Память: известные узбекистанцы, ушедшие из жизни в 2024 году

01:49 05.01.2025

В 2024 году Узбекистан потерял выдающихся представителей науки, искусства, культуры и политики. Среди них общественный деятель Камола Махмудова, поэт Эркин Самандар, академик Бехзод Юлдашев, художник Владимир Бурмакин, актеры Тулкин Тожиев, Шафоат Рахматуллаева.



Узбекистан в 2024 году потерял многих выдающихся представителей науки, культуры, искусства и спорта, а также ряд политических и общественных деятелей. "Газета.uz" вновь вспоминает их имена.



