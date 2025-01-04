 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 05.01.2025
04:16  В Душанбе разработан "Единый календарь мероприятий Навруз-2025"
04:11  Как Россия помогла бизнесменам Кыргызстана. Видеоинфографика
03:23  В Туркменистане разработали планы по развитию банковского сектора
01:51  "Глубинное государство" передало "привет" Трампу в новогоднюю ночь
01:49  Память: известные узбекистанцы, ушедшие из жизни в 2024 году
01:44  Провал "Евромайдана" в Тбилиси, или Грузия не хочет вступать в антироссийскую коалицию
01:07  Кыргызско-российский диалог. Итоги уходящего и горизонты нового года

Суббота, 04.01.2025
23:50  На трассе Донецк-Горловка погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов
23:27  Мир без мира: войны и конфликты 2025-го
18:54  Эркин Мухитдинов возглавил лесную отрасль Узбекистана
18:53  Узбекистан. Скончался певец Бахтиер Султонов
18:50  В Казахстане убирают советские памятники. Кому выгодно избавиться от воспоминаний о той эпохе?
18:44  Утрата года: кого из российских звезд не стало в 2024-м
15:44  По инициативе Таджикистана. ООН объявил 2025 год Международным годом сохранения ледников
15:39  Сельский котик сбил лапой украинский беспилотник
15:35  Основные итоги 2024 года. Что станет с Украиной в 2025 году, - Ростислав Ищенко
15:26  Квебекский вопрос: спровоцируют ли предложения Трампа раскол Канады?
15:04  Министерство странной экономики: $8 млрд Россия потратила на импорт авто и $0,8 млрд на закупку станков
15:00  Жена Байдена получала драгоценности от украинских дипломатов
14:44  Юрий Подоляка: общий обзор ситуации на фронте
14:41  Тегеран презентовал новые дроны с ракетами "воздух - воздух"
14:30  Российский газ в Европе - все только начинается
12:35  Опыт не впрок. Более 100 лет назад распался СССР. Почему? - Вл.Скачко
12:32  Год Спокойного Медведя. Предсказание на заданную тему, - Константин Кеворкян
11:29  Напасть 2025 года. Человечество атакует особо опасный грипп А(H1N1)2009
10:59  Премьер автономной Гренландии Муте Эгеде объявил о курсе на независимость. Кто маячит у него за спиной?
10:30  В России с 5/02 начнет действовать "реестр контролируемых лиц" - неблагонадежных мигрантов
10:26  Трампу назначили решающий суд (по 34 пунктам уголовных преступлений) на 10 января. Могут посадить до инаугурации
10:22  В Германии запретили мужикам ходить в женские бани. Явная дискриминация!
08:33  155-я ("французская") бригада ВСУ разбежалась и расформирована не доехав до фронта
01:46  Климатические прогнозы на 2500 год: Земля станет непригодной для жизни, а люди обречены на вымирание, - The Conversation
01:29  По пути султана: Эрдоган рвется через Сирию к новой империи, - Станислав Тарасов
01:09  Корейская политическая драма "Импичмент Юна", или Как арестовать президента? - Игорь Ким
01:08  Денацификация Украины и роль посольства США при смене режима власти, - С.Луценко
00:50  Мировые войны и конфликты: станет ли 2025 год более спокойным? - Der Tagesspiegel
00:42  Термоядерные двадцатые: эпоха доминирования США завершится в ближайшие 10-15 лет, - Нил Фергюсон
00:27  РосАрмия разворачивает веерное наступление на Покровск
00:17  Дубай. На находящегося в международном розыске рос-пирамидостроителя Сабирова - напали "два казаха", ограбили и отрезали ухо
00:16  Маск обвинил британского премьера Стармера в соучастии в сексуальных преступлениях и требует его отставки
00:09  Джо Байден очнулся и заблокировал продажу сталелитейной фирмы U.S. Steel японской компании
00:03  Битва за Кобаниград. Почему курдам отступать некуда, - СП
Пятница, 03.01.2025
18:53  Точно в цель! Хуситы ударили "гиперзвуковой баллистической ракетой" по электростанции под Тель-Авивом
17:37  На автотрассе под Астаной столкнулось 95 машин - виновны "нарушители скоростного режима"
17:27  Литовскому нацику Барткевичюсу, помочившемуся на русский воинский мемориал в Судже, оторвало пальцы на руках
16:39  Тайна перуанских "мумий инопланетян" сделалась еще более загадочной: найдены еще два странных трупа
16:34  РосАрмия выбила бандеровцев из крупнейшего в Европе Шевченковского литиевого месторождения
16:14  Навстречу инаугурации Трампа, или Страх и ужас в Америке, - В.Прохватилов
15:23  Китай ввел в эксплуатацию крупнейшую в мире ГАЭС "Фэннин"
13:13  Подорвавший себя в Лас-Вегасе террорист оказался матерым американским спецназовцем, с опытом "работы" в Таджикистане и Украине
12:53  В Бадахшане (таджикской провинции Афганистана) мужчинам запретили брить бороды и стричься в "западном стиле"
12:31  Южная Корея на грани гражданской войны. Служба охраны президента Юн Сок Еля не дает полиции его арестовать
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Провал "Евромайдана" в Тбилиси, или Грузия не хочет вступать в антироссийскую коалицию
01:44 05.01.2025

Несмотря на ярое противодействие Запада, "Грузинская мечта" смогла обеспечить легитимность нового парламента, правительства и президента

04.01.2025 | Егор ВОЛКОВ

Известная крылатая фраза гласит: "История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй – в виде фарса".

Похоже, что именно так уже можно сравнивать события зимы 2013-14 годов на Украине, приведшие к трагическому государственному перевороту в Киеве, и зимы 2024-25 годов в Грузии, превратившиеся в предновогодние салюты с фейерверками и рождественские гуляния с изгнанием нечистой западной силы.

Киевский "Евромайдан" привел к достижению 21 февраля 2014 года "Соглашения об урегулировании кризиса в Украине", под которым стоят подписи глав МИД Германии, Польши и Франции (эти три страны также называют "Веймарский треугольник"). Согласно данному Соглашению, власть на Украине постепенно и путем проведения выборов должна была перейти к оппозиции.

Невзирая на это и наплевав на достигнутые договоренности, уже на следующий день оппозиция захватила власть в Киеве, а Янукович предательски сбежал из страны, бросив ее на съедение радикальным националистам. Как известно, это привело к уходу Крыма, а позднее и других территорий в состав России, да и в целом поставило вопрос дальнейшего существования Украины как страны.

Тогда в 2014-м Германия, Польша и Франция сделали вид, что произошедший переворот – это целиком нормальная ситуация, и лишь выразили свою "глубокую озабоченность". Все это в очередной раз подтвердило непреложный факт: любые договоренности с представителями западных стран не стоят бумаги, на которой стоят их подписи.

Попытка "Евромайдана" в Тбилиси в декабре 2024 года вылилась все в те же три подписи глав МИД Германии, Франции и Польши под совместным заявлением от 31 декабря 2024 года: "Мы, министры иностранных дел стран Веймарского треугольника, серьезно обеспокоены политическим кризисом, разразившимся в Грузии после парламентских выборов 26 октября и решения "Грузинской мечты" заморозить процесс вступления в ЕС. Причиной кризиса является политический курс правящей партии Грузии и ее отход от европейского пути".

Три министра указывали на решение ЕС о прекращении безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов и обещали рассмотреть дополнительные меры на уровне ЕС и на национальном уровне.

Как они думали, сильно напугали отменой безвизового режима для дипломатов и чиновников. Вот только с учетом политического напряжения между Грузией и странами ЕС на поездки чиновников особо нечего рассчитывать, а обычные грузины (да те же чиновники) в личных или туристических целях могут спокойно поехать без виз в страны Шенгенской зоны (на сегодня это 29 европейских стран).

После победы правительственной партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах 26 октября 2024 года страны Запада предпринимали попытки не признавать их результаты и сделать все, чтобы организовать новые (очень сильно напоминает подход Запада к организации незаконного "третьего тура" президентских выборов на Украине в 2004 году).

Однако новый состав грузинского парламента все-таки смог начать свою работу и сформировать правительство. Тогда поддержанная Западом оппозиция попыталась организовать в Тбилиси "Евромайдан". По киевскому сценарию строился палаточный городок, а против полиции направляли молодежь и подростков, чтобы получить выгодную для оппозиции телекартинку "избиения онижедетей", а еще лучше – истекающих кровью или убитых протестующих.

В Киеве, кстати, такие кровавые акции регулярно происходили перед выходными, что приводило к увеличению количества демонстрантов на майдане.

Использование на тбилисских акциях протеста в качестве огнеметов новогодних шутих практически присвоило событиям в Грузии название "Революция фейерверков". Почти, потому что уже можно сказать, что попытка государственного переворота в Тбилиси провалилась.

Провалилась, несмотря на то что протестные акции помогали организовывать и проводить западные страны, а их участников постоянно "вдохновляли на подвиги" бывшие грузинские президенты: Саакашвили (также гражданин Украины) и Зурабишвили (также гражданка Франции).

Одной из последних отчаянных попыток поддержки оппозиции со стороны Михаила Саакашвили стал его призыв к основателю партии "Грузинская мечта" Иванишвили покинуть страну, как бывший сирийский лидер Асад.

Отбывающий заключение Саакашвили заявил, что свободные выборы в Грузии не пройдут до тех пор, пока грузинский народ не войдет в дом Иванишвили и не полюбуется его домашним аквариумом, в котором, по слухам, водятся акулы, как сирийцы вошли во дворец Башара Асада, когда тот покинул страну.

Скорее всего, Саакашвили вспомнил про свое посещение правительственной резиденции бывшего украинского президента Януковича "Межигорье" в Киевской области, где находился "мини-зоопарк" с кенгуру, австралийским эму, американским нанду, павлинами и другими животными.

Однако ассоциации с Украиной в этом случае в глазах обычных грузин, скорее всего, сработали бы совсем не в пользу оппозиции, поэтому пришлось говорить про Асада, у которого не было ни зоопарка, ни аквариума.

Бывшая президент Зурабишвили до конца срока своих полномочий в декабре 2024 года всеми силами также поддерживала протестные акции в Тбилиси. Уходя из президентского дворца, она громко заявила, что "уносит с собой легитимность".

На этом фоне грузинская власть смогла организовать и 14 декабря провести выборы нового президента коллегией выборщиков, состоящей из депутатов парламента и местных выборных органов власти. 224 из 300 голосов набрал бывший когда-то футболистом депутат парламента с 2016 года Михаил Кавелашвили, который после инаугурации 29 декабря 2024 года стал президентом Грузии.

И прозападной оппозиции, и странам Запада этот выбор крайне неприятен, потому что именно Кавелашвили был одним ярых сторонников принятия грузинских законов об иноагентах и о запрете ЛГБТ.

В день инаугурации Кавелашвили также подписал закон, запрещающий носить маски на акциях протеста, а также использовать пиротехнику (те же фейерверки) и лазеры, которыми митингующие светят в глаза полицейским и в камеры наблюдения. Можно сказать, что у оппозиции вырваны клыки и когти, которыми они пользовались в противостоянии с полицией.

Несмотря на крайнее недовольство Запада, "Грузинская мечта" смогла в рамках закона обеспечить процесс перехода легитимности к новому парламенту, правительству и президенту, завершив обновление власти в стране.

В последние дни акции протеста оппозиции практически превратились в некие новогодние застолья прямо на улицах грузинской столицы и рождественские гуляния с изгнанием злых духов. Действительно, злые духи Запада оказались изгнаны, а грузинский народ может наконец-то отойти от политических баталий.

В своем новогоднем обращении премьер Кобахидзе зафиксировал окончательное поражение оппозиции: "2024 год был полон множества трудностей для нашей страны. Грузии вновь пришлось вести неравную борьбу за защиту мира, независимости и национальной самобытности, пришлось бороться против навязанной извне ненависти. Однако, главное то, что Грузия в 2024 году вышла победителем во всех сражениях".

Провал "Евромайдана" в Тбилиси этой зимой очень не понравился ни ЕС, ни США. Ведь теперь шансы на то, что Грузия последует за Украиной в войне Запада против России, стали ничтожно малы. А вот улучшение отношений с Москвой в 2025 году как раз вполне ожидаемо.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил: "США и Евросоюз пытаются поставить Тбилиси перед ложной дилеммой: с нами или против нас. Между тем грузинские власти, похоже, хотят выстраивать суверенную политику, отвечающую национальным интересам, и не быть пешкой в руках западников, которые толкают Грузию к дестабилизации, экономическим проблемам, обострению отношений с Россией. У меня нет сомнений, что грузинский народ все понимает и будет двигаться вперед".

Со своей стороны, Москва готова к "нормализации российско-грузинских отношений ровно в той мере, в какой к этому готовы в Тбилиси".

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1736030640


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 25 декабря 2024 года №744
- Год единства и созидания
- Маулен Ашимбаев встретился с юными параспортсменами Казахстанской федерации бочча
- Олжас Бектенов провел заседание Совета по переходу к "зеленой экономике"
- Идеологический блок: итоги года
- Состоялось торжественное собрание, посвященное 90-летию КазНУ им. аль-Фараби
- В Правительстве обсудили ход реализации совместных проектов с корпорацией CNPC
- Социальное самочувствие населения РК: итоги 2024 года
- Истерия вокруг авиакатастрофы продолжает нарастать
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  