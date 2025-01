"Глубинное государство" передало "привет" Трампу в новогоднюю ночь

01:51 05.01.2025 Противники избранного президента демонстрируют ему свои силы и возможности



05.01.2025 | Тая СИЛЬВЕРГЕЛЬМ



На 20 января 2025 года запланирована инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. В преддверии этого торжественного события глубинные американские элиты "посылают месседж" новой республиканской команде в виде терактов внутри страны, заодно запугивая простых американцев.



Это делается для удержания контроля Deep State в Соединенных Штатах, нагнетания паники и истерии среди населения, а также создания преград Трампу для осуществления запланированных реформ, значительно ослабляющих роль "глубинного государства". Поэтому Новый год для Америки начался с серии терактов.



Первый теракт, накрывший США, произошел в три часа ночи 1 января в Новом Орлеане во Французском квартале на Бурбон-стрит, одной из самых оживленных улиц. Пикап Ford врезался в толпу. В результате погибли 15 человек, а 35 получили ранения. После наезда боевик открыл стрельбу и был ликвидирован полицией. В его машине правоохранители нашли самодельные взрывчатые устройства и флаг запрещенной в России террористической группировки ИГ*.



Как оказалось, террористом являлся 42-летний отставной военный-спецназовец Шамсуд-Дин Джаббар, уроженец Техаса, который имел 23 боевые награды, включая медали, ленты и значки, согласно официальным документам. "Среди них были армейские медали "За примерное поведение", "За армейские достижения" и медаль "Благодарность армии"", – сообщает The Wall Street Journal.



В какой-то момент Джаббар получил медаль "За заслуги в глобальной войне с терроризмом", которая была учреждена для награждения американских армейцев, воевавших в Афганистане и Ираке. Известно, что в 2012 году он служил в воинской части "Форт-Брегг" в Фейетвилле (штат Северная Каролина) и относился к элитному спецназу США "зеленые береты". Его общий стаж в армии составлял 13 лет.



Из расследования ФБР следует, что Джаббар примкнул к ИГ* за несколько месяцев до теракта в Новом Орлеане. За несколько часов до нападения, по словам ФБР, он опубликовал пять видеороликов в социальных сетях, где заявлял о своей поддержке ИГ* во время поездки из Хьюстона в Новый Орлеан вечером 31 декабря.



Второй сигнал был послан Дональду Трампу и его лучшему другу Илону Маску также 1 января, когда в Лас-Вегасе был взорван электропикап Tesla Cybertruck возле Trump International Hotel. Во взорванном автомобиле правоохранители нашли фейерверки и канистры с топливом для кемпинга.



В результате теракта один человек погиб, а еще семь получили ранения. Подрывником оказался некий Мэттью Лайвелсбергер. Американские СМИ, со ссылкой на представителя ФБР, распространили информацию, что преступник якобы не испытывал неприязни к избранному президенту США Дональду Трампу.



"ФБР заявило в пятницу, что подозреваемый водитель грузовика Tesla Cybertruck, который взорвался возле отеля Trump International в Лас-Вегасе на этой неделе, не испытывал враждебности к избранному президенту США Дональду Трампу и, вероятно, страдал посттравматическим стрессовым расстройством", – сообщило агентство Reuters.



Отметим, что обычной практикой американских спецслужб является постоянное опровержение правды, будь то теракты внутри США или, например, переворот в Сирии. Если американские официальные лица что-то опровергают, то, вероятно, это как раз и есть заслуживающая внимания версия произошедшего.



Между тем ненависть к Трампу могла сыграть немалую роль в теракте в Лас-Вегасе. Такой вывод можно сделать из записок, которые оставил погибший террорист. "Это был трюк, призванный послужить "тревожным звонком" о бедах страны", – цитирует послание Мэттью Лайвелсбергера Associated Press.



О подрывнике известно, что он являлся военнослужащим американской армии, где прослужил 19 лет. Он находился на действительной воинской службе в Германии в 10-й группе специального назначения, которая в том числе занималась тренировками солдат ВСУ. Спецназовец прибыл в Лас-Вегас из Колорадо, будучи в одобренном армейским начальством отпуске.



"Лайвелсбергер являлся "зеленым беретом", из тех высококвалифицированных спецназовцев, которые осуществляют деятельность по борьбе с терроризмом за рубежом и обучают партнеров. Он служил в армии с 2006 года, поднявшись по служебной лестнице за период долгой карьеры за рубежом, дважды отправляясь в Афганистан и служа в Украине, Таджикистане, Грузии и Конго", – сообщает Associated Press.



Отметим, что вероятными мотивами этого преступления могут являться несогласие боевика с избранием Дональда Трампа, подготовившего во время своей первой каденции вывод американских войск из Афганистана, позднее осуществленный демократами. Эти действия были восприняты тогда многими американскими военными как акт предательства со стороны правительства США.



Кроме того, имеет значение более чем возможное неприятие террористом, который служил на Украине и имел тесные связи с ВСУ, миротворческих инициатив избранного президента США по урегулированию и завершению украинского конфликта.



Если, как утверждается, этот боец действительно страдал посттравматическим стрессовым расстройством, то завербовать такого человека на совершение теракта, внушив, что он исполняет некую "миссию справедливости", – дело техники. "Глубинное государство" давно отработало схему подготовки "террористов-одиночек".



Обоих боевиков объединяет служба в Афганистане в 2009 году. Также они оба ранее служили в Форт-Либерти (бывшем Форт-Брэгге) в Фейетвилле, Северная Каролина. И оба совершили преднамеренные акты внутреннего терроризма в одно и то же новогоднее утро.



Если внимательно проанализировать все теракты, которые совершаются в мире, то в 99% случаев можно будет разглядеть за ними мотивы глубинных элит США, у которых всегда есть четкий план. Самый яркий пример – это публичная казнь в Техасе в ноябре 1963 года Джона Кеннеди, объявившего им войну.



В деле об убийстве 35-го президента США фигурировали одиночки, которых затем устранили одного за другим, хотя в действительности это преступление было подготовлено под руководством отставного главы ЦРУ Аллена Даллеса и действующего шефа ФБР Эдгара Гувера. Тогда, помимо прочего, маршрут движения президентского кортежа в Далласе был внезапно изменен, вопреки инструкциям безопасности.



Сейчас же взрыв автомобиля, тесно связанного с именем Илона Маска, входящего в близкий круг доверенных лиц президента Трампа, с высокой долей вероятности является сигналом к началу мощных подрывных действий в прямом и переносном смысле против нового-старого главы Белого дома, в том случае если он начнет реализовывать свои реформы.



Deep State любит устраивать яркие шоу. Достаточно вспомнить эффектный снос башен-близнецов 11 сентября 2001 года с помощью подземных взрывов. Тогда весь мир наблюдал в прямом эфире, как массивные здания рушатся якобы из-за того, что в них врезались пассажирские самолеты.



В заключение следует подчеркнуть, что новогодние теракты, произошедшие 1 января в Соединенных Штатах с разницей в несколько часов, тесно связаны между собой. Это очередная совместная спецоперация высокопоставленных представителей ЦРУ и Пентагона, входящих в Deep State, детали которой мы вряд ли узнаем. Источник - Фонд стратегической культуры

