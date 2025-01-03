Кыргызско-российский диалог. Итоги уходящего и горизонты нового года

01:07 05.01.2025 Итоги уходящего и горизонты нового года - о кыргызско-российском диалоге



Отношения с Россией всегда были одним из приоритетов внешней политики Кыргызстана, оставаясь краеугольным камнем современной стратегии обеспечения международных экономических и политических интересов, а также опорой в решении вопросов региональной и международной безопасности.



В этом плане роль России в системе разносторонних внешнеполитических связей КР трудно переоценить, тем более что отношения между государствами имеют характер стратегического партнерства, которое подчеркивает взаимную значимость двустороннего диалога. При этом в рамках центральноазиатского пространства кыргызско-российские отношения можно назвать образцовыми и прошедший 2024 год уверенно демонстрирует растущее взаимодействие как на уровне высшего руководства стран, так и в контексте межгосударственных торгово-экономических, инвестиционных, гуманитарных и научно-образовательных связей.



Кыргызско-российский диалог в историческом контексте никогда не имел серьезных проблем и противоречий, подчеркивая таким образом отношения дружбы и взаимного уважения, которые имеют все основания для дальнейшего углубления и развития. Главы государств в течение года неоднократно встречались как во время визитов президента КР Садыра Жапарова в Россию (в феврале в Казани и в мае в Москве), так и в форматах ШОС, СНГ, БРИКС, ЕАЭС. Хорошие личные отношения между руководителями двух стран также являются одной из ключевых черт межгосударственных отношений.



Подводя итоги очередного года сотрудничества между Россией и Кыргызстаном и отмечая успехи и достижения, важно выявить перспективы и возможные новые направления сотрудничества, которые могут не только содействовать укреплению двусторонних отношений, но и служить основной для реализации многосторонних форм взаимодействия в Евразии, включая вопросы региональной и международной безопасности.



Экономика дружбы



По многим параметрам итоги торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества РФ и КР выглядят впечатляюще. В частности, согласно данным отечественного Нацстаткома, торговый оборот между странами достиг рекордных 3 миллиардов долларов, и это только с января по сентябрь 2024 года. Причем импорт российских товаров в Кыргызстан за данный период вырос на 15,4 процента, достигнув 2,1 миллиарда долларов. Экспорт из КР в Россию увеличился на 46,3 процента и составил 937,4 миллиона долларов. Важно подчеркнуть, что более 90 процентов межгосударственных расчетов ведется в национальных валютах.



Нельзя не отметь итоги прошедшего VI Кыргызско-Российского экономического форума, участники которого заключили более десятка инвестиционных соглашений на сумму свыше 20 миллиардов сомов (21,6 миллиарда рублей). В минувшем году РФ также увеличила прямые инвестиции в КР на 24, 2 процента, и по итогам шести месяцев их сумма составила порядка 108,3 миллиона долларов.



Российско-Кыргызский фонд развития в 2024 году тоже отметил результаты своей работы. Так, согласно официальным данным, основными направлениями деятельности фонда были социальная сфера, легкая промышленность, продовольственная безопасность, промышленное производство и энергетика. Общий вклад РКФР в экономику республики составляет порядка 147 миллионов долларов, при этом на следующий год запланирована реализация 36 проектов (на 165 миллионов).



Кыргызско-российское экономическое сотрудничество только на двустороннем треке демонстрирует уверенный рост по всем ключевым показателям. Многостороннее взаимодействие в рамках интеграционных объединений также является маркером растущего партнерства.



Неформальные и формальные "итоги Евразии"



Некоторые итоги года подвели президенты стран СНГ на неформальном саммите, который уже стал традицией. Владимир Путин (Россия председательствовала в Содружестве) перечислил главные направления работы РФ: развитие интеграции на евразийском пространстве, укрепление международного авторитета СНГ, обеспечение эффективной работы исполнительных органов, углубление экономического взаимодействия, обеспечение свободы движения товаров и услуг, устранение торговых барьеров и упрощение таможенных процедур. Президент России также отметил общее для всех государств Содружества отношение к Победе в Великой Отечественной войне, напомнив, что 2025-й провозглашен в СНГ Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Все участники саммита были приглашены в Москву на торжества по случаю 80-летия Великой Победы.



Последовавшее за этим заседание Высшего Евразийского экономического совета тоже запомнилось выступлением Путина, который подчеркнул, что ЕАЭС утвердился в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира и продолжает динамично развиваться. При этом российский лидер отметил, что "интеграционное взаимодействие приносит реальную выгоду каждому из участников, на деле помогает обеспечивать стабильный, устойчивый рост экономик стран "пятерки" и Евразийского региона в целом". К слову, Кыргызстан за 10 месяцев 2024-го продемонстрировал в рамках ЕАЭС экономический рост в 9 процентов.



В прошлом году Евразийский экономический союз стал одним из наиболее динамично развивающихся интеграционных объединений, планомерно расширяющим сферы торгово-экономического взаимодействия на континенте и за его пределами. По результатам встреч было подписано 17 документов, среди которых соглашение о единой системе таможенного транзита, решение о вступлении в силу соглашения о свободной торговле с Ираном, распоряжение о функционировании единого рынка услуг ЕАЭС и другие документы.



Шаг к глобальному взаимодействию



Как показывает практика, кыргызско-российские отношения стратегического партнерства охватывают масштабный пласт отношений, потенциал которых не имеет препятствий и ограничений. За последние годы взаимодействие и взаимопонимание между странами достигли серьезного уровня, в том числе в рамках международных организаций - ШОС, ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, ООН. Между тем сегодня Россия и Беларусь предпринимают активные усилия по формированию новых форм безопасности в Евразии. Недавно обе страны подписали заявление о Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, в котором подчеркивается стремление к созданию многополярного мира и справедливого глобального порядка. Они также призвали другие государства Евразии присоединится к диалогу по вопросам многополярности и безопасности.



В октябре 2024 года на заседании Совета министров иностранных дел СНГ было принято заявление о принципах сотрудничества в обеспечении безопасности Евразии. К нему, помимо России, присоединились Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. В этом контексте, с учетом актуализации вопросов формирования нового миропорядка, любая активная позиция союзников и партнеров РФ в поддержку новой архитектуры безопасности и многополярного мирового устройства будет иметь существенное значение. Тем более что другая мировая держава - Китай - является важной частью и равнозначным инициатором многополярности.



Активное участие в процессах обсуждения и формирования справедливого мирового порядка может не только усилить международную значимость Кыргызстана, но и дать России сигнал, что отношения стратегического партнерства могут иметь глобальное измерение. Источник - Sputnik

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