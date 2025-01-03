Эркин Мухитдинов возглавил лесную отрасль Узбекистана

18:54 04.01.2025

Эркин Мухитдинов стал врио главы Агентства лесного хозяйства

Временно исполняющим обязанности директора Агентства лесного хозяйства Узбекистана назначен Эркин Мухитдинов, только месяц назад начавший работу в Минэкологии. Агентство лесхоза (до этого Госкомлес) больше семи лет возглавлял Низомиддин Бакиров.



Эркин Мадорбекович Мухитдинов назначен временно исполняющим обязанности директора Агентства лесного хозяйства при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана, уточнили "Газете.uz" в пресс-службе Минэкологии. О назначении ранее сообщило УзА.



