участвовал в передаче "Один в один" и программе "Большая опера" на канале "Культура". Евгений работал в московском театре "Новая опера" и Калининградском музыкальном театре, был ведущим программы "Романтика Романса" на канале "Культура". Но блестящая карьера не спасла певца от психического заболевания. Его жизнь трагически оборвалась 8 апреля 2024-го, причина смерти - самоубийство.

Светлана Моргунова (84 года)
Народная артистка и диктор Центрального телевидения тяжело переживала утрату сына и ушла через четыре года после него.
У Светланы была блестящая карьера - она читала программу телепередач и новости (без суфлера), вела "Голубые огоньки" и все важные концерты в Колонном зале Дома Союзов. Когда в 1995 году дикторский отдел закрыли из-за реформ на ТВ, она стала вести концерты и ездить на фестивали.

Александр Ширвиндт (89 лет)
Актер кино, озвучивания, дубляжа, режиссер, сценарист, педагог, телеведущий - кажется, за свою долгую жизнь Александр Ширвиндт перепробовал все творческие профессии и в каждой из них был невероятно успешен.
Известность ему принесла роль в культовом фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!". Он сыграл Павла, друга главного героя Евгения Лукашина, а также прочитал закадровый авторский текст. Делом всей жизни Ширвиндта по праву считается работа в Московском театре сатиры. Пост худрука он занимал более 20 лет, а до этого 30 лет прослужил в театре в качестве актера. 15 марта 2024 года Ширвиндта не стало. Причиной смерти называют сердечную недостаточность.

Василий Уткин (53 года)
В 2024 году не стало Василия Уткина. Его голос был знаком даже тем, кто не интересовался футболом.
Непревзойденное чувство юмора сделало его одним из самых заметных спортивных комментаторов страны. Он комментировал ключевые футбольные события - матчи Лиги чемпионов и чемпионатов Европы. А ведь его профессиональный путь начинался вовсе не в спортивной журналистике, а в политической. В 1989 году он пришел в программу "Взгляд". В 1990-х и 2000-х Уткин был ведущим передачи "Футбольный клуб". За свои репортажи он получил премию ТЭФИ. В марте 2024 года Уткина экстренно доставили в кардиологическое отделение, но реанимационные мероприятия не дали результата. Причиной смерти комментатора считается тромбоэмболия легочной артерии.

Юрий Соломин (88 лет)
Легенда советского кино Юрий Соломин снялся более чем в 60 фильмах. Его самые запоминающиеся роли - капитан Кольцов из "Адъютанта его превосходительства", Иван Телегин из "Хождения по мукам", Генрих Айзенштайн из "Летучей мыши", сотрудник КГБ Славин из "ТАСС уполномочен заявить...", трактирщик из "Обыкновенного чуда".
Актерское мастерство Соломина отметил не только советский зритель, но и зарубежные кинокритики. В оскароносном советско-японском фильме "Дерсу Узала" режиссера Акиры Куросавы Соломин сыграл одну из главных ролей. Умер Соломин у себя дома 11 января 2024 года от почечной недостаточности, которая была осложнением ранее перенесенного актером инсульта.

Татьяна Пищева
Автор

Источник - sport-express.ru
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