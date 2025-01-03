|Эркин Мухитдинов возглавил лесную отрасль Узбекистана
18:54 04.01.2025
Эркин Мухитдинов стал врио главы Агентства лесного хозяйства
Временно исполняющим обязанности директора Агентства лесного хозяйства Узбекистана назначен Эркин Мухитдинов, только месяц назад начавший работу в Минэкологии. Агентство лесхоза (до этого Госкомлес) больше семи лет возглавлял Низомиддин Бакиров.
Эркин Мадорбекович Мухитдинов назначен временно исполняющим обязанности директора Агентства лесного хозяйства при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана, уточнили "Газете.uz" в пресс-службе Минэкологии. О назначении ранее сообщило УзА.
До этого этот пост с мая 2017 года (ранее Госкомлес, а затем Агентство лесхоза) занимал Низомиддин Бакиров.
Эркин Мухитдинов месяц назад, 2 декабря 2024 года, был назначен начальником управления политики лесного хозяйства, биоразнообразия и экотуризма Минэкологии.
Напомним, 15 октября он был освобожден от должности первого заместителя хокима Ташкентской области по вопросам финансов, экономики и сокращению бедности за недостатки в работе и неудовлетворительные результаты в сфере. На этой должности он проработал всего пять месяцев, а до этого, с августа 2023 года, он работал хокимом Ахангаранского района.
Эркин Мухитдинов родился в 1976 году. Окончил Андижанский государственный институт экономики и управления (1997), Банковско-финансовую академию (2000), японскую Высшую школу Института развивающихся экономик IDEAS-JETRO (2007).
Работал на различных должностях в Национальном банке внешнеэкономической деятельности, "Туронбанке", Центральном банке и Кабинете министров. В 2017-2022 годах работал первым заместителем министра занятости и трудовых отношений Узбекистана, в 2022-2023 годах - заместителем министра занятости и сокращения бедности.