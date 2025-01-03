В Казахстане убирают советские памятники. Кому выгодно избавиться от воспоминаний о той эпохе?

18:50 04.01.2025

"Все было построено в СССР"



"Лента.ру": в Казахстане все чаще демонтируют памятники советским вождям



Михаил Кириллов

корреспондент отдела "Бывший СССР"

3 января 2025



В Казахстане памятники советской эпохе, в отличие от многих других республик бывшего СССР, сохранились и через 30 лет после провозглашения независимости. Многие граждане по-прежнему хранят теплые воспоминания об ушедших временах, но с каждым годом растет число тех, кто открыто призывает избавиться от такого наследия как от символа тоталитарного прошлого. Переосмысливают историю и на государственном уровне. Власти стремятся сконструировать новый национальный миф, не отказываясь при этом от советского наследия полностью. Как устроена политика исторической памяти в Казахстане сегодня, какие перемены ее ждут в ближайшем будущем и что думают о монументах советской эпохи жители страны - в материале "Ленты.ру".



Алое наследие



В Казахстане насчитывается несколько сотен монументов, захоронений, архитектурных и даже природных сооружений, официально признанных памятниками истории и культуры республиканского значения. Государство оберегает их от сноса, выделяет крупные средства на поддержание и реставрацию.



Примерно треть из них относится к советскому периоду - от огромных бюстов казахским партийным деятелям и мемориальных комплексов погибшим в годы Великой Отечественной войны до зданий вокзалов, музеев и библиотек



Правда, с конца 1990-х годов из этого списка стали постепенно исключать монументы советским деятелям, не связанным с историей Казахстана напрямую, например Владимиру Ленину, Михаилу Калинину и Сергею Кирову.



Сейчас эти памятники охраняются исключительно решением муниципальных органов или не охраняются вовсе



При этом в некоторых городах существуют своеобразные музеи скульптуры под открытым небом. Например, в Левобережном парке Усть-Каменогорска создали небольшую аллею памятников советского периода. Раньше скульптуры стояли в разных частях города.



Репрессии и голод



В отличие от части своих коллег на постсоветском пространстве, власти Казахстана пока не стремятся укреплять свою легитимность через активное отрицание истории страны. Но попытки пересмотреть баланс между национальной идентичностью и советским прошлым все же периодически происходят.



Например, с 1991 по 2021 год в стране был демонтирован 341 памятник Владимиру Ленину



Чаще всего их просто переносили из центральных районов городов на окраины, а на их месте возводили монументы национальным героям.



Как заявляла руководитель центра по разработке нового академического издания "История Казахстана с древнейших времен до наших дней" Алтын Уалтаева, действующее руководство страны признает, что советский период принес стране не только позитивные перемены, но и сопровождался голодом, репрессиями и утратой части национальной культуры.



Политика тоталитарного режима способствовала окончательной деградации [традиционной] системы казахского общества

Алтын Уалтаева

руководитель центра по разработке нового академического издания "История Казахстана с древнейших времен до наших дней"



Культурный фон



Большая часть из сохранившихся в стране памятников советским вождям, как подсчитали исследователи из общества "Оксус", сосредоточены в четырех северных областях: Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Костанайской.



Эти регионы считаются преимущественно русскоязычными, доля этнических русских там составляет 35-40 процентов



Похожая картина наблюдается и в двух крупнейших городах страны - Астане и Алма-Ате, считающихся мультикультурными. И, напротив, в южных, преимущественно моноэтнических регионах объекты советского культурного наследия исчисляются единицами.



Иными словами, такая мягкая декоммунизация, вероятно, свидетельствует не столько о доброжелательном отношении властей к советской культуре, сколько о попытках региональных администраций избежать межнациональных конфликтов



"Казахстанский свинец"



Наиболее лояльное и даже почтительное отношение у властей Казахстана вызывают монументы и мемориальные комплексы, связанные с памятью о Великой Отечественной войне.



Государство не только охраняет памятники бойцам Красной армии, но и периодически возводит новые



Только в одной Алма-Ате с 1991 года были открыты как минимум восемь памятников солдатам, офицерам и полководцам, сражавшимся против нацистской Германии. Последний из них, памятник генерал-майору Ивану Панфилову, был открыт в 2015 году на территории парка "Жеруйык".



Казахстан сыграл ключевую роль в снабжении армии. Девять из десяти пуль были отлиты из казахстанского свинца. (...) Другими словами, наш вклад в достижение Победы очевиден

Касым-Жомарт Токаев

президент Казахстана



Семиреченский фронт



Остались на территории Казахстана и советские памятники, посвященные участникам Гражданской войны и борцам за установление советской власти.



Правда, в последние годы власти активно переносят их на окраины, а также лишают статуса охраняемых законом объектов



Впрочем, это не касается братских могил и других захоронений, где покоятся воины, погибшие в период с 1917 по 1922 год. Встретить их можно даже в селах и небольших городах, как, например, в поселке Уил или 150-тысячном Кокшетау.



Погибшая целина



Какие памятники сейчас точно нельзя найти в Казахстане, так это связанные с массовыми репрессиями, раскулачиванием и другими печальными страницами раннего периода советской истории.



Например, последний оставшийся в стране памятник Иосифу Сталину, располагавшийся в селе Старый Икан Южно-Казахстанской области (с 2018 года - Туркестанская область), был снесен по требованию властей в 2015 году.



Не найти на центральных улицах и площадях казахстанских городов и памятников Феликсу Дзержинскому, большая часть из них была демонтирована еще в начале 1990-х годов, оставшиеся - в течение последующих 30 лет



При этом сохранились несколько памятников, прославляющих работников сельского хозяйства времен Никиты Хрущева, которые участвовали в провальной кампании по освоению непригодных пахотных земель.



Один из таких, 300-тонный монумент "Покорителям целины", находится в городе Костанай. Он, в отличие от многих других, сумел сохранить статус памятника истории и культуры республиканского значения.



Раньше не было границ



Как рассказывает корреспондент "Ленты.ру" Дмитрий Ермаков, подготовивший фотографии для этого материала, в крупных городах Казахстана, таких как Астана или Алма-Ата, большинство этнических казахов по-прежнему хорошо относятся к сохранившемуся в стране архитектурному наследию советского периода.



Большинство этнических русских, с которыми ему удалось пообщаться, позитивно высказываются о сложившемся порядке вещей. "Все, что тут имеет культурную значимость, кроме Вознесенского собора и мечети, было построено в Советском Союзе", - резюмирует житель Алма-Аты Александр Поляков.