Провал "Евромайдана" в Тбилиси, или Грузия не хочет вступать в антироссийскую коалицию

01:44 05.01.2025 Несмотря на ярое противодействие Запада, "Грузинская мечта" смогла обеспечить легитимность нового парламента, правительства и президента



04.01.2025 | Егор ВОЛКОВ



Известная крылатая фраза гласит: "История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй – в виде фарса".



Похоже, что именно так уже можно сравнивать события зимы 2013-14 годов на Украине, приведшие к трагическому государственному перевороту в Киеве, и зимы 2024-25 годов в Грузии, превратившиеся в предновогодние салюты с фейерверками и рождественские гуляния с изгнанием нечистой западной силы.



Киевский "Евромайдан" привел к достижению 21 февраля 2014 года "Соглашения об урегулировании кризиса в Украине", под которым стоят подписи глав МИД Германии, Польши и Франции (эти три страны также называют "Веймарский треугольник"). Согласно данному Соглашению, власть на Украине постепенно и путем проведения выборов должна была перейти к оппозиции.



Невзирая на это и наплевав на достигнутые договоренности, уже на следующий день оппозиция захватила власть в Киеве, а Янукович предательски сбежал из страны, бросив ее на съедение радикальным националистам. Как известно, это привело к уходу Крыма, а позднее и других территорий в состав России, да и в целом поставило вопрос дальнейшего существования Украины как страны.



Тогда в 2014-м Германия, Польша и Франция сделали вид, что произошедший переворот – это целиком нормальная ситуация, и лишь выразили свою "глубокую озабоченность". Все это в очередной раз подтвердило непреложный факт: любые договоренности с представителями западных стран не стоят бумаги, на которой стоят их подписи.



Попытка "Евромайдана" в Тбилиси в декабре 2024 года вылилась все в те же три подписи глав МИД Германии, Франции и Польши под совместным заявлением от 31 декабря 2024 года: "Мы, министры иностранных дел стран Веймарского треугольника, серьезно обеспокоены политическим кризисом, разразившимся в Грузии после парламентских выборов 26 октября и решения "Грузинской мечты" заморозить процесс вступления в ЕС. Причиной кризиса является политический курс правящей партии Грузии и ее отход от европейского пути".



Три министра указывали на решение ЕС о прекращении безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов и обещали рассмотреть дополнительные меры на уровне ЕС и на национальном уровне.



Как они думали, сильно напугали отменой безвизового режима для дипломатов и чиновников. Вот только с учетом политического напряжения между Грузией и странами ЕС на поездки чиновников особо нечего рассчитывать, а обычные грузины (да те же чиновники) в личных или туристических целях могут спокойно поехать без виз в страны Шенгенской зоны (на сегодня это 29 европейских стран).



После победы правительственной партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах 26 октября 2024 года страны Запада предпринимали попытки не признавать их результаты и сделать все, чтобы организовать новые (очень сильно напоминает подход Запада к организации незаконного "третьего тура" президентских выборов на Украине в 2004 году).



Однако новый состав грузинского парламента все-таки смог начать свою работу и сформировать правительство. Тогда поддержанная Западом оппозиция попыталась организовать в Тбилиси "Евромайдан". По киевскому сценарию строился палаточный городок, а против полиции направляли молодежь и подростков, чтобы получить выгодную для оппозиции телекартинку "избиения онижедетей", а еще лучше – истекающих кровью или убитых протестующих.



В Киеве, кстати, такие кровавые акции регулярно происходили перед выходными, что приводило к увеличению количества демонстрантов на майдане.



Использование на тбилисских акциях протеста в качестве огнеметов новогодних шутих практически присвоило событиям в Грузии название "Революция фейерверков". Почти, потому что уже можно сказать, что попытка государственного переворота в Тбилиси провалилась.



Провалилась, несмотря на то что протестные акции помогали организовывать и проводить западные страны, а их участников постоянно "вдохновляли на подвиги" бывшие грузинские президенты: Саакашвили (также гражданин Украины) и Зурабишвили (также гражданка Франции).



Одной из последних отчаянных попыток поддержки оппозиции со стороны Михаила Саакашвили стал его призыв к основателю партии "Грузинская мечта" Иванишвили покинуть страну, как бывший сирийский лидер Асад.



Отбывающий заключение Саакашвили заявил, что свободные выборы в Грузии не пройдут до тех пор, пока грузинский народ не войдет в дом Иванишвили и не полюбуется его домашним аквариумом, в котором, по слухам, водятся акулы, как сирийцы вошли во дворец Башара Асада, когда тот покинул страну.



Скорее всего, Саакашвили вспомнил про свое посещение правительственной резиденции бывшего украинского президента Януковича "Межигорье" в Киевской области, где находился "мини-зоопарк" с кенгуру, австралийским эму, американским нанду, павлинами и другими животными.



Однако ассоциации с Украиной в этом случае в глазах обычных грузин, скорее всего, сработали бы совсем не в пользу оппозиции, поэтому пришлось говорить про Асада, у которого не было ни зоопарка, ни аквариума.



Бывшая президент Зурабишвили до конца срока своих полномочий в декабре 2024 года всеми силами также поддерживала протестные акции в Тбилиси. Уходя из президентского дворца, она громко заявила, что "уносит с собой легитимность".



На этом фоне грузинская власть смогла организовать и 14 декабря провести выборы нового президента коллегией выборщиков, состоящей из депутатов парламента и местных выборных органов власти. 224 из 300 голосов набрал бывший когда-то футболистом депутат парламента с 2016 года Михаил Кавелашвили, который после инаугурации 29 декабря 2024 года стал президентом Грузии.



И прозападной оппозиции, и странам Запада этот выбор крайне неприятен, потому что именно Кавелашвили был одним ярых сторонников принятия грузинских законов об иноагентах и о запрете ЛГБТ.



В день инаугурации Кавелашвили также подписал закон, запрещающий носить маски на акциях протеста, а также использовать пиротехнику (те же фейерверки) и лазеры, которыми митингующие светят в глаза полицейским и в камеры наблюдения. Можно сказать, что у оппозиции вырваны клыки и когти, которыми они пользовались в противостоянии с полицией.



Несмотря на крайнее недовольство Запада, "Грузинская мечта" смогла в рамках закона обеспечить процесс перехода легитимности к новому парламенту, правительству и президенту, завершив обновление власти в стране.



В последние дни акции протеста оппозиции практически превратились в некие новогодние застолья прямо на улицах грузинской столицы и рождественские гуляния с изгнанием злых духов. Действительно, злые духи Запада оказались изгнаны, а грузинский народ может наконец-то отойти от политических баталий.



В своем новогоднем обращении премьер Кобахидзе зафиксировал окончательное поражение оппозиции: "2024 год был полон множества трудностей для нашей страны. Грузии вновь пришлось вести неравную борьбу за защиту мира, независимости и национальной самобытности, пришлось бороться против навязанной извне ненависти. Однако, главное то, что Грузия в 2024 году вышла победителем во всех сражениях".



Провал "Евромайдана" в Тбилиси этой зимой очень не понравился ни ЕС, ни США. Ведь теперь шансы на то, что Грузия последует за Украиной в войне Запада против России, стали ничтожно малы. А вот улучшение отношений с Москвой в 2025 году как раз вполне ожидаемо.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил: "США и Евросоюз пытаются поставить Тбилиси перед ложной дилеммой: с нами или против нас. Между тем грузинские власти, похоже, хотят выстраивать суверенную политику, отвечающую национальным интересам, и не быть пешкой в руках западников, которые толкают Грузию к дестабилизации, экономическим проблемам, обострению отношений с Россией. У меня нет сомнений, что грузинский народ все понимает и будет двигаться вперед".



Со своей стороны, Москва готова к "нормализации российско-грузинских отношений ровно в той мере, в какой к этому готовы в Тбилиси". Источник - Фонд стратегической культуры

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